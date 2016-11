Krimi in Podgorica

Unter Staatsstreichverdacht: Montenegrinische Polizisten bringen einen Verhafteten zum Verhör (Podgorica, 16.10.2016) Foto: REUTERS/Stevo Vasiljevic

Am heutigen Donnerstag wird in Podgorica das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Auf der Tagesordnung steht die Wahl des Präsidenten der »Skupstina« sowie dessen Stellvertreter. Wie die Nachrichtenseite CdM meldete, sollen weitere Sitzungen am Freitag sowie am Montag folgen. Am Montag soll zudem das neue montenegrinische Kabinett vorgestellt werden. Der ehemalige Geheimdienstler Dusko Markovic von der seit über 25 Jahren herrschenden Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) soll Regierungschef werden.

Die DPS hatte bei den Wahlen am 16. Oktober 41,1 Prozent der Stimmen erhalten und verfügt über 36 der 81 Sitze im montenegrinischen Parlament. Zweitstärkste Kraft wurde das oppositionelle Bündnis Demokratische Front mit rund 20 Prozent, gefolgt von der »Koalition Kljuc« und den erstmals angetretenen »Demokraten«.

Die kommende Regierung wird von der DPS dominiert. Außerdem werden sich daran laut CdM die Sozialdemokraten sowie die Minderheitenparteien der Kroaten, Albaner und Bosniaken beteiligen. Letztere ließen sich lange bitten. Doch zwei Ministerien sowie der Posten des stellvertretenden Regierungschefs waren schließlich Argumente genug, um erneut mit der DPS zu koalieren.

Dass Markovic der neue Premier wird, war vor wenigen Monaten fast undenkbar. Denn der starke Mann an den Machthebeln ist Milo Djukanovic, der das 600.000-Einwohner-Land und dessen Institutionen fest im Griff hat. Daneben wirft ihm die Opposi­tion noch Machtmissbrauch, Korruption und Verstrickungen in die organisierte Kriminalität vor. Wegen letzterem ermitteln auch italienische Staatsanwälte gegen Djukanovic.

Markovic hat bereits deutlich gemacht, dass er den eingeschlagenen Weg der »Westintegration« fortsetzen wird. Bei einem Treffen zwischen dem designierten Premier und einer Delegation des US-Thinktanks Atlanic Council in Podgorica in der vergangenen Woche hatte der DPS-Politiker erklärt, die »Euro-Atlantische Agenda« werde höchste Priorität für seine Regierung haben. Hintergrund ist der Beitritt Montenegros zur NATO. Das Land war am 19. Mai als 29. Mitglied in die Kriegsallianz aufgenommen worden. Nun muss dies noch von den 28 NATO-Staaten sowie von Podgorica abgesegnet werden.

Die Wahlen im Oktober galten als Abstimmung über den montenegrinischen Beitritt zu dem Militärbündnis, das 1999 das Land bombardiert hatte. Die Oppositionsparteien hatten angekündigt, die Bevölkerung über die Mitgliedschaft befragen zu wollen. Die DPS-Regierung lehnt einen solchen Schritt indes kategorisch ab. Am Montag hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in seiner Rede vor der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Istanbul die Mitglieder dazu aufgerufen, Montenegro so schnell wie möglich aufzunehmen.

Unterdessen hat die Führung der Demokratischen Front zu neuen Protesten gegen die Regierung aufgerufen. Im vergangenen Jahr waren Tausende Menschen im ganzen Land gegen Djukanovic und den geplanten NATO-Beitritt auf die Straße gegangen. Nun wirft die Opposition der DPS zudem Wahlfälschung vor und fordert eine unabhängige Untersuchung der Abstimmung.

Fragen wirft vor allem der angebliche Putschversuch auf, der am Wahlabend stattfinden sollte und nur durch die Verhaftung von 20 in das Land eingesickerten serbischen Staatsbürgern verhindert worden sein soll. Die Gruppe unter Leitung des ehemaligen Chefs der serbischen Polizeispezialeinheit »Zandarmerija«, Bratislav Dikic, soll nach Angaben der Sonderstaatsanwaltschaft geplant haben, am 16. Oktober die Skupstina mit Waffen zu stürmen, Djukanovic abzusetzen und diesen zu ermorden.

Hinter dem Staatsstreich soll eine kriminelle Organisation »aus Serbien und Russland« stecken, die das Land destabilisieren und die Westintegration torpedieren wolle. Außerdem wird – ohne die Vorwürfe zu belegen – behauptet, dass die Demokratische Front mit den Verschwörern unter einer Decke stecke.

Immer wieder werden in den montenegrinischen Medien neue Spekulationen und vermeintliche Hintergründe veröffentlicht. Diese tragen nicht zur Klärung des Falls bei, sondern sorgen dafür, dass sich die Beziehungen zu Russland bzw. Serbien zunehmend verschlechtern. Zumal mittlerweile die Namen von zwei russischen Staatsbürgern kursieren, die die Strippenzieher des Komplotts sein sollen. Außerdem hat Podgorica Belgrad am Freitag aufgefordert, drei seiner Staatsbürger auszuliefern.