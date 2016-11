Parallelwelten im Bundestag

Sahra Wagenknecht (Die Linke) kritisierte am Mittwoch den Regierungskurs Foto: dpa - Bildfunk

In der Generaldebatte des Bundestages zum Bundeshaushalt 2017 hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch gefordert, sich dem aufkeimendem Populismus entgegenzustellen. Meinungsbildung werde mitunter manipuliert. Auch dadurch sei die »Sorge um Stabilität unserer gewohnten Ordnung« entstanden. Im Internet, durch die Digitalisierung, kursierten Meinungen und Berichte, die viel weniger durch journalistische Sorgfaltspflicht entstünden und kontrolliert würden als früher. Merkel sagte mit Blick auf Computerprogramme und Webseiten, »dass heute Fake-Seiten, Bots, Trolle Meinungsbilder verfälschen können«. Plötzlich zeige sich, dass die sicher geglaubte gemeinsame Wertebasis von Freiheit, Demokratie und Recht nicht mehr für selbstverständlich gehalten würde. Die Politik müsse mit dem Phänomen umgehen und dort regulativ eingreifen, wo es nötig sei – wie bei Hassbotschaften im Internet.

Die Fraktionschefin der Linkspartei Sarah Wagenknecht kritisierte hingegen, dass dem Westen nach dem Sieg von Donald Trump nichts Besseres einfalle, als einen »europäischen Hochrüstungswettlauf« zu starten. »Ja, glauben Sie, das ist es, worauf die Millionen Abstiegsgefährdeten und die abgehängte Generation in Europa gewartet haben? Offenbar hat ja selbst noch ein Donald Trump wirtschaftspolitisch mehr drauf als Sie«, sagte Wagenknecht. Trump habe erkannt, dass gegen die Krise und eine marode Infrastruktur keine Kürzungen helfen würden, »sondern ein groß angelegtes öffentliches Investitionsprogramm«. Die Bundesregierung müsse die Lebensbedürfnisse der Menschen endlich wichtiger nehmen als Wunschlisten von Wirtschaftlobbyisten, sagte Wagenknecht. »Nehmen Sie das endlich ernst, wenn Sie nicht dafür verantwortlich sein wollen, irgendwann einem deutschen Donald Trump den Weg ins Kanzleramt geebnet zu haben.« Sie sagte: »Trotz allem scheint sich die CDU/CSU auf ein Weiter so mit dieser Kanzlerin, mit dieser Frau Merkel allen Ernstes zu freuen.« Mit dem Sieg Trumps in den USA sei das »Weiter so« abgewählt worden.(dpa/jW)