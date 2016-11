In Haiti, dessen Bevölkerung noch immer unter den von Hurrikan »Matthew« vor einigen Wochen verursachten Verwüstungen leidet, haben am Dienstag Anhänger der Partei Fanmi Lavalas für ihre Präsidentschaftskandidatin Ma ry se Narcisse demonstriert. Nach den Präsidentschafts-, Regional- und Kommunalwahlen am Sonntag, deren Ergebnisse erst in den kommenden Tagen veröffentlicht werden sollen, hatten sich sowohl Narcisse als auch einer ihrer Gegenkandidaten, der Geschäftsmann Jovenel Moïse, zum Sieger erklärt. Bei Fanmi Lavalas handelt es sich um die Partei des 2004 durch einen Staatsstreich gestürzten progressiven Präsidenten Jean-Bertrand Aristide. (dpa/jW)