AKW den Stecker ziehen

Risikofaktor AKW: In der Schweiz steht mit Beznau I das älteste noch laufende Atomkraftwerk der Welt (12.04.16) Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann

Die Schweizer Stromversorgung soll künftig ohne Atomkraft auskommen. Das fordert die Vorlage »für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie«, die am kommenden Sonntag den Wahlberechtigten vorgelegt wird. Getragen wird das Anliegen von einem Bündnis aus rund 40 Organisationen, Parteien, Gewerkschaften sowie Unternehmen, die im Bereich der erneuerbaren Energie tätig sind. Die Initiative sieht vor, dass Atomkraftwerke künftig nach einer maximalen Laufzeit von 45 Jahren abgeschaltet werden müssen. Somit würden die fünf AKW in der Schweiz bis ins Jahr 2029 gestaffelt und ersatzlos vom Netz genommen werden.

Angeführt wird das Begehren von der Grünen Partei (GP), die nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 mehr Tempo in den Atomausstieg bringen wollte. Zwar hatte Energie- und Umweltministerin Doris Leuthard damals den schrittweisen Atomausstieg angekündigt, dennoch blieben bis heute alle fünf AKW in Betrieb. Das, obwohl sich das Alpland laut Kritikern »den ältesten AKW-Park der Welt« leistet und die Atomkraftwerke mit erheblichen Sicherheitsproblemen zu kämpfen haben. So wurden etwa im vergangenen Jahr aufgrund ihres mangelhaften Zustandes zeitweise alle AKW im Land vom Netz genommen. Das Atomkraftwerk Beznau I – mit 47 Betriebsjahren das älteste AKW der Welt – ist wegen ungenügendem Sicherheitsnachweis bis heute nicht wieder hochgefahren. Nichtsdestotrotz will der Stromkonzern Axpo dessen Laufzeit bis auf 60 Jahre ausweiten. Kritiker bezeichnen dieses Vorhaben als »russisches Roulette«.

Dennoch raten sowohl Parlament als Regierung der Bevölkerung, den Atomausstieg am Sonntag abzulehnen, um eine »Stromlücke« zu vermeiden. Dabei wird auch auf die kürzlich verabschiedete »Energiestrategie 2050« verwiesen, in der man den Ausstieg aus der Atomenergie bereits festgeschrieben habe. Geht es nach Parlament und Regierung, sollen Atomkraftwerke allerdings erst vom Netz, wenn ihr Betrieb zweifellos unsicher ist. Die aktuelle Initiative sei zu überhastet und ungeordnet.

Gegen einen frühzeitigen Atomausstieg wehren sich auch die AKW-Betreiber vehement. In einem Interview mit der NZZ am Sonntag drohte Axpo-CEO Andreas Walo gar, den Staat mit milliardenschweren Entschädigungsklagen einzudecken, sollte es zu einem »Ja« an der Urne kommen. Für die Gegenseite ein purer Bluff. So hätte eine solche Klage, gemäß der Schweizerischen Energiestiftung (SES), keine Chance vor Gericht, da die Axpo mit Beznau gar keinen Gewinn mehr mache.

Die Verfechter der Atomausstiegsinitiative vermuten, dass es den Stromkonzernen beim aktuellen Abstimmungskampf gar nicht um den Erhalt der AKW geht, sondern darum, Zeit zu schinden und möglichst ohne Einbußen aus dem maroden Geschäft auszusteigen. Laut einem Bericht des Tagesanzeiger fahren die Konzerne jährlich Milliardenverluste ein. Das Unternehmen Alpiq, das zwei von fünf Schweizer AKW besitzt, habe deshalb bereits versucht, seine Atomkraftwerke ins Ausland zu verschenken, jedoch erfolglos. Deshalb würde die aktuelle Debatte von Unternehmen genutzt, um mit Drohungen Druck aufzubauen, um später – in Verhandlungen mit dem Staat – finanziell günstigere Konditionen zum Atomausstieg aushandeln zu können.

Wie die Wahlberechtigten am Sonntag entscheiden werden, ist indes noch unklar. Normalerweise ist das Schicksal linker Initiativen in der Schweiz vorhersehbar: Nach guten Umfragewerten zu Beginn des Abstimmungskampfes sacken die Vorlagen ab, um dann an der Urne zu scheitern. Die Atomausstiegsinitiative konnte jedoch in der letzten Umfrage des größten Schweizer Medienverlags Tamedia überraschend an Zustimmung zulegen: 57 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, bei der Kernenergie den Stecker zu ziehen.