»Mit HIV kann man heute leben«

Start der Kampagne »Positiv zusammen leben« am 02.11.2016 in Berlin Foto: Wolfgang Kumm/dpa-Bildfunk

Rund 18,2 Millionen mit dem Immunschwächevirus HIV infizierte Menschen haben mittlerweile Zugang zu antiretroviralen Medikamenten, die die Ausbreitung des Erregers im Körper verlangsamen können, hat das Anti-AIDS-Programm der Vereinten Nationen (Unaids) am Montag in Nairobis Hauptstadt Windhuk mitgeteilt. Dies seien rund drei Millionen Menschen mehr als vor zwei Jahren. Trotz solcher Erfolge bleibt das HI-Virus weltweit eine große Bedrohung. Dem Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge lebten Ende 2015 rund 84.700 HIV-Infizierte in der Bundesrepublik. Etwa 3.200 Personen steckten sich im vergangenen Jahr neu an, so das RKI am 14. November. Dies entspricht dem Stand der Vorjahre.

»Das ist eine auch im Vergleich zu vielen anderen Staaten positive Nachricht, aber andererseits ist der ausbleibende Rückgang ein Beleg dafür, dass die HIV-Präventionsstrategie der Bundesregierung weiterhin konsequent umgesetzt werden muss«, kommentierte RKI-Präsident Lothar H. Wieler die neuen Zahlen.

Nach wie vor sind Männer, die sexuelle Kontakte mit Männern pflegen, die am stärksten von Ansteckungsgefahr betroffene Gruppe. Unter den 2015 etwa 3.200 mit dem Virus Angesteckten sollen rund 2.200 von ihnen sein. 750 Neuinfektionen betreffen Heterosexuelle. Rund 250 Menschen infizierten sich bei intravenösem Drogenkonsum. Rund 460 Menschen, die Träger dieses Virus waren, verstarben im letzten Jahr. Etwa 11.750 Migranten, die sich bereits im Ausland mit HIV infiziert haben, leben in der Bundesrepublik. Die größte Gruppe darunter sind mit etwa 6.300 Menschen diejenigen, die ihre Ansteckung in Afrika und weitestgehend über heterosexuelle Kontakte erlitten. 2.700 Personen haben ihre Infektionen mehrheitlich in anderen Ländern Europas erworben. Hier dominieren Männer, die Sex mit Männern haben und intravenös Drogen Gebrauchende. Die übrigen Infektionen bei Nichtdeutschen wurden in Asien, Amerika und Australien erworben.

Als großes Problem erweist sich nach wie vor, dass viele Betroffene nichts von ihrer Ansteckung wissen. Dies soll nach Schätzungen des Robert-Koch-Institutes von den rund 84.700 HIV-Infizierten etwa 12.600 Menschen betreffen. »Mit Spätdiagnosen sind höhere Sterblichkeit und Behandlungskosten verbunden; zudem kann die Infektion unbeabsichtigt weitergegeben werden«, warnen die RKI-Fachleute. Daher müssten Barrieren für die Testung auf HIV und andere sexuell übertragene Infektionen identifiziert und abgebaut werden, fordern sie. Tatsächlich empfehlen Selbsthilfeorganisationen, wie etwa die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH), sich mindestens einmal im Jahr auf HIV und andere sexuelle Infektionskrankheiten wie Hepatitis, Syphilis oder Tripper testen zu lassen. Vor allem in den bundesdeutschen Metropolen ist dies anonym und teils auch kostenfrei möglich. »Die Empfehlung, Kondome zu verwenden, bleibt Grundpfeiler der HIV-Prävention und hat nichts an Aktualität verloren«, stellte das RKI zudem klar.

Anlässlich des bevorstehenden Welt-Aids-Tages, der traditionell am 1. Dezember begangen wird, warnte die DAH vor Ausgrenzung. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) und der Deutschen AIDS-Stiftung hatte die Selbsthilfeorganisation Anfang November die diesjährige Kampagne zu dem Anlass in Berlin vorgestellt. Diese steht unter dem Motto »Mit HIV kann man heute leben. Mit Diskriminierung nicht«. Trotz einer solchen Infektion sei ein »langes und erfülltes Leben« heutzutage hierzulande möglich. »Diskriminierung und die Angst davor sind jedoch für viele Menschen mit HIV eine Belastung«, konstatierte Ulf-Arne Hentschke-Kristal, Vorstandsmitglied der DAH.