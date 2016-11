Während viele Ukrainer gezwungen sind, von der Hand in den Mund zu leben, zogen am Montag rund tausend Neofaschisten durch Kiew. Sie begingen den dritten Jahrestag des sogenannten Euromaidan. Damals formierte sich auch die neofaschistische Gruppierung »Rechter Sektor«. Dessen Anhänger, die in westlichen Medien gern als »Nationalisten« bezeichnet werden, schwenkten am Montag unter anderem die schwarz-roten Fahnen der Ukrainischen Aufständischen Armee, die während des Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaborierte. (jW)