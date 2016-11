Gelbhemden auf dem Vormarsch

Mit der Opposition: Expremierminister Mahathir Mohamad (l.) unterstützt den Protest (19.11.16, Kuala Lumpur) Foto: Edgar Su /Reuters

Trotz eines Demonstrationsverbotes hat sich die malaysische Opposition nicht davon abhalten lassen, am Sonnabend erneut gegen Premierminister Najib Razak auf die Straße zu gehen. Während der sich auf dem Weg zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in Lima befand, forderten in der Heimat Tausende seinen Rücktritt.

Hintergrund für die Proteste ist einerseits der Vorwurf von Wahlmanipulation und andererseits ein bereits seit längerem schwelender Korruptionsskandal. Dabei sind unter der Aufsicht von Premierminister Najib aus dem staatlichen Investitionsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB) Milliardenbeträge verschwunden. Bereits vergangenes Jahr war bekanntgeworden, dass 700 Millionen Dollar aus dem Fonds auf ausländische Bankkonten – und von da aus vermutlich auf private Konten des Premierministers – geflossen sind. Inzwischen hat offenbar auch das US-Justizministerium Beweise dafür, dass bis zu 3,5 Milliarden Dollar aus dem 1MDB bei Najib eingingen. In mindestens sechs Ländern laufen in diesem Zusammenhang Untersuchungen zum Vorwurf der Geldwäsche.

Die Wut in Malaysia ist daher groß. Rund 15.000 Menschen waren es laut Polizeiangaben, die das Oppositionsbündnis Bersih, das von Vereinen und Gruppen getragen wird, am Samstag im Zentrum der Hauptstadt Kuala Lumpur zusammenbrachte – ganz in Gelb, der Farbe der Opposition, obwohl das Innenministerium am Freitag das Tragen von gelber Kleidung verboten hatte. Auch die Anhänger von Premierminister Najib, die sogenannten Rothemden, hatten eine Demonstration angekündigt. Allerdings kam die regierungsfreundliche Straßenfraktion am Sonnabend auf lediglich 2.500 Teilnehmer, darunter viele Mitglieder der konservativen Vereinigten Nationalorganisation der Malaien (UMNO), der dominierenden Kraft in der seit Jahrzehnten regierenden Koalition Nationale Front (BN).

Ausgerechnet aus der UMNO stammt der prominenteste Unterstützer der Bersih-Bewegung: Mahathir Mohamad, ein Amtsvorgänger des heutigen Premiers, gehört zu den glühendsten Kritikern Najibs.

Zu Zusammenstößen zwischen den beiden Gruppierungen kam es am Samstag nicht. Die Polizei, die mit rund 7.000 Sicherheitskräften im Einsatz war, hatte bereits am Dienstag gedroht, dass sie »bei Bedarf« Wasserwerfer und Tränengas einsetzen würde, sollte es zu Ausschreitungen kommen. Es sei allerdings alles ruhig geblieben, resümierte Kuala Lumpurs Polizeichef Amar Singh am Sonnabend. Während die Polizei lediglich drei Festnahmen vermeldete, sprach die Associated Press jedoch von 15 verhafteten Aktivisten. Bereits am Vortag war gegen die Spitzen beider Demonstrationsgruppen polizeilich vorgegangen worden: Neben Jamal Yunos, einem Führungsmitglied der sogenannten Rothemden, der mit gewaltsamen Übergriffen gedroht hatte, waren am Freitag auch die Bersih-Vorsitzende Maria Chin Abdullah sowie das Vorstandsmitglied Mandeep Singh festgenommen worden. Im Bersih-Hauptquartier waren auch mehrere Computer und Dokumente beschlagnahmt worden. Die Regierung wirft der Gruppe vor, von der Stiftung des US-Milliardärs George Soros finanziert und fremdgesteuert zu sein.