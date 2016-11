Südkoreas größte Oppositionspartei will auf die Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun Hye hinarbeiten. Man werde das langwierige und komplexe Verfahren einleiten, wenn es »die größte Aussicht« auf Erfolg gebe, sagte der Sprecher der Demokratischen Partei, Ki Dong Min. Die Staatspräsidentin ist durch eine Korruptionsaffäre um ihre langjährige Vertraute Choi Soon Sil unter Druck geraden. Laut der Staatsanwaltschaft ist Park »erheblich« in den Skandal verstrickt. Am Montag demonstrierten erneut Tausende Menschen in Seoul für den Rücktritt der Staatschefin. (AFP/jW)