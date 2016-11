Kandidat jenseits des »Weiter so«

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

Der Armutsforscher und Agenda-2010-Kritiker Christoph Butterwegge (parteilos) tritt auf Vorschlag der Partei Die Linke zur Wahl des Bundespräsidenten an. Einstimmig beschlossen Partei- und Fraktionsvorstand der Linken am Montag die Personalie. Butterwegge sei »eine wirkliche Alternative jenseits des neoliberalen ›Weiter so‹«, sagte Koparteichefin Katja Kipping auf einer Pressekonferenz mit dem frisch gekürten Kandidaten in Berlin. Der Kovorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, äußerte sich »erleichtert« über die Einigung auf dieses Signal: »Demokratie lebt von Alternativen, Christoph Butterwegge repräsentiert diese Alternativen«, so Riexinger. In der Bundesversammlung, die am 12. Februar 2017 den Nachfolger von Joachim Gauck wählt, fordert der 65jährige Wissenschaftler damit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) heraus, den CDU, CSU und SPD nominiert haben. Butterwegge bedankte sich am Montag bei den Linken für das Vertrauen und sagte, er wolle, dass »ein Ruck durch dieses Land geht« – allerdings in eine andere Richtung als der vom CDU-Politiker Roman Herzog (Bundespräsident von 1994 bis 1999) bevorzugten, der dies ebenfalls formuliert hatte. Die von Steinmeier mitverantworteten »Agenda-2010-Reformen« hätten »unser Land nicht solidarischer gemacht«, erklärte Butterwegge, der selbst bis 2005 SPD-Mitglied war. Nicht er habe sich von der Partei abgewandt, sondern sie sich von ihren sozialen Grundwerten. Er wolle dieser Politik und der Zunahme von Leistungsdruck, Wettbewerb und Konkurrenz eine »Agenda der Solidarität« entgegensetzen. Die soziale Spaltung und Zerrissenheit sei ein Nährboden für Rechtspopulisten, warnte er. Die Gesellschaft müsse sich für ethnische Minderheiten ebenso wie für sozial Benachteiligte und Menschen mit Behinderung öffnen. Zu seiner familiären Situation sagte Butterwegge, er müsse bei seinen Reiseaktivitäten berücksichtigen, dass er zwei Kinder habe, von denen eines mit einem Jahr noch sehr betreuungsbedürftig sei. »Ich finde, das spricht auch für Christoph Butterwegge, dass er ein moderner Vater ist«, betonte Kipping. (jW)