Trumps Gruselkabinett

Aus dem Ruhestand geholt: Trump ernennt den ehemaligen General Michael Flynn zum Nationalen Sicherheitsberater Foto: EPA/SHAWN THEW

Der Milliardär Donald Trump soll am 20. Januar 2017 als 45. Präsident der USA vereidigt werden. Seit seinem Wahlsieg am 8. November ist der 70jährige mit der Besetzung seines Kabinetts und anderer Führungspositionen beschäftigt. Am Donnerstag wurden nun drei neue Nominierungen bekannt. Sie betreffen Trumps nationalen Sicherheitsberater, den Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA und den Justizminister. Überraschungen sind nicht darunter, denn diese Männer gehörten schon seit Monaten zu Trumps engstem Berater- und Unterstützerkreis.

Der ehemalige General Michael Flynn soll Nationaler Sicherheitsberater werden. In dieser Funktion würde der 57jährige an allen normalen Arbeitstagen zu den ersten gehören, die Zugang zum Präsidenten haben. Die Bedeutung dieses Postens hängt allerdings stark von der Persönlichkeit des Amtsinhabers und des Präsidenten sowie ihrem Verhältnis zueinander ab. Zum Beispiel war Condoleezza Rice, die von 2001 bis 2005 Sicherheitsberaterin von George W. Bush war, bevor sie dessen Außenministerin wurde, acht Jahre lang prägend für die US-Politik, während man über die derzeitige, mit ihr nicht verwandte Sicherheitsberaterin Susan Rice nur selten etwas hört.

Flynn hat den offiziellen Status eines Dreisternegenerals im Ruhestand. Als Militär hat er Kampferfahrung auf Kriegsschauplätzen gewonnen, vor allem im Irak und in Afghanistan, von denen Trump im Wahlkampf mit beachtlichem Erfolg log, er sei immer schon dagegen gewesen, sich dort zu »engagieren«. Zuletzt war Flynn vom 22. Juli 2012 bis zum 7. August 2014 Chef des Geheimdienstes der US-Streitkräfte, der DIA. Ob er von Obama gefeuert wurde, weil er organisatorisch ein Versager war oder weil er den Islamismus zu hart kritisiert hatte – so Flynns eigene Version –, ist umstritten.

Sicher ist, dass der General vor ein paar Monaten »judenskeptische« Ressentiments gegen Hillary Clintons Beraterkreis twitterte, die aber nach Ansicht der israelischen Regierung bei weitem aufgewogen werden durch die Tatsache, dass Flynn seit langem ein »warmes« Verhältnis zu Israel hat. Dazu gehört nicht zuletzt seine erklärte Absicht, das 2015 geschlossene Atomabkommen mit dem Iran zu »demontieren«. Der Mainstream wirft Flynn bezahlte Auftritte bei Russia Today vor. Andererseits schwadroniert der General i. R. aber gegen eine »feindliche Allianz«, der er neben dem Iran auch Nordkorea, Kuba und Venezuela zurechnet.

Auch der 52jährige Michael »Mike« Pompeo, den Trump zum nächsten Chef der CIA machen will, ist ein aggressiver Kritiker des sogenannten Iran-Deals, dem Atomabkommen zwischen dem Iran und den fünf UN-Vetomächten USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China sowie Deutschland. »Ich warte darauf, dieses verheerende Abkommen mit dem weltweit schlimmsten Terrorismusförderer rückgängig zu machen«, twitterte Pompeo am vorigen Dienstag. Der 52jährige ist seit 2010 Mitglied des Abgeordnetenhauses. Zur Zeit gehört er dessen Geheimdienstausschuss an.

Als Leiter des Justizministerium will Trump seinen Parteifreund und Unterstützer Jefferson »Jeff« Sessions sehen, der zur Zeit noch dem Senat als Vertreter Alabamas angehört. Der 69jährige gilt als sicherer Garant für eine immigrantenfeindliche Politik. Trump selbst hat angekündigt, elf Millionen »illegale« Einwanderer auszuweisen, davon drei Millionen baldmöglichst nach seinem Amtsantritt.

Schon am 13. November hatte der designierte US-Präsident mitgeteilt, dass Reinhold »Reince« Priebus sein »Stabschef« werden solle. Das klingt zwar militärisch, ist aber mit Büroleiter im Weißen Haus zu übersetzen. Für diesen Posten war auch Trumps letzter Wahlkampfleiter Stephen Bannon im Gespräch gewesen. Statt dessen soll der 62jährige nun Trumps »Chief strategist and senior council« (Chefstratege und Ratgeber) werden. Das ist kein regulärer Titel, sondern drückt lediglich Trumps Dankbarkeit aus, deren Verfallszeit jedoch kurz sein könnte. Einstweilen ist Bannon, Chef der radikal-rassistischen, aber proisra­elischen Website Breitbart News, jedoch der wichtigste Verbindungsmann des Milliardärs zur extremen Rechten.