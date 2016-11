Pazifikstaaten für »offene Märkte«

Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Die Pazifik-Anrainerstaaten haben angesichts der bevorstehenden Präsidentschaft von Donald Trump vor einer Abschottung der US-Wirtschaft gewarnt. In der Abschlusserklärung des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) in Lima, deren Entwurf der Nachrichtenagentur AFP vorlag, werden »offene Märkte« und der »Kampf gegen jede Art des Protektionismus« gefordert. Das Treffen ging am Sonntag nachmittag zu Ende.

Am Samstag war der scheidende US-Präsident Barack Obama in Lima zum neunten und letzten Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping zusammengekommen. Obamas designierter Nachfolger Donald Trump, dessen Präsidentschaft im Januar beginnt, hatte sich im Wahlkampf äußerst skeptisch gegenüber dem sogenannten Freihandel geäußert und angekündigt, er werde die von Obama vorangetriebene »Transpazifische Partnerschaft« (TPP) blockieren. Er hatte das geplante Abkommen der USA mit weiteren APEC-Staaten – China ist nicht beteiligt – als Arbeitsplatzvernichter und »Vergewaltigung unseres Landes« bezeichnet. Es ist zwar »ausverhandelt«, kann aber nicht umgesetzt werden, solange aus den USA kein grünes Licht kommt. Der von den Republikanern dominierte US-Kongress hatte sich bereits gegen den Vertrag gestellt. Xi warnte den künftigen US-Präsidenten vor einer »Abschottung«. Obama zeigte sich in Lima überzeugt, dass »eine konstruktive Beziehung zwischen den USA und China unseren beiden Völkern und dem gesamten Globus nützt«.

Auf der Konferenz kündigte Chinas Präsident eine weitere wirtschaftliche Öffnung der Volksrepublik an. Sie unterstütze die Pläne der APEC für eine Freihandelszone im Asien-Pazifik-Raum (FTAAP), erklärte er am Samstag. Die FTAAP steht in Konkurrenz zur TPP. Neuseelands Ministerpräsident John Key deutete auf dem Gipfel an, China könne bei TPP den Platz der Vereinigten Staaten einnehmen, sollten diese sich aus dem geplanten Abkommen zurückziehen. (AFP/Reuters/jW)