Gegen den Hass

Ihr Finger zeigt auf eine Bushaltestelle. »Das gibt es doch nicht. Dort ist noch einer«, sagt Irmela Mensah-Schramm und kramt einen Spatel aus ihrer Baumwolltasche mit der Aufschrift »Wer von Asylflut redet, hat Ebbe im Gehirn«. Innerhalb weniger Sekunden hat sie den Aufkleber entfernt. Auf dem Sticker findet sich ein Hinweis auf den Urheber: »Nationaler Widerstand. Bildet Banden.« steht unten. »Das ist eine besonders gefährliche Gruppierung – autonome Nationalisten«, erklärt Mensah-Schramm, während sie den Aufkleber in einem Heft verstaut. »Das ist für meine Sammlung.« 68 solcher Hefte hat sie bereits – zusammengetragen während der vergangenen 30 Jahre. Das Deutsche Historische Museum hat diese Sammlung rechter Propaganda sogar schon in einer eigenen Ausstellung gezeigt.

»Sehen Sie, wie sauber das geworden ist? Nicht mal den kleinsten Kratzer im Glas. Und trotzdem werde ich wegen Beschädigung angezeigt«, bedauert Mensah-Schramm, dass es so viele Menschen gibt, die ihr Engagement nicht verstehen, und schüttelt den Kopf. Die 70jährige Rentnerin läuft unaufhaltsam durch die Straßen des Bezirks Lichtenberg im Osten Berlins. Im Mai berichteten alle großen Medien über sie, weil sie angezeigt worden war, nachdem sie ein Wandbild übermalt hatte. Aus dem Slogan »Merkel muss weg« machte sie mit Hilfe einer Spraydose »Merke! Hass weg!« Diese Botschaft kam nicht gut an. Ein Polizist zeigte sie an. Vor Gericht erhielt sie eine Bewährungsstrafe: Sollte sie innerhalb eines Jahres noch einmal wegen etwas Ähnlichem belangt werden, würde eine Strafe von 1.800 Euro fällig. Anfang des Monats wurde sie in Bautzen angezeigt – wieder von einem Polizisten –, weil sie rechte Propaganda übermalt hatte (siehe jW-Interview am 17. November). Dabei wurde sie für ihr Engagement 1996 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Das gab sie allerdings vier Jahre später zurück. Sie wollte nicht mit demselben Preis geehrt werden, der auch dem ehemalige NPD- und späteren CDU-Politiker Heinz Eckhoff zugedacht wurde. Er war Mitglied der Waffen-SS.

Irmela Mensah-Schramm war auf dem Weg zur Arbeit, als ihr das erste Mal bewusst ein rassistischer Sticker ins Auge fiel. Die Pädagogin suchte nach Feierabend die Stelle und entfernte den Aufkleber. Seitdem verlässt sie das Haus nicht, ohne mit Spachtel, Spraydosen und Lösemittel ausgestattet zu sein. Und in Gegenden wie Lichtenberg muss sie von all diesen Werkzeugen ständig Gebrauch machen: Schon auf einem kurzen Spaziergang findet sie Dutzende Aufkleber. Besonders häufig: Ein Sticker mit der Aufschrift »Nazi-Kiez«. »Wenn ich so etwas sehe, denke ich daran, wie schnell die Stimmung in Deutschland damals kippte und wie schnell es heute passieren könnte, dass Rechte an der Macht wären«, so Mensah-Schramm wütend.

Hoch oben auf einem Strommast entdeckt sie einen Sticker der sogenannten Identitären Bewegung. »Das ist eine ganz üble Bewegung, die aber scheinbar gerade in Mode kommt.« Mensah-Schramm fotografiert den Aufkleber. Entfernen kann sie ihn nicht, dafür hängt er zu hoch. Mittlerweile hat sie gelernt, es in solchen Situationen gut sein zu lassen. »Einmal bin ich auf einen Einkaufswagen geklettert, um so einen Sticker zu erreichen. Der ist umgestürzt, und ich habe mir einen Arm gebrochen und mich am Kopf verletzt.«

Das war nicht das einzige Mal, dass die Rentnerin körperliche Verletzungen erlitt. Noch mehr nimmt es sie allerdings mit, wenn sie tätlichen Angriffen ausgesetzt ist. »1992 hat mich ein Sicherheitsmitarbeiter der Bahn geschubst, weil ich Graffiti übermalt habe.« Das Wandbild war nicht ohne: »Türken vergasen. Kamelficker. Alle aufhängen«. Sie erlitt eine Gehirnerschütterung. Zwar erstattete Mensah-Schramm Anzeige wegen Körperverletzung, die bewirkte jedoch nicht viel. Aber einschüchtern lässt sie sich nicht.

Mensah-Schramm sieht nicht wie eine radikale Linke aus – und sie sieht sich selbst auch nicht als eine. »Ich war mal bei den Grünen. Unter anderem wegen deren Politik während des Jugoslawien-Kriegs bin ich aber ausgetreten«, erzählt sie. Ansonsten war Politik in ihrer Familie kein großes Thema. Der Vater kämpfte in Stalingrad, kehrte aber wegen einer Verwundung früh heim. In zweiter Ehe heiratete er eine Frau jüdischen Glaubens, da wurde das Thema präsenter. Heute ist Mensah-Schramm sich sicher, dass »mein Vater sicherlich sehr stolz auf mich wäre«.

Jeden Aufkleber zählt sie. Am Ende des Spaziergangs hat sie 20 Stück entfernt. Sie notiert es in ihrem Heft: »Heute habe ich die 75.000-Marke erreicht.« Sie sieht das mit gemischten Gefühlen. Erst vor zehn Jahren hat sie begonnen, die entfernte Propaganda zu zählen, und natürlich macht es sie stolz, soviel erreicht zu haben. Doch es erschreckt sie auch, dass so viel zu tun war und ist. Denn ihre Arbeit möchte sie fortsetzen. Neben der Säuberung des öffentlichen Raums hat sie verschiedene Projekte mit Kindern und Jugendlichen ins Leben gerufen: »Aufklärung ist sehr wichtig. Und das stimmt um so mehr, wenn man jung ist«, erklärt sie ihre Motivation.