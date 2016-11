Eigene Wirtschaftspolitik

Nach links oder sich dem Diktat Brüssels unterwerfen: Jean-Luc Mélenchon Foto: EPA/Christophe Petit Tesson/dpa-Bildfunk

In der Europäischen Union stehen in den kommenden Monaten wichtige Wahlen an, die über die Zukunft des Euro entscheiden könnten. Am 23. April 2017 wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt. Die französische Linkspartei – Parti de ­Gauche – zieht mit dem Slogan »L’Europe, on la change ou on la ­quitte!« in den Wahlkampf, was frei übersetzt werden kann: »Entweder Europa ändert sich, oder wir treten aus.« Die Strategie des Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon zielt auf Verhandlungen in der Euro-Zone ab. Insbesondere mit der deutschen Regierung soll über einen geordneten Ausstieg aus dem Euro verhandelt werden. Bleibt der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei seinem beständigen »Nein«, will Mélenchon mit der Gemeinschaftswährung brechen.

Am Samstag wird Mélenchon die »Plan B«-Konferenz in Kopenhagen eröffnen. Die dänische »Red-Green-Alliance« hat Vertreter von Linksparteien aus fast allen Ländern Europas eingeladen, um über Alternativen zur Euro-Zone zu beraten. Mit dabei sein wird auch Peter Wahl, Gründungsmitglied von ATTAC und Vorstandsvorsitzender der Organisation Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung (Weed). Gegenüber jW skizzierte er den Debattenstand. Der Euro könnte in einem ersten Schritt an die neu eingeführten nationalen Währungen gekoppelt werden – nach dem Vorbild des Europäischen Wechselkursmechanismus II, der 1999 als Vorgängerregelung für den Euro in Kraft trat und in dem Dänemark heute noch Mitglied ist. Die dänische Krone ist in einem Korridor von +/- 2,5 Prozent an den Euro gekoppelt. Wahl präferiert diese Lösung, denn »dadurch würde die Macht der EZB deutlich eingeschränkt und die Spielräume, um eine eigenständige Wirtschaftspolitik betreiben zu können, würden vergrößert«. Die Regierungen der EU könnten über die Kreditschöpfung bestimmen. Dieses zentrale Instrument fehlte der griechischen Regierung in den Verhandlungen mit der »Troika«.

Für die Linksfraktion im Bundestag nimmt Andrej Hunko an der Konferenz teil.Der Plan-B-Diskurs sei wichtig, sagte er gegenüber jW, und »originärer Teil einer linken, EU-kritischen Debatte«. Das Hauptproblem des Euro-Regimes sei die deutsche Bundesregierung. Bisher sei es aber nicht gelungen, die Kanzlerin ernsthaft unter Druck zu setzen. Das Euro-Regime wurde statt dessen genutzt, um die Linksregierung in Griechenland dem »Memorandum of understanding« mit den Gläubigern zu unterwerfen. Wenn es nicht gelinge, die massiven wirtschaftlichen Ungleichgewichte in der EU auszugleichen, werde es über kurz oder lang zu Austrittsbewegungen in Südeuropa kommen. Deutschland müsse hohe Investitionen tätigen, die Reallöhne müssten steigen, der Niedriglohnsektor müsse abgebaut und die EZB demokratisiert werden. In Portugal, Spanien, Italien, Frankreich und Griechenland werden die Stimmen lauter, die eine linke Kritik am Euro formulieren. Mit solchen Stimmen müsse sich Die Linke solidarisch erklären, sagte Hunko. Es gebe in der Linkspartei auf der anderen Seite Stimmen, die ein solches Szenario von vornherein ausschlössen. »Das halte ich für wirklichkeitsfremd«, so Hunko. Ein positiver Bezug auf die EU hieße, die deutsche Vorherrschaft zu goutieren. Argumente, Euro-Kritiker würden der Rechten in die Hände spielen, seien vorgeschoben. »Ich kann ja nicht sagen, damit die deutsche Wirtschaft und ein Teil der Gewerkschaften vom Exportmodell profitiert, müssen die anderen unter dem Euro leiden. Das kann keine linke Position sein«, erklärte Hunko. »Wenn die AfD morgen sagt, sie ist gegen den nächsten Kriegseinsatz, sind wir dann dafür?«

Neben den Präsidentschaftswahlen in Frankreich stehen in den kommenden Wochen weitere Richtungsentscheide an. Für den 4. Dezember hat Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi ein Verfassungsreferendum inszeniert. Neben der Entmachtung der zweiten Kammer geht es auch um den künftigen Kurs des wirtschaftsliberalen Regierungskurses. »Das größte Risiko in Europa ist das italienische Referendum«, sagte der Vorsitzende der Handelskammer in Mailand, Gianfelice Rocca, dem Economist. Auf den Abbau des Arbeitsschutzes – dem »Jobs Act« – der im vergangenen Jahr durchgesetzt wurde, hatte die italienische Wirtschaft »seit 25 Jahren gewartet«, ergänzte der Chef des größten italienischen Energieunternehmens Enel, Francesco Starace. Ein Nein beim Referendum würde die Interessen der Konzerne schmerzlich treffen.

Am 15. März 2017 wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt. Der Demagoge Geert Wilders hat neoliberale Pläne für einen »Nexit« in der Schublade. Es wird darauf ankommen, ob die Linke eine glaubwürdige Alternative ins Feld führen wird.