Daten aus der Behörde wurden Nazis in die Hände gespielt Foto: Jens Wolf/dpa-Bildfunk

Abdul R. hat Angst um seine Ehefrau und fünf Kinder. Unbekannte bedrohen die anerkannte Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan in ihrer Wohnung in Merseburg (Sachsen-Anhalt), wie der 35jährige dem MDR sagte. Die Täter hätten nachts versucht, die Tür aufzubrechen. Hintergrund ist offenbar ein Datenleck im Jobcenter Saalekreis: Vor einer Woche waren zwei Seiten des Hartz-IV-Bescheides der Familie auf rechten Internetseiten aufgetaucht und dazu benutzt worden, Sozialneid zu schüren. Es wurde suggeriert, die Familie erhalte mehrere tausend Euro. Am Donnerstag hatte zuerst die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) darüber berichtet. Nun ermittelt die Polizei wegen Ausspähens von Daten. Sie prüfe den Tatbestand einer Bedrohung.

Hat ein Mitarbeiter des Jobcenters den Hartz-IV-Bescheid der Familie abfotografiert und bewusst nur auszugsweise, aber inklusive Namen und Anschrift ins Internet gestellt, um Hass und Sozialneid zu entfachen? Das vermutete der Familienvater im Gespräch mit dem MDR. Der Sprecher des Polizeireviers Saalekreis, Jürgen Müller, will sich darauf nicht festlegen. »Wir wissen noch nicht, wer Zugriff zu dem Dokument hatte, wie es zugestellt und aufbewahrt wurde und ermitteln in alle Richtungen«, sagte er am Freitag auf jW-Nachfrage. Er versicherte: Die Polizei prüfe auch die Arbeitsabläufe im Jobcenter. Allerdings habe dieses selbst Anzeige gegen Unbekannt erstattet, nachdem es von dem Fall erfahren habe, so Müller.

Das Jobcenter, das unter dem Namen »Eigenbetrieb für Arbeit« firmiert, distanziert sich in einer aktuellen Mitteilung von »dem Verstoß gegen den Sozialdatenschutz«. Den Bescheid habe das Amt in Papierform versandt. »Nach unserem Wissen hat er den Empfänger auch erreicht«. Darum habe das Jobcenter nicht nur Anzeige erstattet, sondern auch den Landesdatenschutzbeauftragten informiert. Die Geschäftsleitung der Behörde stellt zudem klar: »Die bewusste unvollständige Veröffentlichung dient der Täuschung der Öffentlichkeit.« Damit werde die tatsächlich der Familie zur Verfügung stehende Leistung »bewusst verschleiert«. Diese liege deutlich unter der veröffentlichten Summe von knapp 4.300 Euro. Ausgezahlt werde der für alle geltende Hartz-IV-Satz.

So verschwieg der Veröffentlicher, dass erst auf den nachfolgenden Seiten des Papiers diverse Abzüge aufgelistet waren. Laut MZ enthielt der Betrag Kosten von mehr als 2.200 Euro, die das Jobcenter direkt an den Verein Betreuungs- und Integrationshilfe (BIH) überweist. Das Geld kassiert die BIH monatlich für die Unterbringung der sonst obdachlosen Familie, deren jüngstes Kind gerade sechs Monate alt ist. Außerdem werde das Kindergeld abgezogen. Insgesamt lebten die sieben Personen von 1.700 Euro.

Verbreitet wurde die Falschmeldung inklusive der Daten unter anderem in der Facebook-Gruppe »Stadt Querfurt – ohne politische Zensur« mit gut 1.600 Mitgliedern. Deren Betreiber »Tom Rauchfuß« gibt die Seite als Plattform für »jedermann der sich mit Querfurt dem Saalekreis und dem Land Sachsen-Anhalt identifiziert« (Fehler im Original) aus. Dort reihen sich Meldungen verschiedener rechter Internetportale aneinander, die vor allem Stimmung gegen Asylsuchende und Muslime machen.

Aus seiner rechten Gesinnung macht der Betreiber keinen Hehl. Die »Gruppe« unterstütze die »Identitäre Bewegung Österreich und Deutschland«, die Plattform »Ein Prozent Deutschland« sowie das »Bürgerbündnis Saalekreis«, schreibt er. Letzteres gründete der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider im Frühjahr. Tillschneider ist zugleich Sprecher des ultrarechten Parteiflügels »Patriotische Plattform«. Auf Veranstaltungen der »Identitären« referierte Tillschneider mehrfach, außerdem wirkt er im neurechten »Institut für Staatspolitik« unter Götz Kubitschek im nahen Albersroda mit. Die Gruppe »Ein Prozent« hat sich den »Widerstand gegen die Flüchtlingsinvasion« zur Hauptaufgabe gemacht.

Sollte tatsächlich ein Jobcentermitarbeiter für die Veröffentlichung verantwortlich sein, hätte er damit den Schutz der Sozialdaten verletzt, erklärte Dennis Cernota, Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle, gegenüber der MZ. Das Strafmaß reiche von einer Geldstrafe bis zu einem Jahr Gefängnis.