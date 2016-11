Klischees beerdigen

Galt lange als heroisches Vorbild für tugendhafte Frauen: Die Römerin Lucretia, hier auf einem Gemälde des Italieners Sodoma (1513), die die »Schande« der Vergewaltigung nur durch ihren Freitod glaubte tilgen zu können Foto: Wikimedia Commons/Public Domain1.0

Es ist noch immer ein Wagnis, ein Buch über dieses aufwühlende und nach wie vor mit vielen Tabus belegte Thema zu schreiben. Mithu Sanyals Essay mit dem schlichten Titel »Vergewaltigung« dürfte für ebenso heftige wie befreiende Diskussionen sorgen.

Der Autorin geht es insbesondere um Respekt und Aufmerksamkeit für all jene Betroffenen, die bisher weitgehend ignoriert werden, weil sie nicht der landläufigen Vorstellung entsprechen, die wir uns von einer vergewaltigten Person machen. Wer zum Beispiel nach einer solchen Erfahrung eben nicht zusammenbricht, irritiert seine Umwelt – und sieht sich schnell Verdächtigungen ausgesetzt. Es könne aber nicht sein, schreibt Sanyal, dass ein Opfer sein Leben »zum Beweis dieses Unrechts machen« und seine »Psyche als Tatort konservieren« müsse.

Noch immer gilt Vergewaltigung insbesondere Feministinnen als ein Verbrechen, das mit keinem anderen verglichen werden kann bzw. darf. Es ist nach dieser Lesart »schlimmer als der Tod« oder etwas, das die Seele zerstört – sofern die betroffene Person eine Frau ist. An Männer, auch darauf geht Sanyal ausführlich ein, wird in Diskussionen über dieses »am meisten gegenderte Verbrechen« noch immer nur als Täter und kaum als Opfer gedacht. Bis heute hält sich die Vorstellung, alle Männer seien potentielle Aggressoren und Frauen stets in Gefahr, zur »Beute« zu werden. Woher das kommt, macht Sanyal in einem spannenden kulturhistorischen Diskurs deutlich.

Kenntnisreich zeichnet die Autorin auch den feministischen Kampf um Anerkennung von Frauen mit freizügigem Sexualleben als Opfer nach. Dass er noch nicht gewonnen ist, zeigen aktuelle Äußerungen von Polizisten und Juristen. Noch immer wird »unanständigen« Opfern eine Mitschuld an ihrer Vergewaltigung gegeben.

Sanyal dekonstruiert von der zweiten Frauenbewegung gepflegte Mythen wie den der angeblich allgegenwärtigen Drohung aller Männer gegen alle Frauen oder denjenigen vom männlichen Genital als »Waffe«. Sie verweist auf dessen Verletzlichkeit und eben nicht existierendes »Allzeit-Bereit-Sein« und auf Befragungen sexueller Übergriffe Überführter: Mehr als ein Drittel der Interviewten gab an, während der Tat »eine Form von sexueller Dysfunktion« erlebt zu haben. Wie sehr würde es, fragt die Autorin, »den öffentlichen Raum verändern«, wenn es nach jedem Pressebericht über einen »Supervergewaltiger« auch Meldungen über »unwillige Penisse und fliehende Angreifer gäbe«.

Weitere blinde Flecken insbesondere der US-Frauenbewegung, die im Buch seziert werden, sind der Rassismus, Klassenfragen und die erhebliche Zahl männlicher Vergewaltigungsopfer – eine Folge der Masseninhaftierung, von der Schwarze weit überproportional betroffen sind. Seriösen Schätzungen zufolge werden in den US-Gefängnissen jedes Jahr etwa 240.000 männliche Häftlinge Opfer sexueller Übergriffe. Die USA mit ihrem extrem hohen Anteil Gefangener an der Gesamtbevölkerung dürften diesbezüglich ein Sonderfall sein. Dennoch deutet offenbar einiges darauf hin, dass der Anteil männlicher Vergewaltigter auch anderswo deutlich über den global geschätzten zehn Prozent liegt.

Das Ausmaß der Gewalt in einer Gesellschaft, auch das legt Sanyal plausibel dar, ist bedingt durch das Maß, in dem Individuen – und das betrifft Männer tatsächlich stärker als Frauen – ihre Empathiefähigkeit »abtrainiert« wird. Es liegt auf der Hand, dass diese Zurichtung in den »modernen« kapitalistischen Gemeinwesen mindestens so verheerend wirkt wie in »rückständigen«.

In verschiedenen Kontexten geht die Autorin auch auf die massenhaften Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln ein, insbesondere auf die darauffolgende rassistische Debatte um »den« Muslim als Frauenfeind, obgleich bei Betrachtung der real vorliegenden Fakten nach wie vor zum größten Teil völlig unklar ist, welcher Konfession die mutmaßlichen Grabscher angehörten und ob die in irgendeinem Zusammenhang zu ihrem Verhalten stand.

Mithu Sanyal gebührt Dank für den Mut, dieses Buch genau so geschrieben zu haben, wie sie es getan hat – mit ebensoviel Sensibilität wie Humor, mit dem Willen zur Differenzierung und zur Suche nach Wegen der »Heilung« für Überlebende. Es war höchste Zeit dafür. Obwohl sie explizit darauf verweist, dass ihr Ziel keine umfassende Abhandlung des Themas gewesen sei, ist sie die Sache mit wissenschaftlicher Akribie angegangen, der umfangreiche Anmerkungsapparat und das Literaturverzeichnis zeugen davon. Dennoch, und das hat wirklich Seltenheitswert, ist der Essay barrierefrei für Leute, die nicht mit bestimmten Szenebegriffen vertraut sind.