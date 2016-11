An der Drinabrücke

Mittlerin der Völker und Kulturen, Zankapfel der Kriegsparteien: die Mehmed-Pascha-Sokolovic-Brücke im bosnischen Visegrad, erbaut zwischen 1571 und 1577/78 Foto: wikimedia.org/Commons/CC BY-SA 4.0

»Unmittelbar am Ende der Stadt mündet der Rzav in die Drina, so dass der Mittelpunkt der Stadt und gleichzeitig ihr Hauptteil auf der sandigen Landzunge zwischen den beiden Flüssen, dem großen und dem kleinen, liegt, die sich hier vereinigen.« Ivo Andric in »Die Brücke über die Drina« über den Ort, wo sich heute »Andricgrad« befindet

Es geschah vor 25 Jahren an der historischen Brücke über die Drina im ostbosnischen Visegrad. Hajdardasica Fadlu hob die Videokamera an sein rechtes Auge und dokumentierte, wie seine Kumpane Samir, Murat, Muberik und Mudarif die Büste des Schriftstellers Ivo Andric mit Vorschlaghämmern zertrümmerten. Der »Serbe«, Literaturnobelpreisträger von 1961, habe »schlecht über Türken und Muslime« geschrieben, erklärte Anführer Murat Sabanovic. Er äußerte, was bis heute im bosnischen Ethnodiskurs wirkt. Interessiert es im irrationalen Widerstreit der Nationalisten überhaupt, dass Andric kroatischer Katholik war, 1892 geboren im bosnischen Travnik, sich jedoch bis zu seinem Tod 1975 als »Jugoslawe« verstehend und bekennend?

Die Leiterin der Visegrader Andric-Bibliothek, Hazira K., kommentierte mir gegenüber damals: »Wer Denkmale zertrümmert, der schreckt auch nicht davor zurück, Bücher oder gar Menschen zu verbrennen. Das ist Inquisition.« Ähnliches könnte sich durchaus wiederholen, ergänzte die hochgewachsene, kluge Muslimin noch. Das war vor einem Vierteljahrhundert, und sie erhielt tragischerweise umgehend recht. Die Denkmalschleifer besetzten die Staumauer des Drina-Kraftwerks vor der Stadt, drohten mit deren Sprengung, und der daraufhin einsetzenden ersten Massenflucht folgte bald eine zweite: Serbische Freischärler hatten das Regiment übernommen, nachdem zunächst die jugoslawische Volksarmee für eine relativ ruhige Zwischenphase gesorgt hatte.

Mit Anerkennung der Unabhängigkeit – und damit der Abspaltung von Jugoslawien – durch Deutschland, die USA und andere westliche Länder im April 1992 hatte der Krieg um Bosnien begonnen. Offiziell endete er dreieinhalb Jahre später, als das Friedensabkommen von Dayton unterzeichnet wurde, doch gingen danach die Auseinandersetzungen um die zukünftige Verfasstheit und politische Ausrichtung des Landes weiter. In Visegrad wurden zwar mittlerweile die von serbisch-orthodoxen Fanatikern zerstörten Moscheen wieder aufgebaut, der Hass in vielen Köpfen indes blieb.

Dieser Hass steht eindeutig in Widerspruch zum Charakter der historischen Brücke als etwas Verbindendem und konterkariert die Hoffnungen, die in Visegrad auf Andricgrad gesetzt werden. Die »jüngste Altstadt der Welt« (Eigenwerbung) könnte durchaus als Zeichen der Heilung von Kriegswunden verstanden werden. Was nicht geschieht. Statt dessen widerspiegeln die außergewöhnlichen Bauten wie wohl kein anderer Ort die politischen Kontroversen um die Zukunft des Balkans.

Richtung Osten

Es war also reizvoll, sich auf den Weg dorthin zu machen. 120 Kilometer von Sarajevo in Richtung Osten. Die Sonne schien noch recht kräftig, allerdings verwiesen dichte helle Rauchsäulen von verbrennendem Laub bereits auf den nahenden Herbst. Es wurde langsam kühl an den Ufern der Drina, des – ehemals – innerjugoslawischen Grenzflusses zwischen Serbien und Bosnien. Heute durchziehen andere Grenzen die Region, nicht gekennzeichnete.

Die unsichtbare Linie zwischen dem bosnisch-kroatisch regierten Teil des Landes, der Förderation Bosnien und Herzegowina, und dem serbischen, der Republika Srpska, befindet sich unweit der offiziell gemeinsamen Hauptstadt. Einst gerühmt für seine kulturelle und ethnische Vielfalt bildet Sarajevo heute ein trauriges, aber landestypisches Beispiel für das Resultat der »ethnischen Säuberungen« mit einem muslimischen Bevölkerungsanteil von etwa achtzig Prozent. Die verbleibenden Anteile sind Minderheiten, die meist unter sich bleiben. Im Krieg starb auch das alte, als »Vielvölkerstaat en miniature« bezeichnete Bosnien.

Als wir uns dem früher mehrheitlich von Muslimen, heute mehrheitlich von Serben bewohnten Visegrad durch Aberdutzende in die gebirgige Landschaft über der Drina getriebene Tunnel näherten, beschäftigten uns Erinnerungen an die Zerstörung der einstigen Idylle. M., mein serbischer Freund, sagte: »Alles ist möglich gewesen damals, auch das Undenkbare.« Offensichtlich hatten die Täter nichts – mehr? – mit dem urspünglich multiethnischen Projekt Jugoslawien anzufangen gewusst. Hatten sie die Geschichten, die sie einst in der Schule gelesen hatten, vergessen? Jene »Visegrader Chronik« von Ivo Andric, weltberühmt geworden als Roman »Die Brücke über die Drina«?

»Das Fenster am anderen Ufer blickte auf diese großartige Brücke von Mehmed Pascha Sokolovic, wo ich als Kind auf dem Schulweg immer zurückblieb. Und während meine Kameraden am Fluss spielten, lauschte ich hier in der Mitte der Brücke auf der Steinbank stundenlang den Geschichten der alten Leute.« Erzählungen aus den schier unendlichen Zeiten der Fremdherrschaften in Bosnien seit 1463. Zunächst als vorgeschobene europäische Provinz des Osmanischen Reiches, dann mit der Berliner Konferenz 1878 als austro-ungarisches Mandatsgebiet. Und immer befand sich die Brücke inmitten der Konkurrenz rivalisierender Welten und Zivilisationen.

Die Prozesse, die sich hier abspielten, formten die Region als ein Gebilde mit mehreren Religionen und Kulturen, deren zeitgleiche Präsenz am selben Ort ihrerseits im Laufe der Jahrhunderte neue eigenartige Kulturen und Lebensformen hervorbrachte – trotz der beiden großen Weltkriege. Und trotz der fürchterlichen Deportationen von Serben, Juden, Roma und Widerstandskämpfern zwischen 1941 und 1944 nach Jasenovac, ins Konzentrations- und Vernichtungslager der kroatischen Ustascha-Faschisten.

Das Nachdenken über das mörderische, ­ethnisch-zentrierte Gegeneinander von 1992 bis 1995 führt dann allerdings zwangsläufig auch zur Frage, wie weit im sozialistischen Jugoslawien die Kollaboration mit den Nazis tatsächlich verarbeitet worden war. Ivo Andric hat nicht darüber geschrieben. Sein Roman, entstanden während der deutschen Besatzung Belgrads (1941–1944), schließt mit Beginn des Ersten Weltkriegs. Teile der Brücke werden beschädigt. Das Österreichische Staatsarchiv dokumentiert eine entsprechende Zeitungsmeldung von damals: »Wie verurteilt (…) stand die Brücke zwischen zwei sich bekriegenden Welten. Brücken galten im Krieg als strategisch wichtige Punkte, die ein bevorzugtes Angriffsziel darstellten.«

Verbindung von Orient und Okzident

In dem Moment, in dem die Brücke sich von etwas Verbindendem in ein Mittel der Eroberung und Zerstörung verwandelt, beendet der Chronist Andric seine sich über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahrhunderten erstreckenden Aufzeichnungen: 1571 hatte Mehmed Pascha Sokolovic, einst als Kind von den Truppen des Sultans aus Bosnien verschleppt, in Istanbul erzogen und nunmehr als Befehlshaber osmanischer Besatzungskräfte zurückgekehrt, den Bau der Brücke befohlen. Sie wird zum Sinnbild für die Verbindung zwischen Orient und Okzident, von Morgen- und Abendland, für die Route von Istanbul nach Mitteleuropa, äußerst wertvoll für die infrastrukturelle Erschließung des Balkans.

Was da innerhalb von sieben Jahren unter großen Mühen, Leiden und Opfern der Fron­arbeiter gebaut wurde, erleichterte einerseits den Besatzern die Aufrechterhaltung ihres Unterdrückungsregimes, schuf zugleich aber die Voraussetzung für ein pulsierendes Geschäftsleben, öffnete der nun prosperierenden Stadt Visegrad den Zugang zu anderen Teilen der Welt und ermöglichte auf diese Art neue Sichtweisen. An der Brücke entstand ein multiethnischer Kosmos, in dem sich Muslime, Christen, sowohl römisch-katholische als auch serbisch-orthodoxe, Juden und Roma begegneten und gemeinsam lebten.

Ein Gegeneinander entstand immer nur im Kontext von Kriegen. Das wussten die Habsburger ebenso wie später die deutschen Faschisten und 1992 die Westeuropäer und US-Amerikaner.

Da lag sie nun vor uns, ein atemberaubender Blick hinunter auf das mächtige steinerne Bauwerk. Die Brücke spannt sich »weiß und leicht auf ihren elf Bögen ungleicher Größe« über die Drina und hebt sich »wie eine wunderbare Arabeske vom grünen Wasser zwischen den dunklen Bergen« ab, schreibt Ivo Andric.

Stadt der Versöhnung

Andricgrad liegt in Sichtweite etwa fünfhundert Meter weiter. Der Name erinnert an postsozialistischen Realismus, an Retro, also an eine Erscheinung, die sich an etwas Vergangenes anlehnt, das wieder aufersteht, weil einerseits die Gegenwart nicht dazu anregt, etwas Sinnvolles hervorzubringen und sich andererseits das Alte ob seiner Substanz und Qualität zur Reproduktion aufdrängt. »Andricgrad« (Andric­stadt), ursprünglich auch als »Kamengrad« (Steinstadt) bezeichnet, erinnert also an Jahrzehnte, in denen keinesfalls alles gut, aber doch das meiste besser war, vor allem die sie prägenden Ideen. Wie die von Jugoslawien und die vom Sozialismus.

Foto: jW Infografik

Seit 2011, dem Jahr der Grundsteinlegung, war viel über den Ort zu lesen gewesen. Positives war nicht darunter. Die von Filmregisseur Emir Kusturica konzipierte und maßgeblich finanzierte – die Kosten von geschätzten zehn Millionen Euro tragen je zur Hälfte er und die Republika Srpska – Errichtung des »pharaonischen Projekts« (Le Monde) zeuge von »Größenwahn« (3sat). Entstanden seien »Kitsch« (WOZ), ein »Vergnügungsviertel« (Tagesspiegel), ein »serbisches Disneyland« (3sat), eine »millionenschwere Phantasiestadt« (profil.at), eine »serbische Version der Geschichte Bosniens« (Le Monde). »Kritikpunkte« seien, meinte Die Welt und kam schließlich auf den politisch-ideologischen Kern der Anwürfe, insbesondere »die teilweise stark ausgeprägte national-serbische, von manchen auch als nationalistisch bezeichnete Ausrichtung«.

Das, was der Initiator selbst zu seinen Motiven zu sagen hatte, wurde in den Medien entweder ignoriert oder unisono als Propaganda abgetan. O-Ton Kusturica 2014: »Andricgrad entsteht als eine Stadt der Kreativität, der Kunst und der Versöhnung.« In einem Interview mit dem österreichischen Nachrichtenmagazin Profil ergänzte er: »Der Schriftsteller Andric dachte weltoffen und völkerverbindend, und in genau dieser Tradition soll auch Andricgrad stehen. Es soll eine multikulturelle Stadt sein. Ein Treffpunkt und ein Leuchtfeuer für alle Menschen dieser Region.« Den Vorwurf des serbischen Nationalismus konterte er kurz und knapp. Er war die immergleichen Vorhaltungen leid. »Ich baue dort ein Kino, ein Theater, ein Hotel, ein Einkaufszentrum. Was ist daran nationalistisch?«

Ein Andric-Cover

Erster Eindruck: Viel behauener Stein, auch grober Fels, aber nicht erstarrt, vielmehr lichtdurchflutet, offen. Weit statt eng. Zweiter Eindruck: Es existiert eine geschlossene Infrastruktur. Andricgrad ist eine Stadt in der Stadt Visegrad, modern und mit allem, was dazugehört, ausgerüstet. Dritter Eindruck: Keines der etwa 50 Gebäude ist – architektonisch betrachtet – wie das andere. Wer vom geduckten und zugleich mächtigen Burgtor an der Galerie, am »Byzantinischen Hof«, an der Buchhandlung »Ili-Ili« (Entweder-oder) sowie Bäckerei, Bank, Goldschmied und Pizzeria »Panorama« bis zum Café »Goya« und der Wiener Konditorei vorbei zum zentralen Platz mit Andric-Denkmal geht, fühlt sich wie auf einer Zeitreise. Er passiert Gebäude, die Stile der Epochen repräsentieren, die in dieser Region eine Rolle spielten. Osmanen, Ungarn, Tschechen, Österreicher, Serben – der ganze, von Andric beschriebene Bilderbogen vor 1914.

Vesna R., eine junge, in Visegrad geborene Frau, erklärt: »Dies ist eine türkische Taverne. Im Original stand die Karawanserei in Brückennähe. Alles in Andricgrad stammt aus dem Buch von Ivo Andric – ist sozusagen gecovert. Du hast das Gefühl, im Buch spazierenzugehen. Der ungarische unterscheidet sich vom türkischen Stil. Die Fenster haben einen Bogen. Die Steine sind regelmäßig. Nicht wie bei anderen Gebäuden, deren Steine beschlagen sind. Das Material stammt aus Bosnien ebenso wie aus Griechenland und der Türkei.«

Ein Ensemble aus byzantinischem, osmanischem, neoklassizistischem und habsburgischem Stil. Auch an die Renaissance wird erinnert – ein herbeizitiertes Phantasieprodukt, das es in Visegrad nicht gab. Nach 1878 dann ließ die austro-ungarische Monarchie einige Funktionalbauten errichten, einige gehalten im typischen Ocker. So das Andric-Institut, die Kunstakademie mit seinen Fachrichtungen Literatur, Orientalistik, Geschichte und Film, das Rathaus.

Als die Kaiser aus Berlin und Wien 1914 den Krieg begannen, wurde der junge Andric verhaftet. Er landete für einige Jahre in verschiedenen Gefängnissen, gehörte zu Mlada Bosna (Junges Bosnien), der studentisch geprägten Freiheitsbewegung, deren Anführer Gavrilo Princip am 28. Juni 1914 den österreichischen Kronprinzen erschoss – eine Tat, die bis heute ursächlich für den Ersten Weltkrieg herhalten muss, die ansonsten jedoch, in den Geschichtsbüchern von unten, als mutige Tat gegen Unterdrückung und Fremdherrschaft gewürdigt wird. So auch in Andricgrad: »Mlada Bosna« heißt eine der Straßen, Die Darstellung von Gavrilo Pincip und seiner Mitstreiter schmückt als Wandgemälde das Multiplexkino »Dolly Bell«.

Dolly Bell. Der Name bricht mit der historisch am Andric-Roman angelehnten Konzeption der Denkmalstadt, er illustriert Kusturicas Denkansätze für Andricstadt und führt das Projekt aus der Geschichte in die Gegenwart. »Erinnerst Du Dich an Dolly Bell?« »Sjecas li se Dolly Bell?« »Do You Remember Dolly Bell?« So hieß der Kusturica-Film, der 1981 in Venedig den Goldenen Löwen für den besten Erstling erhielt. Er spielt in der Jugendszene zu Beginn der 1960er Jahre in Sarajevo, Heimatstadt des Regisseurs. Neorealismus in Schwarzweiß, ein Erlebnis – für immer bleiben die Bilder vom Auftritt des jungen Hauptdarstellers Slavko Stimac haften, der Adriano Celentanos Song »24 mila baci« (24.000 Küsse) aufführt und damit auch die musikalische Sozialisation von Kusturica, Jahrgang 1954, im Rock ’n’ Roll, in der Rebellion, im Punk.

Die Musik geht als Lebensgefühl in sein Werk ein – von den preisgekrönten »Time of the Gypsies« (1989) über »Arizona Dream« (1993), »Underground« (1995), »Schwarze Katze, weißer Kater« (1998) bis zu »Das Leben ist ein Wunder« (2004) und seinem jüngsten Film »On the Milky Road« (2016). Balkanbeats. Der »Hirtenrock von Goran Bregovic« übersetzt »die Musik von Led Zeppelin in die Sprache der Landbevölkerung«, bemerkte Kusturica einmal. Er selbst leitet das 1980 als Garagenband in Sarajevo gegründete »No Smoking Orchestra«, bewundert Joe Strummer von The Clash, weil der zu den Sandinisten nach Nicaragua ging, anstatt das große Geld zu machen. Die Punkbewegung habe, dem Sex-Pistols-Manager Malcolm McLaren trotzend, auch Gutes: »Sie weckte jene abgestumpften Gerechtigkeitsgefühle, die die Blumenkinder bis 1968 gehegt hatten – bevor sie sich an die Wall Street verkauften.«

Serbischer Nationalismus?

Keinesfalls an die Wall Street verkauft werden soll, geht es nach Belgrad, das Kosovo – vielleicht ließ Kusturica deswegen die serbisch-orthodoxe Kirche »Fürst Lazar«, Name des serbischen Heerführers in der Schlacht gegen die Osmanen auf dem Amselfeld (Kosovo polje) 1389, am äußersten Zipfel der Andricgrad-Landzunge bauen. Offenbar soll sie eine Art Demonstration für die Zugehörigkeit des Kosovo zu Serbien sein. Das brachte Kusturica erneut den Vorwurf des Nationalismus ein. Warum es keine Moschee gebe, wurde gefragt. Er antwortete wütend: »Kusturica baut eine Stadt, gleich heißt es: ›Wo ist die Moschee?‹ Warum fragen sie nicht: ›Wo ist die katholische Kirche?‹ Es gab hier nie eine. Solches Gerede macht doch alles kaputt.« Tatsächlich kann ein falsches Gotteshaus am falschen Ort, oder eines oder zwei zuwenig, in Hochzeiten von Kreuz- und anderen Vernichtungszügen bestehende Konflikte schüren und beste Absichten zunichte machen.

Alles eine Interpretationsfrage, und Bilal Memisevic, Vorsitzender der Islamischen Gemeinde Visegrad, denkt auch heute noch in den überkommenen Kategorien. Andricgrad sei »politisch gefährlich«, weil Kusturica eine Verfilmung von »Die Brücke über die Drina« plane. »Der Roman ist ein Meisterwerk aus literarischer Sicht, aus ideologischer ist es ein sehr gefährliches Werk, weil es, wie jeder bosnisch-muslimisch Erzogene weiß, von der Serbischen Akademie für Wissenschaft und Künste jener Periode befördert wurde«, erklärt der Bosniake der International Business Times. Indem er »serbisch« sagt, obwohl »jugoslawisch« gemeint ist, indem er Andric in die serbisch-jugoslawische Ecke stellt, reproduziert er nicht nur ethnische Gegensätze, sondern negiert die Versöhnungsmöglichkeiten des Projekts Andricgrad.

Warum fehlt Tito? Ja, sagt Vesna, unsere Stadtführerin, manche Besucher hätten tatsächlich gefragt, wieso Jugoslawien in Andricgrad nicht gewürdigt würde. Sie wisse es nicht, aber wahrscheinlich passe es nicht ins Konzept. Was für »Die Brücke über die Drina« stimmt, aber nicht für Kusturicas freie Interpretation des Romans in seinem Projekt. Noch wird an einigen Ecken der Stadt gebaut, Jugoslawien in Andricgrad könnte sicherlich zum Denken anregen – und würde Kusturica weiteren Ärger bescheren.

Kusturica und Handke

Längst wird sein gesamtes Wirken auf dem politisch-ideologischen Prüfstand westlicher Interessen seziert, positive Kritiken bleiben so per se ausgeschlossen, und Springers Welt unterstellt dem Regisseur weiterhin »nationalistische Verblendung«. Diese treibe ihn an. Sie ließe sich, schrieb das Blatt im Juni 2011, »genauso wenig deuten wie die von Peter Handke, die ihren Tiefpunkt mit seinem Erscheinen auf der Beerdigung von Slobodan Milosevic erreichte«. Deutlicher lässt sich die mediale Verdammung zweier Künstler kaum formulieren.

Kusturicas und Handkes Argumente, Aktivitäten, Werke änderten bisher nichts an ihrer Ächtung. Auch der Appell des Schriftstellers von 2010 nicht: »Lernen wir die Kunst des Fragens, reisen wir ins sonore Land, im Namen Jugoslawiens, im Namen eines anderen Europas. »Selbst die posthume Entlastung von Slobodan Milosevic , des serbischen und jugoslawischen Ex-Präsidenten, 1995 Unterzeichner des Dayton-Vertrags zur Beendigung des Krieges in Bosnien-Herzegowina, interessiert bis heute niemanden. Schon Ende Februar 2007 hatte das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, der Internationale Gerichtshof in Den Haag, eine Beteiligung Belgrads am Völkermord von Srebrenica als nicht gegeben bezeichnet. »Und wenn der ehemalige serbische Staatspräsident Slobodan Milosevic noch am Leben wäre, so wäre er hiermit vom Vorwurf des Völkermords freigesprochen«, kommentierte damals aufgebracht Die Welt (2.3.2007).

Der kürzlich vollzogene Quasifreispruch von Milosevic durch das – ansonsten beinhart parteiische, NATO-gestützte – Haager Jugoslawien-Tribunal erfolgte versteckt in der Urteilsbegründung gegen den früheren Präsidenten der Republika Srpska Radovan Karadzic im März 2016. Er wurde öffentlich nicht weiter gewürdigt. Ein Freispruch für den im Westen als »Schlächter vom Balkan« verunglimpften Staatsmann – und niemand bemerkt es. Milosevic selbst, gestorben, weil ihm die Behandlung seines allseits bekannten Herzleidens per Gerichtsbeschluss verweigert wurde, half seine Rehabilitation sowieso nicht mehr.

Den mit dem ja so ungeheuer schwerwiegenden Vorwurf der Teilnahme an einer Beerdigung belasteten Peter Handke wird, so wie es aussieht, wohl erst die Geschichte freisprechen. Wie auch Emir Kusturica.