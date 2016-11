Kein leichtes Spiel

Manchmal reicht es nicht für den Discounter: Wartende vor der Suppenküche vor dem Kölner Dom im Oktober Foto: Rolf Vennenbernd/dpa- Bildfunk

Es kommt vor, dass Aufsteiger zu Kronzeugen gegen die angeblich faule und bequeme Mehrheit der Unterschicht werden, weil ihnen das Schulterklopfen der Neoliberalen so schmeichelt: Seht her, da ist einer, der hat es mit Fleiß und Disziplin geschafft; die Welt ist eben doch gerecht. Andere mögen stolz auf ihre besondere Begabung sein. Christian Baron widersteht beiden Versuchungen. In seinem Buch »Proleten, Pöbel, Parasiten – Warum die Linken die Arbeiter verachten« führt er es zu wesentlichen Teilen auf Glück und gute Grundschullehrerinnen zurück, dass er als erster in seiner Familie studieren konnte. Seine Geschwister hätten in bestimmten Situationen weniger Glück gehabt.

Linke aus bildungsbürgerlichen Elternhäusern unterschätzen seiner Meinung nach, wie viel Glück sie von Geburt an hatten. Im Alter von acht Jahren – diese Szene beschreibt er zum Auftakt – war Baron kurz davor, seinem gewalttätigen Vater ein Holzscheit über den Kopf zu ziehen. Nach dem frühen Krebstod der Mutter übernahm deren jüngere Schwester die Verantwortung für die Kinder – ein ebenfalls nicht wohlhabendes, formal wenig gebildetes, aber gewaltfreies und herzliches Lebensumfeld, das ihn vielleicht davor bewahrt hat, sich später von »seinen Leuten« distanzieren zu wollen. Heute ist er Feuilleton-Redakteur des Neuen Deutschland.

Gefährliche Entfremdung

Als Gebildeter, der kein »Klassenverräter« sein, sondern Teilhabe an Bildung und »Hochkultur« für alle ermöglichen will, steht er links – auch wenn es ihm viele in diesem Spektrum schwer gemacht haben, sich dort heimisch zu fühlen. Anhand zahlreicher Beispiele beschreibt er den arroganten Umgang von Szenelinken mit frisch politisierten Arbeiterkindern, die »codierte Sprach- und Verhaltensweisen erst mühsam erlernen müssen wie eine Fremdsprache«. Auch sei es für Studenten aus akademischen Haushalten leicht, eine Solidaritätsparty nach der anderen zu organisieren und Kommilitonen proletarischer Herkunft als Streber abzutun. Letztere bräuchten anfangs deutlich mehr Zeit, um wissenschaftliche Texte zu lesen. Schon in der Kindheit aufgeschnappte Fremdwörter machen wohl den Unterschied: Nach der zuletzt veröffentlichten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (2013) nehmen nur 23 Prozent der jungen Menschen aus nichtakademischen Elternhäusern ein Studium auf; mit mindestens einem Elternteil mit Hochschulabschluss steigt die Chance auf 77 Prozent. Nicht nur aus persönlicher Betroffenheit kritisiert Baron den Mangel an Solidarität mit den Benachteiligten, sondern auch, um eine gefährliche Entfremdung der Linken von ihrer historischen Zielgruppe aufzuzeigen, wie es der Franzose Didier Eribon in »Die Rückkehr nach Reims« getan hat.

Politische und mediale Hasskampagnen gegen Menschen am unteren Rand der Gesellschaft, wie sie hierzulande die »Arbeitsmarkt- und Sozialreformen« der »Agenda 2010« begleiteten, setzt Baron in Beziehung zum unbewussten Klassenhass der tonangebenden akademischen Linken. »Bessermenschen«, wie er sie in scharfer Abgrenzung zum rechten Kampfbegriff des »Gutmenschen« nennt, sind stolz auf ihren Lifestyle mit Fairtrade- und Bioprodukten, sie unternehmen Rucksackreisen, auf denen sie absolute Armut sehen können, verachten aber Menschen, die hierzulande in relativer Armut leben – und empören sich zum Teil sogar über deren Einkäufe beim Discounter. Wenn sie sich ihre Privilegien bewusst machen, dann nur im Vergleich mit Minderheiten oder Menschen aus den schlimmsten Elendszonen dieser Welt. Wer in Deutschland »nur« aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt ist, muss demnach selbst schuld sein an seiner Lage, die auch von Linken als freiwillige Bildungsverweigerung interpretiert werde. Baron sieht darin wohl völlig zu Recht einen wesentlichen Grund für den mäßigen Erfolg linker Gruppen und Parteien bei den Menschen, deren Interessen sie angeblich mal vertreten wollten. Fast auf jeder Seite stehen Sätze, die sich unbedingt merken sollte, wer diese Entfremdung überwinden will. Nicht zuletzt, weil sonst Rechte den Anwalt der »kleinen Leute« spielen.

Und Arbeitertöchter?

Im einen oder anderen Punkt wird aber nicht nur der Prototyp des »Bessermenschen« dem Autor widersprechen. Dass er vom »Gendern« der Sprache genervt ist, kann die um Lesbarkeit bemühte Rezensentin noch verstehen. Schwierig wird es, wenn er im Eifer der Polemik gegen einen oberflächlichen Feminismus falsche Umkehrschlüsse zieht. Wie etwa aus den Worten von Anne Wizorek, die kritisiert hatte, dass es unter den Oben-Ohne-Aktivistinnen von Femen »offenbar keine Frauen gibt, die nicht einer gewissen Normschönheit entsprechen«. Baron unterstellt daraufhin, sie wolle, dass nur »normhässliche« Menschen am feministischen Kampf teilnehmen. So wird es Wizorek, die sich nach dieser Logik selbst heraushalten müsste, aber nicht gemeint haben.

Im Unterkapitel »Keine Religionskritik, nirgends« sammelt er dagegen Sympathiepunkte bei nicht zuletzt feministischen Linken, die genervt sind von pauschalen Verteidigungsreflexen, wenn es beispielsweise um den Islam geht. Denn wie er wohl ahnt, stimmt »nirgends« nicht ganz. In »sozialen Netzwerken« äußern sich immer wieder Menschen, denen klassisch linke Positionen zum Thema Gottesglaube und Irrationalismus zu kurz kommen.

Beim Reizthema »Innere Sicherheit« meidet Baron die Perspektive derer, die nachts auf der Straße die Schwächeren sind. Die Angst vor Gewalt im öffentlichen Raum stellt er in erster Linie als bürgerliches Phänomen dar. Die teils unseriöse Sensationsberichterstattung über »Gewaltausbrüche junger Menschen« – etwa tödliche Prügelattacken wie die auf die Studentin Tugce Albayrak – muss als Beispiel für die Folgen des Mangels an Arbeiterkindern in den Redaktionen herhalten. Letztere hätten bei diesem Thema »Fragen der sozialen Klassenlage« besser im Blick gehabt. Gemeint ist damit leider nicht die Frage, wer es sich finanziell leisten kann, das eigene Sicherheitsgefühl durch Taxifahrten oder den Umzug in eine andere Gegend zu erhöhen. Baron setzt voraus, dass sich Arbeiterkinder unabhängig von Statur, Geschlecht und Wehrhaftigkeit mehr für die Probleme der Täter interessieren. Das werden viele Arbeitertöchter anders sehen.

Unterm Strich sollten die genannten Schwachpunkte aber nicht als Ausrede dienen, um sich nicht mit diesem sehr wichtigen Buch auseinanderzusetzen. Wer eine gerechtere Welt will, sollte wie Christian Baron fähig sein, Bewohnern eines Armutsquartiers in Kaiserslautern oder anderswo zuzuhören – und selbstbewusst, aber nicht arrogant mit ihnen zu reden. Ausführlich zitiert er aus solchen Gesprächen über Sozialabbau, Asylpolitik und Geflüchtete. Einer Frau, deren Mann die neuen Nachbarn aus Syrien oder Afghanistan schon ins Herz geschlossen hat, stößt es immer noch sauer auf, dass es vor deren Ankunft jahrelang keine Duschen gab, die nun plötzlich da sind – aber nicht in ausreichender Zahl für alle. Das einfache Beispiel zeigt, warum Teilbereichskämpfe so aussichtslos sind: Gleiche Chancen auf eine menschenwürdige Unterkunft sind eben nicht genug.

Linker Populismus

Im letzten Kapitel spricht sich der Autor »für einen linken Populismus« aus – und stellt klar, dass er damit keineswegs Opportunismus gegenüber Rechten meint: Die Unterscheidung zwischen Kriegs- und »Wirtschaftsflüchtlingen« sei mit der Universalität von Menschenrechten unvereinbar, betont er. Allerdings fordert er auch klare linke Antworten auf die Frage, wer die menschenwürdige Aufnahme von Geflüchteten ohne »Obergrenze« bezahlen soll. Er schlägt konkrete Maßnahmen der Umverteilung von oben nach unten vor, statt nur diffus zu verlangen, dass alle netter und großzügiger sein sollen. »Das wird kein leichtes Spiel, und es ist auch ein gefährliches Unterfangen«, räumt er ein, »aber populistische Botschaften sind die einzige Waffe, mit der die Rechten wieder zurückzudrängen sind«.