Urteil: Kein Asyl für US-Deserteur

Foto: Tobias Hase/dpa-Bildfunk

Das Verwaltungsgericht München hat den Asylantrag des US-Deserteurs André Shepherd abgelehnt. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, kam es zu dem Ergebnis, dass Shepherd vor seiner Fahnenflucht im Jahr 2007 nicht alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft habe, um nicht an den von ihm befürchteten Kriegsverbrechen im Irak beteiligt zu werden. Das Gericht warf ihm vor, trotz seiner langjährigen Zweifel bis April 2007 nie versucht zu haben, sich in eine andere Einheit versetzen zu lassen oder auf anderem Weg seine Entlassung aus der Armee zu erwirken. Auch habe der Exsoldat nicht glaubhaft gemacht, dass er bei einem konkreten weiteren Einsatz im Irak in Kriegsverbrechen verwickelt worden wäre. Shepherd war damals in der US-Armee als Mechaniker tätig. Er sollte 2007 ein zweites Mal in den Irak-Krieg ziehen, um voraussichtlich »Apache«-Kampfhubschrauber zu warten. Er war dann aber aus seiner Kaserne zu Bekannten geflohen.

Vor Gericht hatte er am Mittwoch betont, er habe vor diesem Schritt mit Kameraden gesprochen und den Sinn des Einsatzes hinterfragt. Auch schilderte er in der Verhandlung seine Lebenssituation vor der Armeezeit: Zeitweise habe er auf der Straße gelebt, nachdem er ein Informatikstudium aus finanziellen Gründen nicht abschließen konnte.

Die Organisationen Pro Asyl und Connection e. V. kritisierten am Donnerstag das Urteil und warfen dem Gericht Voreingenommenheit vor: Nach dessen Logik müsse ein Verweigerer von völkerrechtswidrigen Handlungen »von Anfang an völlig stringent und kompromisslos vorgehen«. Dabei werde ignoriert, dass sich eine Gewissensentscheidung über längere Zeiträume entwickle. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verfügte im Fall Shepherd Anfang vergangenen Jahres, dass die deutsche Justiz prüfen müsse, ob die USA im Irak Kriegsverbrechen begingen. Ein Erfolg des Asylantrags sei möglich, wenn Shepherd als Wartungsmechaniker eine auch nur indirekte Verwicklung in solche Verbrechen gedroht hätte. Shepherd ist zur Zeit mit einer Deutschen verheiratet. Ihm droht vorerst keine Auslieferung. (jW)