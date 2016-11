Schwache Automaten

Vor allem die fordistische Massenproduktion, wie hier im Detroiter Werk um 1935, brachte eine neben anderen Faktoren bisher nicht wieder erreichte Produktivitätssteigerung und Wohlstandsmehrung Foto: picture-alliance / akg-images

In den Medien sind derzeit zwei, obschon untergründig verbundene, so doch an der Oberfläche weitgehend getrennt geführte Diskurse zu verfolgen: Auf der einen Seite sorgen Einschätzungen für Aufregung, denen zufolge nahezu die Hälfte der Arbeitsplätze in den kommenden zwei Jahrzehnten durch Automatisierung bedroht sei. Während auf der anderen Seite zahlreiche Stimmen die Verschiebung des regulären Renteneintritts auf das 71. Lebensjahr oder auf ein noch höheres Alter anmahnen. Kaum jemand stellt dabei die Frage, weshalb man nicht, sollten genannte Prognosen zutreffen, eher über die Absenkung des Rentenalters auf 45 Jahre, die 20-Stunden-Woche oder eine Verdopplung des Lohnniveaus bzw. eine Kombination dieser Ansätze diskutieren sollte.

Zunächst sei hier der Versuch unternommen, die eingangs erwähnte Einschätzung volkswirtschaftlich zu analysieren. Die Halbierung der Zahl der Arbeitsplätze würde, bei gleichbleibendem Bruttoinlandsprodukt (BIP) und gleichbleibender, durchschnittlicher Arbeitszeit, eine Verdopplung der Arbeitsproduktivität implizieren. Bei einem Wachstum derselben um jährlich zwei Prozent würde das immerhin 35 Jahre dauern. Doch eine solche Steigerung der Arbeitsproduktivität ist etwas, was es in den fortgeschrittenen Industrienationen seit mehr als vier Jahrzehnten nur noch ausnahmsweise während kurzer Perio­den gab.

Globale Stagnation

Mit dem Finanzcrash von 2008/2009 ging auch ein Einbruch des Produktivitätswachstums einher, die darauffolgende Erholung war nur von kurzer Dauer: Das letzte Jahrfünft zeigt weithin eine Tendenz zur Stagnation bzw. Schrumpfung, die in manchen Ländern wie Italien und Großbritannien schon seit einem Jahrzehnt oder länger andauert. Auch in den USA, wo in den ersten Jahren der Erholung noch moderate Steigerungen zu verzeichnen waren, ging der Output pro Stunde, nach einem schwachen Wachstum von 0,5 Prozent 2014 und 0,3 Prozent 2015, im ersten Quartal 2016 um 0,2 Prozent zurück, während er 2015 in der Euro-Zone um schwache 0,3 und in Japan um kaum bessere 0,4 Prozent wuchs. Global stieg er 2015 noch um 1,2 Prozent, nach 1,9 Prozent 2014. Das ergibt das Bild einer globalen Tendenz zur Stagnation, die auch die Schwellenländer, deren Aufholprozess in den letzten zwei Jahrzehnten den internationalen Durchschnitt angehoben hatte, nicht mehr umzukehren vermögen.

Diese Daten stellen für alle, die – und das sind nicht wenige – davon überzeugt sind, dass wir einen rasenden technologischen Fortschritt erleben, der auf den Punkt zuläuft, an dem die Roboter uns alle Arbeit weggenommen haben werden, ein schwer aufzulösendes Rätsel dar, jedoch eines mit Tradition. Ein Rückblick auf die letzten eineinhalb Jahrhunderte mag bei dessen Lösung hilfreich sein: In einer kürzlich erschienenen Längsschnittstudie zeichnete Robert Gordon, seit Jahrzehnten einer der führenden Forscher auf diesem Gebiet, die Entwicklung von Produktivität und Wohlstand in den USA seit dem Bürgerkrieg nach. Diese Entwicklung ist beispielhaft, sofern andere Industrienationen den Übergang zur fordistischen Massenproduktion, der in den USA bereits spätestens mit dem Ende des Ersten Weltkriegs erfolgte, nach dem Zweiten Weltkrieg nachvollzogen. Die hundert Jahre ungefähr von 1870 bis 1970 waren singulär, weil die Industrienationen, allen voran die USA, in diesem Zeitraum eine Produktivitätssteigerung erzielten und, dadurch ermöglicht, eine Wohlstandsmehrung erfuhren, die es zuvor nicht gegeben hatte und danach nicht mehr gab. Insbesondere die zweite Hälfte ab 1920 zeichnete sich durch ein die erste deutlich übertreffendes Wachstum der Produktivität und der Einkommen aus. Und noch innerhalb dieser Ausnahmephase ragen die Jahre 1935 bis 1960 mit einer deutlichen Steigerung heraus.

Die Verbreitung der IT (der digitalen, elektronischen Informationstechnik) über die Rechenzentren der Konzerne und Forschungsinstitute hinaus erfolgte in den Jahren nach 1970 und ging mit einem, im Vergleich zum Jahrhundert zuvor, abflachenden Wachstum der Produktivität und mit Stagnation oder sogar Schrumpfung der Masseneinkommen einher. Nur wenige Jahre um die Jahrtausendwende zeigte sich noch einmal ein leicht steigendes Produktivitätswachstum. Das war jedoch weniger auf eine Auswirkung der inzwischen massenhaft verbreiteten IT auf die Welt außerhalb derselben zurückzuführen, sondern eher darauf, dass eben diese massenhafte Verbreitung die Produktion und Inbetriebnahme der entsprechenden Ausrüstung zu einem signifikanten Teil des BIP gemacht und die so ermöglichten Economies of Scale¹ zur Geltung gebracht hatte.

IT, so lassen sich die Daten zusammenfassen, trug sicher zur Steigerung der Produktivität bei, doch nur in geringem und zudem schwindenden Maße. Vor allem ist nichts, was sich darauf zurückführen lässt, mit den Fortschritten vergleichbar, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts erzielt wurden. Den hierzu häufig geäußerten Einwand, dass die Statistik den wahren Nutzen der IT-Innovationen, die uns in den letzten beiden Jahrzehnten überschwemmten, nicht erfasse, relativiert Gordon durch den Hinweis, dass dies für die Fortschritte des 20. Jahrhunderts in noch viel höherem Maße zutraf. Zugang zu Elektrizität und fließendem Wasser, Kanalisation, weithin verfügbare Verkehrsmittel, Druckerzeugnisse und Bildungsmöglichkeiten, Antibiotika sowie, nicht zu vergessen, Errungenschaften wie die 40-Stunden-Woche und die Sozialversicherung verbesserten das Dasein in tiefgreifenderer Weise als PC, Smartphone und Internet – ein Sachverhalt, der sich jedoch ebenso wenig in der volkswirtschaftlichen Statistik widerspiegelte wie die Bereicherung des Lebens durch diese Errungenschaften. Insbesondere fanden die Preise sowie die Qualität und Effizienz entsprechender Geräte erst Eingang in den Konsumentenpreisindex, nachdem sich deren Kosten bereits um einige Größenordnungen reduziert bzw. die Angebote sich verbessert hatten. So blieb etwa die seit 1913 erfolgte revolutionäre Verbilligung des Automobils durch Henry Fords Methoden ungemessen, weil es erst 1935, also nach mehr als 20 Jahren, verzeichnet wurde. Die Korrektur des BIP durch den Konsumentenpreisindex soll die Vergleichbarkeit der Zahlen unterschiedlicher Jahre herstellen, d. h. vermeiden, dass ein variierendes Preis- oder Qualitätsniveau das Ergebnis verfälscht.

Innovationsprobleme

Was, so stellt sich nach einem Vergleich der historischen mit den aktuellen Daten die Frage, ist für den singulären Anstieg der Arbeitsproduktivität in der Mitte des 20. Jahrhunderts verantwortlich und was für den schleichenden oder gar zum Stillstand gekommenen der Gegenwart, in der zahlreiche Stimmen uns einreden, wir lebten in einem Zeitalter unvergleichlicher Innovationen? Eine Antwort darauf wird sich nicht allein aus technischen Sachverhalten ergeben, wenn diese sich bei genauerer Betrachtung auch als weniger einfach herausstellen, als es den verbreiteten Bildern entspricht. Der Weg von der Labor­demonstration bis hin zu verlässlichen Diensten bzw. Produkten aus wirtschaftlich betreibbaren Prozessen ist weit. Schon die keine fundamentalen Innovationen bedeutende Emulation von etablierten Verfahren bereitet oft Schwierigkeiten: Dafür, dass ein Außenseiter wie Tesla heute ein akzeptables Elektroautomobil auf den Markt bringen kann, hat die Branche selbst gesorgt: Die Reduktion nicht nur der Fertigungs-, sondern auch der Entwicklungstiefe ließ eine Industrie entstehen, in der Fahrzeugkomponenten nach Spezifikation konstruiert und gefertigt werden; wobei der elektrische Antrieb die Bedeutung des konventionellen, den die Autoindustrie als eine ihrer letzten Domänen behalten wollte, mindert. Dessen ungeachtet bleibt Tesla seit Jahren weit hinter den selbstgesteckten Auslieferungszahlen zurück. Das bedeutet, dass es auch für kalifornische Milliardäre, die sich an der Spitze des Fortschritts wähnen und Massen von Kapital zu mobilisieren vermögen, nicht leicht ist, die Produktivität der etablierten Hersteller zu erreichen oder gar zu überbieten. Es ist dies eine Produktivität, die eben nicht allein auf explizit formuliertes technisches Wissen zurückzuführen ist, sondern in dem größtenteils impliziten, konkret situierten Wissen einer industriellen Organisation mit ihren Menschen, deren eingespielten Interaktionsweisen und den entsprechenden, in einem langen Erfahrungsprozess entwickelten Konfigurationen von Artefakten wurzelt. Die Gesellschaftlichkeit der Produktion hat auch einen konkreten technischen Sinn, den auf der Linken heute insbesondere Autoren verfehlen, die verzückt von einer vollautomatischen Produktion zu »Grenzkosten von Null«² schwadronieren.

Wenn es schon schwer genug ist, in traditionellen Gefilden den Stand der Technik nachzubilden, dann ist noch komplizierter, wirkliche Innovationen zur Reife zu bringen: Wenn ein selbststeuerndes Auto, ohne zu bremsen oder den Fahrer zu alarmieren, frontal in einen wendenden Laster rast, deutet das darauf hin, dass zwischen vollmundigen Deklarationen und technischer Realität noch eine gewisse Diskrepanz existiert. Wer aus Erfahrung weiß, mit welchen Schwierigkeiten auch weniger ambitionierte Projekte kämpfen und welche Terminverzögerungen, Budgetüberschreitungen und (selten behobene) Mängel daraus resultieren, findet das nicht überraschend.

Das fahrerlose Automobil liefert auch einen Hinweis darauf, worin ein weiterer, wesentlicher Grund für die Abschwächung des Produktivitätsfortschritts liegen könnte: Dass die gefeierten Innovationen nicht nur nicht tief genug in das System der gesellschaftlichen Produktion reichen, um signifikante Effekte zu haben, sondern dabei auch Arbeit und Ressourcen verzehren. Der fahrerlose Pkw z. B. wird als auf die Konsumenten zielende Technik kaum etwas zur Hebung der Produktivität beitragen, jedoch eine Menge Aufwand erfordern und bis zu seiner breiten Durchsetzung Jahrzehnte brauchen. Insbesondere wird es sich als kaum lösbares Problem herausstellen, nicht nur eine klare Grenze zwischen vollautomatisch beherrschbaren und immer noch die Aufmerksamkeit der Fahrer erfordernden Situationen zu ziehen, sondern auch den Übergang zwischen diesen beiden Feldern in der Praxis reibungslos zu vollziehen. Der Zeitgewinn, der Komfort und nicht zuletzt die Vermeidung von Verkehrsopfern, die der fahrerlose Pkw verspricht, lassen sich heute schon durch Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs realisieren, wo das fahrerlose Fahren dem Stand der Technik entspricht und nur noch in der Fläche verbreitet werden müsste – wozu allerdings die Ausrüstung der Strecken mit adäquater Signaltechnik erforderlich wäre. Insbesondere im Güterverkehr wird die automatische Steuerung die Fahrer nicht ersetzen können, doch ihre Produktivität ein wenig erhöhen, weil diese dann auch dispositive Aufgaben übernehmen könnten. Andererseits wird insbesondere im Fernverkehr die Straße in puncto Effizienz immer hinter der Schiene zurückbleiben.

Das heißt, dass wir durch eine ineffiziente Verkehrsorganisation seit Jahrzehnten auf erreichbare Produktivitäts-, Zeit- und Komfortgewinne sowie die Vermeidung beträchtlicher Schäden und die Verhinderung von Todesfällen verzichten. Die Form der völligen Digitalisierung der Lebenswelt, die Automobilindustrie wie Softwarekonzerne mit dem fahrerlosen Automobil vorhaben, ist ein teurer, immer noch ineffizienter und, unter Aspekten sowohl der Verkehrs- als auch der Informationssicherheit, mit vielen Fragezeichen zu versehender Ersatz für etwas, was wir schon lange haben könnten. Noch schlechter bezüglich ihres Einflusses auf die Produktivität schneiden die derzeit sich ausbreitenden Liefer- und Vermittlungsdienste ab. Sie vernichten nicht nur Produktivität, sondern hemmen, indem sie massenhaft prekäre Billigarbeit entstehen lassen, die Entwicklung des produktiven Potentials von Gesellschaften. Auch die, Stichwort Internet der Dinge, weiter fortschreitende Ausstattung der Wohnung und sogar des Körpers mit digitalen, vernetzten Geräten dürfte die Produktivität nicht erkennbar steigern.

Grenzen der Technik

Technik allein, und sei sie noch so innovativ, bringt keinen Produktivitätsfortschritt. Dazu muss sie vielmehr Anschluss an das bestehende soziotechnische System finden und dafür gibt es technologische und soziale Bedingungen. Für technische Innovationen gilt ein Gesetz abnehmender Grenzerträge: Je höher der Stand der Produktivität, desto schwieriger wird es, weitere Fortschritte zu erzielen – nicht zuletzt schon deshalb, weil die steigende Produktivität eines Sektors seinen Anteil am BIP schrumpfen lässt, sobald sich keine proportional steigende Nachfrage nach seinen Produkten einstellt. Industrien mit geringerem Automatisierungsgrad verlangen hochqualifizierte Arbeitskraft oder manuelle Geschicklichkeit und wandern in letzterem Fall bevorzugt in Länder mit niedrigerem Lohnniveau ab. Wenn China inzwischen den stärksten Zuwachs an Industrierobotern aufweist, deutet dies darauf hin, dass es einerseits die Entwicklung der führenden Anwender Südkorea, Japan und Deutschland nachvollzieht. Und es legt andererseits nahe, dass nach China ausgelagerte, bisher automatisierungsresistente Tätigkeiten wie das Nähen, Platinen Bestücken und Löten in Zukunft automatisiert werden.

Entgegen anderslautender Behauptungen war und ist der Produktivitätssprung durch Robotisierung und Computerisierung gar nicht so groß (Fertigungsstraße im Daihatsu-Werk in Nakatsu, Japan) Foto: Naomi Tajitsu/Reuters

Für einen großen Teil der Dienstleistungen, insbesondere im Gesundheits- und Bildungswesen, doch auch für alltägliche Verrichtungen wie Haare Schneiden oder Essen Servieren, ist dagegen weder abzusehen, dass sie automatisierbar wären, noch, dass dies die Masse der Menschen als Fortschritt empfinden würde – was vor allem daran liegt, dass die Kommunikation einen wesentlichen Anteil an ihnen hat. Zudem haben längst nicht alle industriellen IT-Anwendungen das primäre Ziel der Steigerung des Outputs. Das galt schon für einen großen Teil dessen, was seit den 1980er Jahren stattfand, und das gilt ebenso für das, was heute unter dem Schlagwort Industrie 4.0 geschieht. Das primäre Ziel war und ist dabei die Steigerung der Flexibilität, die nicht allein eine Diversifizierung der Produktlinien, sondern umgekehrt auch deren Konsolidierung ermöglicht. Dies entspricht der zurückhaltenden Investitionspolitik, zu der die Unternehmen in einer mehr zur Stagnation als zur Expansion tendierenden Wirtschaft neigen.

Die exzeptionellen Fortschritte in der Mitte des 20. Jahrhunderts verdankten sich jedoch nicht allein tiefgreifenden technischen, sondern auch sozialen Innovationen. Dazu gehörten staatliche Investitionsprogramme, eine nie dagewesene Ausweitung der Bildung sowie Lohnsteigerungen und Arbeitszeitverkürzungen, die mit dem Produktivitätswachstum in einem Wechselverhältnis standen. Letzteres ermöglichte erstere nicht nur, sondern staatliche Ausgaben und steigende Löhne schufen auch die Nachfrage, deren ein wachsendes Produkt bedarf, während öffentliche Infrastruktur, verbesserte Bildung und, nicht zuletzt, ausgeruhte Arbeitskräfte auch die Produktivität steigerten. Es gibt deshalb Grund zu der Vermutung, dass die nur schleichend vorankommende oder gar stagnierende Produktivität nicht allein einer Knappheit an tiefgreifenden technischen Innovationen, sondern ebenso dem ausbleibenden sozialen Fortschritt geschuldet ist. Dazu gehören die in allen industrialisierten Ländern seit Jahrzehnten unterhalb des Produktivitätswachstums bleibenden, stagnierenden oder gar sinkenden Löhne und die gleich gebliebenen oder gar verlängerten Arbeitszeiten ebenso wie das in vielen Ländern stagnierende oder gar sich verschlechternde Bildungsniveau der nachwachsenden Generationen.

Verarmungspolitik als Hemmnis

Wo bereits die stagnierenden Masseneinkommen der Nachfrage Grenzen setzen, tut die »Sparpolitik« der öffentlichen Haushalte alles dafür, diese noch enger zu ziehen. Das allein hemmt schon die Investitionsneigung der Unternehmen. Eine an kurzfristigen Gewinnen orientierte Entlohnungsstruktur für das Management tut ihr Übriges. Solange der Druck auf die Löhne bleibt, gibt es genügend Billigarbeit, die Investitionen in effizientere Technik und die Qualifikation der Mitarbeiter überflüssig erscheinen lässt. Ohne diese kommt jedoch die Produktivitätsentwicklung nicht voran. Deren flache Kurve resultiert auch aus schwachen Investitionen und stellt die Konsequenz einer jahrzehntelangen wirtschafts-, lohn- und fiskalpolitischen Fehlsteuerung dar. Es ist an der Zeit, sich von naiven Erwartungen an den technischen Fortschritt bzw. daraus abgeleiteten ökonomischen Folgerungen endlich zu lösen. Verabschieden müssen wird man sich jedoch auch von dem wachsenden Ressourcenverbrauch, den das außerordentliche Wachstum in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit sich brachte. Neben und vor der Arbeitsproduktivität muss die Ressourcenproduktivität entscheidend zunehmen.

Anmerkungen

1 Als Skaleneffekt (englisch: economies of scale) wird in der Betriebswirtschaftslehre die Abhängigkeit der Produktionsmenge von der Menge der eingesetzten Produktionsfaktoren, also aller materiellen und immateriellen Mittel und Leistungen, die in die Herstellung von Gütern einfließen, definiert.

2 Die Grenzkosten sind in der Betriebswirtschaftslehre diejenigen, die durch die Produktion einer zusätzlichen Mengeneinheit eines Produktes entstehen. Beispiel (aus Wikipedia): Für die Produktion eines Gutes X fallen Fixkosten in Höhe von 100.000 Euro an – beispielsweise in Form von Mieten für Produktionsstätten, Kosten der Bereitstellung von Maschinen und Gehältern für Mitarbeiter. Mit diesen vorhandenen Mitteln können maximal 5.000 Einheiten des Gutes gefertigt werden. Für die Fertigung einer zusätzlichen Einheit von X werden Rohstoffe für 5 Euro benötigt (variable Kosten). Bei einer gefertigten Einheit fallen also Gesamtkosten der Produktion in Höhe von 100.005 Euro, für zwei weitere gefertigte Einheiten 100.010 Euro usw. an. Mit jeder produzierten Einheit erhöhen sich die Gesamtkosten um 5 Euro – dieser Betrag entspricht den Grenzkosten. Angenommen, der Rohstofflieferant gewährt einen Mengenrabatt in Höhe von 0,50 Euro (je Einheit) ab der 3.000. Einheit und einen Euro (je Einheit) für die 4.000. und jede weitere Einheit. Bis zu einer Produktion von 2.999 Einheiten betragen die Grenzkosten dann 5 Euro, zwischen 3.000 und 3.999 Einheiten 4,50 Euro und ab 4.000 Einheiten 4 Euro – die Grenzkosten fallen.

Literatur

Rainer Fischbach: Mensch – Natur – Stoffwechsel: Versuche zur Politischen Technologie, Köln 2016

Frank Fuchs-Kittowski/Werner Kriesel (Hg.): Informatik und Gesellschaft. Festschrift zum 80. Geburtstag von Klaus Fuchs-Kittowski, Frankfurt a. M. 2016

Robert Gordon: The Rise and Fall of American Growth. The U. S. Standard of Living since the Civil War, Princeton 2016