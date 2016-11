Botanischer Garten: Tarifvertrag wackelt

Foto: Arno Burgi dpa/lbn/dpa-Bildfunk

Dreimal haben die Beschäftigten des Botanischen Gartens in Berlin in diesem Jahr gestreikt, 20 Monate lang rangen sie um einen Tarifvertrag. Umso größer war die Erleichterung, als im September eine Einigung erzielt wurde. Die Beschäftigten, die für eine outgesourcte Tochterfirma arbeiten, sollen bald gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen (jW berichtete). Ab 2019 sollen sie fast soviel wie ihre Kollegen erhalten, die nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt werden.

Doch vergangenen Freitag informierte der Betriebsrat die Belegschaft darüber, dass die Betriebsgesellschaft Botanischer Garten und Botanisches Museum (BG BGBM) ihre Unterschrift unter die ausgehandelten Neuregelungen noch immer verweigert. Die BG BGBM ist die Tochterfirma der Freien Universität (FU), deren Beschäftigte bislang erheblich weniger Lohn erhalten als diejenigen Mitarbeiter, die vor Gründung der Betriebsgesellschaft bereits direkt bei der FU beschäftigt waren. Die fertigen Rahmen- und Entgelttarifverträge waren am 30. Oktober an die Geschäftsführung der BG BGBM versendet worden.

Doch die zögert. Ein wesentlicher Streitpunkt sind die Zwölfstundenschichten. So lange Arbeitszeiten sind nur deswegen legal, weil das im bisher geltenden Rahmentarifvertrag der Gewerkschaft IG BAU ausdrücklich erlaubt ist. Die Belegschaft hat auch kein Problem damit. Allerdings enthält der neue, von der Gewerkschaft ver. di bereits unterzeichnete Rahmentarif diesbezüglich eine Öffnungsklausel, damit der Betriebsrat eine Vereinbarung zu den Arbeitszeiten treffen kann. Der Betriebsrat ist auch bereit, eine solche sofort zu unterschreiben.

Doch die Geschäftsführung blockiert zur Zeit alle Verhandlungen darüber. Sie verlangt, dass zuerst eine vollständige Vereinbarung zur Dienstplanung ausgearbeitet wird. Erst danach will sie den Tarifvertrag unterschreiben. In einem Vorschlag dazu verlangt sie allerdings sehr viel mehr als nur Zwölfstundenschichten. Dem jW vorliegenden Schreiben des Betriebsrates zufolge will die Firmenleitung auch Überstundenzuschläge streichen, die Pausenregelung verschlechtern und die Möglichkeit bekommen, bei Bedarf »einen vom Betriebsrat abgelehnten Dienstplan trotzdem zur Anwendung zu bringen, was praktisch zu einer Aufhebung der Mitbestimmungsrechte führen würde«.

Schon dem im September ausgehandelten Vertrag, mit dem die Ungleichbehandlung der Beschäftigten gegenüber den Kollegen mit alten Anstellungsverträgen bei der FU beendet werden soll, hatten die Geschäftsführung und der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) nur zähneknirschend zugestimmt. Nun versucht die Unternehmensführung offenbar, die gemachten Zugeständnisse über die Vereinbarung zu verwässern, obwohl der Berliner Senat bereits eine Ausfinanzierung der neuen Entgeltordnung zugesagt hatte. Den »Harten vom Garten« bleibt damit nichts anderes übrig, als den Kampf für ihre Rechte erneut aufzunehmen. Vergangenen Mittwoch erinnerten sie die künftige Landesregierung von SPD, Linkspartei und Grünen – gemeinsam mit Beschäftigten der landeseigenen Klinikgesellschaft Vivantes und der Verkehrsgesellschaft BVG – mit einer Demo vor dem Roten Rathaus an ihr Versprechen, Outsourcing und Lohndumping zu unterbinden.