»Sollen sie mich doch in den Knast stecken«

Sie waren vor ein paar Wochen in Bautzen. Was haben Sie dort gemacht?

Ich bin am 3. November sehr früh nach Bautzen gefahren, weil ich das schon lange wieder machen wollte. Ich war schon zweimal dort, um rechte Schmierereien und Aufkleber zu entfernen – vergangenes Jahr mit einem Team von Spiegel TV. Damals habe ich einen Nazischriftzug mit einem Herz übermalt. Daraufhin kam ein besorgter Bürger, der sagte, so etwas wolle sein Chef nicht an seiner Wand haben. Ich habe erwidert: »Rufen Sie ihn. Dann kann ich ihn vom Herzen überzeugen.« Hat er aber nicht gemacht. Ich kannte also die Atmosphäre in der Stadt. In der letzten Zeit mehrten sich dann die Berichte über Angriffe, etwa auf ein geplantes Geflüchtetenheim, das in Brand gesetzt wurde. In der Gegend geht es ganz schlimm zu, deshalb wollte ich da hin.

Was für Schriftzüge haben Sie dort gefunden und verändert?

Es gab in Bautzen eine Wand, auf der »Nationaler Sozialismus« stand. Das erste Wort habe ich gestrichen, das zweite natürlich stehengelassen, denn Sozialismus finde ich nicht schlecht. Dabei wurde ich von einem Polizisten außer Dienst erwischt, der zwei seiner Kollegen anrief, die seine Anzeige aufgenommen haben. In der Zwischenzeit kamen ältere Bürger dazu, die mich anpöbelten, ich hätte angeblich die Wände in der ganzen Stadt beschmiert.

Sie sind mehrfach ausgezeichnet worden, wegen Ihres Engagements gegen rechts. Wie hat die Polizei Sie behandelt?

Mein Farbspray musste ich abgeben, das haben sie beschlagnahmt. Daraufhin habe ich mir das Protokoll aushändigen lassen. Der eine Polizist sagte dann zu mir, ich sei kriminell. Aber so etwas lasse ich mir nicht bieten: Ich habe ihm gesagt, dass er das nicht sagen darf.

Sie standen wegen ähnlicher Anzeigen bereits vor Gericht. Beim letzten Verfahren wurden Sie gewarnt, dass Sie eine Strafe von 1.800 Euro zu erwarten hätten, wenn Sie nochmals angezeigt und verurteilt werden. Beeindruckt Sie so etwas gar nicht?

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Und außerdem wissen wir ja noch gar nicht, ob die Ermittlungen nicht vielleicht sogar eingestellt werden. Aber ehrlich gesagt, das geht mir auch am Arsch vorbei. Ich habe den Richtern sehr deutlich gemacht, dass ich keinen Cent zahlen werde. Sollen sie mich doch in den Knast stecken. Was für ein passendes Bild: Eine Friedensaktivistin, die in den Knast geht, weil sie Neonaziparolen übermalt. Ich bin sicher, dass ich dort auch etwas zu putzen hätte. Außerdem bekomme ich ständig Solidaritätsadressen. Das stärkt mir den Rücken.

Können Sie die Haltung der deutschen Gerichte und Polizei trotzdem bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen?

Das einzige, was die Justiz damit zeigt, ist, dass Engagement gegen rechts nur dann geduldet wird, wenn es bequem für das System ist. Sie haben vor Gericht gesagt, dass ich »keine Vorbildfunktion« erfülle. Dabei lösche ich Neonaziparolen, die verfassungsfeindlich sind. Deren Einschätzung ist also ganz klar falsch.

Ich möchte mir gerne ein Bild davon machen können, womit Sie täglich auf der Straße konfrontiert sind. Neonaziparolen, die wir vielleicht im Stress auch manchmal übersehen. Können Sie noch andere Beispiele von Schriftzügen nennen, die Sie verändern, bitte?

Ich bleibe mal in Bautzen. Dort habe ich gleich eine Stelle wiedergefunden, die ich schon kannte. An einer Wand stand »Demokratie ist Volkstod!« Ich habe bei einem vorherigen Besuch aus dem Wort »Volkstod« ein wunderschönes Herz gemacht. Dann gab es dort ein Graffito, das sich gegen Homosexuelle richtete mit den Worten »No homo«. Aus »No« habe ich wieder ein Herz gemalt. Den Schriftzug »Antifa verrecke« habe ich einfach übermalt. Genauso habe ich auch die Zahl »14«, die für den »Erhalt der weißen Rasse« steht, sowie die Zahl »88«, die die Buchstaben HH symbolisiert, also »Heil Hitler« bedeutet, entfernt. Zumindest das habe ich geschafft, bevor die Polizisten mein Farbspray beschlagnahmten. Danach habe ich mit meinem scharfen Schaber rechte Aufkleber entfernt, von denen es dort viele und schlimme gibt. Auf einem war beispielsweise eine Frau mit Kopftuch und einem Kind an der Hand abgebildet, daneben der Satz »Wir müssen draußen bleiben«.