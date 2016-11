»Gefährlichste Bank der Welt«

Schlechte Aussichten für das Geschäft auf dem US-Markt. Seitdem die Deutsche Bank, mit Sitz in Frankfurt am Main (Foto), mit einer Milliardenstrafe des US-Justizministeriums rechnen muss, wird sogar diskutiert, ob sich das Geldhaus komplett von der Wall Street zurückzieht Foto: Ralph Orlowski/Reuters

Es gab schon glücklichere Tage in Mainhatten. Vor allem im Geldinstitut, welches das Adjektiv »deutsch« so programmatisch im Namen trägt, geht die Angst um. Mitte September hatte das US-Department of Justice (DOJ) eine Strafzahlung von 14 Milliarden Dollar von der Deutschen Bank wegen zweifelhafter Geschäfte mit Immobilienkrediten gefordert. Seither gibt es Zweifel. Der Crash von Lehman Brothers ist plötzlich wieder präsent. Über ein Bail-out, eine staatliche Stützungsaktion, wird ebenso spekuliert wie über ein Bail-in, ein Zur-Kasse-Bitten der Anleger. Der Kurs der Deutsche-Bank-Aktie hatte am 30. September einen historischen Tiefstand von 9,90 Euro markiert. Am 14. Mai 2007 hatte er noch bei danach nie wieder erreichten 108,14 Euro gelegen. Allein in diesem Jahr verlor die Aktie 48 Prozent ihres Werts. Die gegenwärtige Marktkapitalisierung widerspiegelt gerade einmal 25 Prozent des angegebenen Eigenkapitals. Ein katastrophales Kurs-Buchwert-Verhältnis, drückt es doch aus, dass die Börsenzocker die Bank allenfalls noch mit einem Viertel ihres in der Bilanz genannten Buchwertes angeben.

Für 2015 hatte das Geldhaus einen Rekordverlust von 6,8 Milliarden Euro ausgewiesen. Seither ist das ehemals so stolze Finanzinstitut unter das aufmerksame Radar der Finanzauguren geraten. Sogenannte Sparpakete wurden geschnürt. Beim aktuellen, euphorisch »Strategie 2020« genannten, sind 9.000 Stellen gestrichen worden. Weitere 10.000 Jobs stehen auf der Kippe. Nach der DOJ-Forderung begannen Anleger, ihre Einlagen abzuziehen. Von 17 Milliarden ist die Rede. Das wären etwa 1,5 Prozent der 1,1 Billionen Euro, welche die Bank als Kundenvermögen verwaltet.

Banken leben vor allem von der – wenig begründeten – Hoffnung der Anleger, dass die Geschäfte immer gut laufen und dass immer genügend Nachschub für das einem Pyramidenspiel nicht unähnliche System generiert werden kann. Wenn es nun schon in den mächtigen Doppeltürmen bei einer doch vergleichbar überschaubaren Summe von 14 Milliarden Dollar ernsthafte Probleme zu geben scheint, dann kommen Zweifel auf. Weiten diese sich aus, kann es sehr schnell zu einem sich selbst verstärkenden Prozess, einem »Bank Run«, einem Ansturm auf die Schalter des Geldinstituts, kommen. Da klingt es nicht beruhigend, dass die US-Tochter der Deutschen Bank beim Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) durchgefallen ist, wie Ende Juni bekannt wurde. Zumal nun erneut auch die US-amerikanische Derivate-Aufsicht CFTC aktiv geworden ist. Es geht um »Tricksereien« mit Zinsderivaten, sogenannten Zinsswaps, bei denen sich Kunden gegen bestimmte Zinsentwicklungen absichern können. Machen die US-Behörden ernst, kann es für die Deutsche Bank kompliziert werden. Der US-Markt ist für die Frankfurter zu einem heißen Pflaster geworden.

Finanzier der Industrialisierung

Die Deutsche Bank wurde nach ihrer Gründung 1870 neben anderen neuentstandenen Instituten wie der 1872 als Aktiengesellschaft errichteten Dresdner Bank sehr schnell das Geldhaus des preußisch-deutschen Kapitalismus. Nachdem der preußische Militärstiefel dem rückständigen deutschen Partikularismus mit drei Kriegen endgültig den Garaus gemacht hatte, rüstete das neue Reich auf. Militärisch, aber vor allem ökonomisch. Die Aktiengesellschaften schossen nach dem Sieg über den »Erbfeind« im Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) wie Pilze aus dem Boden. Ihre Zahl wuchs in nur zwanzig Jahren auf das 12,5fache, auf über 3.000. Das geschlagene Frankreich hatte mit seiner Kriegskontribution von fünf Milliarden Goldfrancs und der Abtretung des ressourcenreichen Alsace und der Lorraine (deutsch Elsass-Lothringen genannt) für einen enormen Anschub gesorgt. Zu den Aktiengesellschaften passten Banken, die selbst als solche organisiert waren. Nur sie konnten die notwendigen Finanzmittel für die Aufholjagd der deutschen Industrie bereitstellen, die entsprechenden Verbindungen und Transaktionen ermöglichen, die langfristigen strategischen Entscheidungen treffen. Die Deutsche Bank AG war der Hecht im Karpfenteich der altehrwürdigen deutschen Privatbanken. Sie sorgte für die Finanzierung der vom Eisenbahnboom und der Waffenproduktion profitierenden Schwerindustrie, der neu entstehenden Elektrotechnikbranche und der aufstrebenden Chemiegiganten.

Die dramatischen Zusammenbrüche und die folgenden Konzentrationsprozesse im großen Krisenzyklus von 1873 bis 1896 beschleunigten die stürmische Monopolisierung, den Konzentrations- und Zentralisationsprozess des deutschen Kapitals. Schon Karl Marx war klar: Mit der in den Aktiengesellschaften angelegten Monopolbildung erreicht die Produktion strukturell gesellschaftlichen Charakter, der »die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise selbst« bedeutet. Aus dieser Widersprüchlichkeit erwächst die dominante gesellschaftliche Position des Finanzkapitals, das aus der zunehmenden Verflechtung bzw. Verschmelzung des Industriekapitals mit dem Bankkapital hervorgegangen ist. Eine dominante Position, die durch die zunehmende Einbeziehung, Inanspruchnahme der Staatsapparate und schließlich durch die Verflechtung mit ihnen noch an Bedeutung gewinnt. Wie der »Rat der Götter«, die Leitung der späteren IG Farben, kann auch die Managerebene der Deutschen Bank als einer der strategischen Führungszirkel gleichermaßen des Kaiserreichs, der Weimarer Republik, des »Dritten Reichs« wie auch der Bundesrepublik angesehen werden.

Internationalisierung und Krieg

Schon in die 1880er Jahre begann bei der Deutschen Bank noch unter Georg Siemens der Versuch zur Internationalisierung des Geschäfts. Zunächst wenig erfolgreich im Eisenbahnbau in den USA, dann, mit »allerhöchster« Unterstützung, im Osmanischen Reich. Das Projekt Bagdadbahn machte gewaltige Summen erforderlich. Die militärische Aufrüstung der zum strategischen Verbündeten ernannten Hohen Pforte ebenfalls. Die Bank finanzierte ebenso den Einstieg ins rumänische Ölgeschäft, nämlich 1903 die Übernahme der rumänischen Steaua Romana, und sie gründete ein Jahr später die Deutsche Petroleum AG. Die aufkommende Automobilisierung, die ungeahnten Möglichkeiten der Mineralölchemie und nicht zuletzt die Umstellung der British Navy auf Ölfeuerung machten den Zugang zu hinreichender Erdölversorgung schon früh zu einem geostrategischen Thema allerersten Ranges. Wer in der imperialistisch strukturierten Welt mitreden wollte, brauchte zuallererst den privilegierten Zugang zur fossilen Energieträgern, vor allem zu Öl und Gas. Also Zugang zum »Heartland«, dem »eurasischen Balkan«. Diesen geostrategischen Anspruch hatte der Theoretiker der alten Weltmacht Großbritannien, Halford Mackinder, in »The Geographical Pivot of History« schon 1904 formuliert. Und das hat sich auch bei Zbigniew Brzezinskis in »Die einzige Weltmacht« (1997) nicht geändert. Und genau das war der Führung der Deutschen Bank frühzeitig ebenso klar. Wollte man den Suprematieanspruch der etablierten Mächte in Frage stellen, und das musste man, wenn man den Expansionskurs beibehalten wollte, galt es finanzpolitisch, so umfassend wie möglich zunächst die europäische Mehrwertproduktion aufzusaugen, konzentriert in die strategischen Industrien zu investieren und diplomatisch, ökonomisch und militärisch den Weg nach Osten, genauer Südosten zu eröffnen. Die in der Kriegszieldebatte vom September 1914 von Deutsche-Bank-Vorstandsmitglied Arthur von Gwinner präferierte Variante einer »europäischen Wirtschaftsgemeinschaft« unter deutscher Hegemonie sollte sich ebenfalls im Septemberprogramm von Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg wiederfinden und nach 1945 eine erstaunliche Renaissance erleben.

Der »zu spät gekommene« deutsche Imperialismus wollte sich seinen »Platz an der Sonne« im Zweifel auch gegen den Widerstand der etablierten Mächte freischießen. Er schreckte selbstredend auch vor militärischer Aggression nicht zurück. Der Generalstab hatte schon zu Beginn der 1890er Jahre die entsprechenden Planungen für den Zweifrontenkrieg entworfen. Es galt das alte Zockermotto: »Kaufe, wenn das Blut auf den Straßen fließt«. Die Bilanzsumme der Deutschen Bank schoss von 1,688 Mrd. Mark (1914) auf 7,833 Mrd. Mark (1918) hoch. Die gigantische Rüstungsproduktion, radikalisiert im Hindenburg-Programm, sorgte für ebenso gigantische Profite. Während Millionen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs starben, in Deutschland 800.000 Menschen an Hunger und Unterernährung zugrunde gingen, zahlten die Deutschbanker ihren Aktionären 1917 eine Dividende von 14 Prozent und finanzierten nebenbei noch, »davon geht die Welt nicht unter«, die Gründung der Universum Film AG (UFA). Nicht erst Joseph Goebbels wusste, dass »Unterhaltung«, genauer die Bewusstseinsindustrie, mit über den Erfolg von Kriegen entscheidet. Aber auch sie konnte den 9. November 1918, die katastrophale Niederlage des deutschen Imperialismus und die Novemberrevolution, nicht verhindern.

Der zweite Anlauf

Gerade 25 Jahre nach dem ersten »Griff nach der Weltmacht« wurde vom Deutschen Reich der Zweite Weltkrieg ausgelöst. Wieder sollte, wie schon bei Wilhelm Zwo, »das Schwert nun entscheiden«. Als Hitler noch nicht auf der Liste des Finanzkapitals stand und noch in Landsberg einsaß, hatte die Generalität die erforderlichen Planungen längst fertig. Und tatsächlich griff die faschistische Wehrmacht, wie 1925 geplant, mit acht Armeen, 102 Divisionen, 252 Generälen und 2,8 Millionen Mann an. Die Organisation einer so komplexen Unternehmung wie die des Zweiten Weltkrieges, die Bereitstellung der Finanzen, die Plünderung und Nutzbarmachung der eroberten Ressourcen erforderte finanziellen, ökonomischen und organisatorisch-technischen Sachverstand und Kooperationsbereitschaft, die das Reichswirtschaftsministerium und die Monopolzentralen in einer gesteigerten Form des staatsmonopolistischen Kapitalismus und einer engen monopolistischen Verflechtung organisierten. Deutsche-Bank-Sprecher Hermann Josef Abs brachte es 1942 auf 42 Aufsichtsratsmandate. Die im Generalplan Ost entwickelte »Vision« eines eurasischen Großraumes vom Atlantik im Westen bis zur Linie Archangelsk-Astrachan im Osten entsprach durchaus dem Denken der Deutsche-Bank-Zentrale. Der »Erfolg«: Die »Arisierungen«, die Zwangs- und Sklavenarbeit, Raub und Ausbeutung der Ressourcen in nahezu ganz Europa, die Rüstungsproduktion während des »totalen Kriegs« brachten ungeheure Profite. Die Bilanzsumme der Bank explodierte von 3,748 Milliarden Reichsmark (1938) auf 11,374 Milliarden Reichsmark (1944). Nebenbei: Die Deutschbanker organisierten die »Arisierung« von mehr als 300 Unternehmen und spielten eine prominente Rolle beim Verkauf des »NS-Beutegoldes«, wie beispielsweise das aus dem von ihnen und der IG Farben betriebene »Unternehmen« Auschwitz. Noch am 17. April 1945, im »Endkampf um Berlin«, beschloss der Aufsichtsrat der Deutschen Bank eine Dividende von sechs Prozent.

Der gemeinsame Kampf gegen die Sowjetunion hatte dem faschistischen Raubzug in Europa zunächst eine klammheimliche Unterstützung der etablierten Mächte gesichert. Das änderte sich, als sich die »Achse Rom-Berlin-Tokio« zu einer ernstzunehmenden Gefahr für die anglo-amerikanische Vorherrschaft entwickelte. Für die Herren in London und Washington ging es nun darum, einen eurasischen Herausforderer zu verhindern. Für die Sowjetunion ging es ums Überleben.

In der Warteschleife

Als am 8. Mai 1945 die rote Fahne mit Hammer und Sichel über dem Reichstag wehte, hatten sich die strategischen Basisorientierungen wieder einmal grundlegend geändert. Der Rote Oktober hatte nicht nur überlebt, sondern hatte sich im Krieg zu einer auch militärisch ernstzunehmenden Autorität entwickelt. Zu einer wesentlich stärkeren Macht war allerdings der US-Imperialismus geworden, der etwa die Hälfte der globalen Wirtschaftskraft repräsentierte, der daranging, das britische Weltreich zu beerben, der mit einem weitverzweigten Stützpunktsystem eine globale Präsenz realisierte – und der über die Atombombe verfügte.

Die europäischen Mächte waren bei der US-Finanzindustrie hoch verschuldet. Der deutsche Imperialismus hatte große Teile der Fläche seines Staates, seines Einflussgebietes und seiner verfügbaren Arbeitskräfte verloren. Die Chancen, eine eigenständige globalstrategische Position aufzubauen, tendierten gegen Null. Das in der BRD »noch einmal davongekommene« deutsche Finanzkapital konnte im heraufziehenden Kalten Krieg nur auf seine »Meriten« im faschistisch-antikommunistischen Vernichtungsfeldzug verweisen, um etwaigen Morgenthau-Plänen der Westalliierten zu entgehen. Der OMGUS-Bericht (US-Militärverwaltung der amerikanischen Besatzungszone), der die Liquidierung der Deutschen Bank wie auch der Dresdner und der Commerzbank sowie der IG Farben verlangte und eine Anklage gegen ihre Manager als Kriegsverbrecher forderte, verschwand in Richtung USA. Das Office of Military Government for Germany wurde 1949 aufgelöst. Und es war Hermann Josef Abs, gewissermaßen der informelle Chef der »Deutschland AG«, der, statt im Gefängnis zu sitzen, die Verhandlungen über die deutschen Auslandsschulden in London leitete.

Immer die gewünschte deutsche Wiederbewaffnung und die üppige Ausstattung des Schaufensters BRD in Richtung der armen Brüder und Schwestern im Osten im Auge, handelte Abs die Reparationskosten aus zwei brutalen Angriffskriegen mit Millionen Toten und ungeheuren Zerstörungen auf 13,73 Milliarden DM herunter. Die sozialistischen Staaten, die ja die Hauptlast und die schwersten Zerstörungen des Krieges zu tragen hatten, wurden selbstredend nicht beteiligt.

Im Juli 1944 waren, den Vormarsch der Roten Armee vor Augen, die bestimmenden Konstanten der finanzpolitischen Nachkriegsordnung des »Westens« in der Konferenz von Bretton Woods festgeschrieben worden. Die Privilegierung des Dollar, feste Wechselkurse und Kapitalverkehrskontrollen machten das Finanzgeschäft zu einer »langweiligen« Veranstaltung, die primär der real-ökonomischen Prosperität und der politischen Stabilität und speziell der Finanzierung des antikommunistischen Feldzuges der Supermacht USA diente.

Die politischen und finanziellen Kosten des Vietnamkriegs sprengten schließlich die Bretton-Woods-Kooperation. 1945 hatten die USA 71 Prozent der globalen Goldbestände besessen. Bis 1971 hatte sich deren Wert halbiert, dafür hatten sich die Auslandsschulden der Vereinigten Staaten etwa verdreifacht. Die US-Zentralbank hatte die Kriegspolitik durch die Notenpresse finanziert und über den Dollar-Standard die übrigen Bretton-Woods-Staaten an den Ausgaben beteiligt. Dagegen gab es Widerstand. Frankreichs damaliger Präsident Charles de Gaulle forderte, die französischen Dollar-Bestände zu den vereinbarten 35 Dollar pro Unze in Gold einzutauschen. Schon das hätte die Fed überfordert. Am 15. August 1971 verkündete US-Präsident Richard Nixon das Ende des Gold-Dollar-Standards und setzte eine deutliche Abwertung der US-amerikanischen Währung durch. Bretton Woods zerbrach Stück für Stück. Geld bzw. Kredit konnte, in der Hoffnung auf Einlösung durch die Realwirtschaft, nun nahezu unbegrenzt geschaffen werden.

Am 27. Oktober 1986, Michail Gorbatschow hatte Anfang des Jahres auf dem XXVI. Parteitag der KPdSU seine »Konzepte« Glasnost und Perestroika verkündet, fielen die Regeln des Restrictive Trade Practices Act von 1956 für die Londoner City. Es war der »Big Bang« für die globale Finanzwirtschaft. Die Goldgräberstimmung der frühen Gründerjahre schien zurück. Der fast unbegrenzte Kredit brachte die Wetten im Finanzkasino auf Hochtouren. Es ging und geht darum, mit einem gewaltigen »Hebel«, also mit möglichst geringem Eigenkapital und möglichst viel Fremdkapital möglichst viel Geld zu »verdienen«. 1991 zerbrach die Sowjetunion. Bereits zuvor hatte Deng Xiaoping 1978 mit den »Vier Modernisierungen« die Öffnung Chinas eingeleitet. Ein Drittel des Globus stand nun offen für die kapitalistische Durchdringung. Wall Street und City explodierten förmlich.

Ende der Bescheidenheit

Die Deutsche Bank unter Alfred Herrhausen hatten die gigantischen Profitchancen früh erkannt. Die Frankfurter wollten nicht nur zum führenden europäischen Geldinstitut aufsteigen, sondern auch in den exklusiven Zirkel der führenden US-Investmentbanken eindringen. Aus der »ehrwürdigen« Deutschen Bank sollte eine Zockerbude werden. Am 30. November 1989, am Tag der obskuren Ermordung Herrhausens, kaufte stellvertretend Hilmar Kopper entscheidende Anteile von einer der führenden Londoner Investmentbanken, Morgan Grenfell.

An der Wall Street holte sich die Deutsche Bank Mitte der 1990er Jahre eine ziemlich skrupellose Truppe harter Broker zusammen. Unter ihnen Edson Mitchell, William Broeksmit und Anshu Jain vom US-Institut Merrill Lynch. Am 4. Juni 1999 folgte der Zukauf der US-Investmentbank Bankers Trust. Die Prosperitätsillusionen in Sachen »Globalisierung« waren auf ihrem Höhepunkt. Das Deutsche-Bank-Manager glaubten sich am Ziel ihrer mehr als hundertjährigen Träume. Aus der national orientierten Deutschen Bank war eines der global führenden Finanzhäuser geworden. Die Auflösung der »Deutschland AG« spülte noch zusätzliches Kapital in die Kriegskasse. Die Regierung von SPD und Grünen stellte dazu die Gewinne aus Unternehmensverkäufen komplett steuerfrei. Vorstandssprecher Rolf-E. Breuer formulierte am 27. April 2000 in einem programmatischen Beitrag für Die Zeit den Herrschaftsanspruch des Finanzkapitals: »Anleger müssen sich nicht mehr nach den Anlagemöglichkeiten richten, die ihnen ihre Regierung einräumt, vielmehr müssen sich die Regierungen nach den Wünschen der Anleger richten.« Überschrieben war der Artikel mit »Die fünfte Gewalt«.

Das Platzen der »Dotcom-Blase« im März 2000 signalisierte das bevorstehende Ende der großen Party. Die wie immer auf Illusionen und Betrügereien gebaute und mit den Ersparnissen von Millionen von Menschen finanzierte große Bereicherung drohte ein abruptes Ende zu nehmen, wenn der Zustrom weiteren Geldes in das globale Pyramidenspiel abriss. Also fand die Spekulation ein weiteres Vehikel. Den Immobilienmarkt Englands, Irlands, Spaniens, aber vor allem der USA. Immer mehr Menschen wurden die Kredite geradezu aufgenötigt, um neues Material für die immer komplexeren Derivatkonstruktionen zu generieren. Die große Legende hieß: Die Immobilienpreise steigen immer. Aber im Sommer 2006 erwies sich auch dies als Legende. Die Preise stagnierten und begannen zu fallen. Der Crash – auch für die Deutsche Bank – war nicht mehr aufzuhalten.

Spur der Verwüstung

Auch bei den modernen Goldgräbern an den Klondikes des Finanzkapitals geht es nicht gerade gesittet zu. Wer die globalen Goldminen ausplündern will, macht sich die Hände schmutzig. »300 Prozent und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens«, zitiert Marx den Quarterly Reviewer. Die zahllosen Gerichtsverfahren zeugen davon, dass der Boom mit allen Mitteln erreicht und so lange als möglich gehalten werden sollte. Selbst wenn dies den ohnehin schon weit gefassten Regeln des entgrenzten Kapitalismus widerspricht.

Wie schon 1918 und 1945 macht sein aggressives Auftreten den deutschen Emporkömmling angreifbar. Die Deutsche Bank hat eine Spur der Verwüstung durch den ehemaligen gutsituierten US-Mittelstand gezogen. Millionen hat sie aus ihren Häusern vertrieben. Der unausgesprochene Deal, den Hermann Josef Abs nach dem Krieg mit den US-Vertretern schloss, hieß: Akzeptanz der Hegemonie der Vereinigten Staaten und dafür keine Prozesse und keine Auflösung. Alfred Herrhausen und seine Nachfolger hatten dieses Agreement außer Kraft gesetzt.

Solange die »ursprüngliche Globalisierung« genügend Akkumulation für alle garantierte, schien der nassforsche Auftritt der Deutschbanker das US-Establishment nicht sonderlich zu interessieren. Nun, im nahezu zehnten Jahr der nur durch Zentralbankintervention in zweistelliger Billionenhöhe zugekleisterten Krise, wird der Umgangston roher. Der Deutschen Bank, damit auch dem deutschen Monopolkapital, weht ein kühler Wind entgegen. Die harte Gangart bei Apple, VW und nun der Deutschen Bank zeigt, dass der Einsatz der staatlichen Macht- und Einflussapparate zur Profitsicherung an Bedeutung gewinnt. Der globale Einsatz der US-Justiz (FIFA, Argentinien etc.) hatte schon angedeutet, dass die Sicherung der US-Vorherrschaft auch im 21. Jahrhundert, wie von den neokonservativen Thinktanks seit einiger Zeit propagiert, auch in der operativen Politik Bedeutung gewinnt. TTIP, die transatlantische Partnerschaft (TPP), die US-Politik gegenüber China und Russland weisen in die gleiche Richtung. Es ist die Frage, ob Berlin, Frankfurt und Brüssel irgendwann realisieren, dass ein widerspruchsloses Mitmachen keine Lösung der Probleme bringt.

Rettung? Durch wen?

Schon die schiere Größe des Geldhauses lässt eine Rettungsaktion als ziemlich kompliziert erscheinen. Allein die Bilanzsumme von 1.800 Milliarden Euro repräsentiert 60 Prozent der deutschen Wirtschaftskraft (BIP). Die offenen Finanzderivate stellen mit 46 Billionen Euro, also mehr als dem 15fachen des BIP, ein unkalkulierbares Risiko dar. Jedes zwölfte weltweit gehandelte Derivat läuft über die Deutsche Bank. Die steht in rund 7.000 Rechtsstreitigkeiten vor Gericht. Dazu kommt der Vorwurf der Geldwäsche in der Moskauer Filiale in zweistelliger Milliardenhöhe und Manipulation des Londoner Interbanken-Angebotszinses. Die Bank hat laut US Federal Insurence Corporation eine miserable Eigenkapitalquote von 2,68 Prozent. Der schlechteste Wert unter den führenden Instituten. Folglich fiel die Deutsche Bank auch im Juli 2016 durch den Dodd-Frank-Stresstest der Fed. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sie als »die gefährlichste Bank der Welt« bezeichnet. Selbst der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung fordert eine Eigenkapitalquote von »über fünf Prozent« und moniert, die Banken hätten »in großen Umfang« Dividenden ausgeschüttet, statt ihr Eigenkapital zu stärken. Das charakterisiert noch ziemlich wohlwollend die Dimension, um die es geht, und macht den Ratschlag, die Bank einfach pleite gehen zu lassen, nicht gerade attraktiv. Für die richtige Forderung, Big Money zur Kasse zu bitten, reichen die Kräfte nicht. »Scheitert die Deutsche Bank, scheitert die EU.« Das Szenario des US-Spekulanten Jim Rogers ist daher so abwegig nicht. Die Deutsche Bank ist nicht das einzige wacklige Institut in Europa. Beispielweise schlummern in den italienischen Geldhäusern gewaltige Risiken. Der Fall der Deutschen Bank könnte, vermittelt durch das Euro-System, sozusagen das Endspiel um die EU und den Euro eröffnen. Am 26. Juni 2012 hatte der Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi seine Absicht verkündet, den Euro zu retten, »whatever it takes«. Es bleibt abzuwarten, ob er seinen Worten auch im Falle der Deutschen Bank Taten folgen lassen wird.