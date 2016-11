Zu wünschen übrig lassen

Mit dem Satz »Deine Orientierung lässt manchmal auch zu wünschen übrig« werde ich darauf hingewiesen, dass ich in Zeiten der Navigationsgeräte nicht mehr so schnell und automatisch Karten lese wie früher, so wie jede erlernte Fähigkeit temporär oder final verkümmern kann, wenn man von ihr keinen Gebrauch macht. Ich nehme den kleinen Tadel gutmütig hin, frage nur lachend »Was meinst du denn mit ›auch‹, Hein?« und antworte noch »Ich lasse gern etwas zu wünschen übrig. Wenn alle Wünsche erfüllt sind, kommen die Leere, das Nichts und die Langeweile.«

»Jaja, red dich nur raus«, bekomme ich zu hören, aber ich scherze, weil es mir ernst ist. »Ein jüdisches Sprichwort sagt«, retourniere ich, »dass man einen, dem man nicht grün ist, verlässlich ins Unglück stürzen kann, wenn man dafür Sorge trägt, dass sich all seine Wünsche erfüllen. Etwas Schlimmeres kann niemandem passieren.«

Als ich das erste Mal davon vernahm, leuchtete mir die Weisheit dieser Worte sofort ein. Selbstverständlich ist es himmlisch, wenn man wunschlos glücklich ist und nichts vermisst – das gilt für Augenblicke, Momente, kurze Phasen, aber auf Dauer kippt es in wunschloses Unglück um. »Meine Frau liest mir jeden Wunsch von den Augen ab!« schwärmte mir einmal ein Bekannter vor; armer Kerl, dachte ich, das ist ja grauenhaft, dass deine Frau alle deine Wünsche kennt. Bald wird sie sich mit dir zu Tode langweilen und damit dann dich, du Einfaltspinsel!

»Hast du etwa Geheimnisse vor mir?« fragte mich einst eine damalige Liebste. »Selbstverständlich«, gab ich zurück, und das »etwa« in ihrer Frage ließ mich an ihrer Klugheit zweifeln. »Und ich hoffe, du hast welche vor mir«, ergänzte ich, und sie verstand das ganz falsch und puhlte und prokelte in mir herum, bis mein Herz und meine Seele zu Eis wurden. Ich versuchte zu erklären, aber das machte es nur schrecklicher; je mehr ich sagte, desto feindseliger wurden meine Erklärungen als Ausflüchte abgetan.

Dabei gibt es in jedem Menschen Bereiche, die nicht einmal er selbst kennt oder versteht, und dieses Mysterium, so einfach oder banal es anderen erscheinen mag, ist heilig. Es ist ein nicht näher definierbarer Kern, eine unteilbare Primzahl, und diese instinktiv und intuitiv zu beschützen, löst in der Kontrollwahnsorte Mensch eine Begierde aus, wie sie fleischlich in ihnen nicht verhanden ist. Es macht sie krank und schier verrückt, mit dem Gefühl zu leben, nicht alles haarklein und bis ins letzte Fitzelchen zu wissen, und so fangen sie an zu lauern, zu horchen, zu spionieren und andere, die nicht kujoniert werden wollen, zu Lügen zu zwingen, die sie ihnen dann triumphierend um die Ohren hauen.

Deshalb lasse ich gern etwas zu wünschen übrig, auch den illusionären Wunsch, mich selbst oder jemand anderen vollkommen und restlos zu kennen oder zu verstehen, denn dann könnte weder ich noch jemand sonst mich überraschen, und auf ein Leben ohne Überraschungen lege ich keinerlei Wert.