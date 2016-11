Gewöhnlicher Polizeistaat

Paris am Sonntag: Polizeikontrollen vor der Enthüllung einer Gedenktafel für die Terroropfer durch Präsident Hollande Foto: AP Photo/Michel Euler

Die Menschen in Frankreich werden wohl auch in den kommenden sechs Monaten mit stark eingeschränkten Bürgerrechten leben müssen. Der nach dem Attentat auf die Pariser Konzerthalle Bataclan vor zwölf Monaten von der sozialdemokratischen Regierung verhängte »Ausnahmezustand« (franz.: État d’urgence) soll, wie Ministerpräsident Manuel Valls am Wochenende in einem Interview mit dem britischen Sender BBC ankündigte, mindestens bis zur Präsidentschaftswahl im Mai 2017 bestehenbleiben. Bei dem Anschlag waren am 13. November des vergangenen Jahres im Bataclan und in benachbarten Bistros 130 meist junge Menschen von einer dem »Islamischen Staat« (IS) zugerechneten terroristischen Einheit ermordet worden. Die berühmte Musikhalle wurde am Samstag mit einem Konzert des englischen Musikers Sting wiedereröffnet, 1.500 Besucher gedachten der Toten.

Das Leben hat sich in der französischen Hauptstadt seit November 2015 verändert: Beamte der gepanzerten Spezialeinheit CRS (Compagnies républicaines de sécurité), die inzwischen überall präsent sind, wurden mit Sturmgewehren aus Deutschland ausgerüstet. Unterstützt werden sie von schwerbewaffneten Einheiten der Armee und der Gendarmerie. An den Flughäfen des Landes wurde für Einreisende die allgemeine Passkontrolle wiedereingeführt. Unter Generalverdacht stehen vor allem Ankömmlinge aus EU-Grenzländern wie Bulgarien, Italien oder Griechenland. Das Schengen-Abkommen ist seit Monaten zumindest ausgesetzt.

Der nach internationalen Rechtsstandarts so bezeichnete »Ausnahmezustand« lässt Verhaftungen, Verhöre und Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss sowie auch willkürliche Straßenkontrollen zu. Er gilt unter Staatsrechtlern als eine Vorstufe des sogenannten »Belagerungszustands« (franz. État de siège), bei dem auch konstitutionelle Grundrechte wie Presse- und Meinungsfreiheit eingeschränkt werden können.

Die »sicherheitspolitische« Bilanz der Regierung unter ihrem Präsidenten François Hollande und seines Regierungschefs Valls liest sich nach einem Jahr »Ausnahmezustand« wie die Statistik eines ganz gewöhnlichen Polizeistaates. Nach offiziellen Angaben nahmen verschiedene Einheiten uniformierter und ziviler Sicherheitskräfte in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 4.000 unangekündigte, meist nächtliche Hausdurchsuchungen vor, hinzu kommen 420 vorläufige Festnahmen und 364 Verhaftungen. Der »Ausnahmezustand« wurde bereits mehrmals verlängert – zuletzt im Juli um sechs Monate. Während Präsident Hollande in der gesamten Zeit auf zahlreichen Gedenkveranstaltungen auftrat, lieferte sein Regierungschef Valls – unter anderem mit dem Spruch: »Wir sind im Krieg« – den stramm militärischen Teil der staatlich verordneten Reaktion auf die immer wieder neu heraufbeschworene »terroristische Gefahr«.

Nach sportlichen Großveranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli und der darauffolgenden Tour de France soll nun auch der öffentliche Teil der parteipolitischen Präsidentschaftskampagnen für die Wahl im Mai dafür herhalten, das von einer großen Mehrheit der Franzosen herbeigesehnte Ende des »État d’urgence« noch einmal zu verschieben. Der BBC sagte Valls: »Es ist schwierig, den Ausnahmezustand heute zu beenden. Vor allem auch weil wir uns in einer Präsidentschaftskampagne mit zahlreichen Meetings und öffentlichen Versammlungen engagieren. Wir müssen insofern auch unsere Demokratie schützen.« Außerdem erlaube »das Dispositiv des Ausnahmezustands Festnahmen und administrative Kontrollen, die wirksam sind«. Dieser werde daher »zweifellos noch einmal um einige Monate verlängert«.

Menschenrechtsorganisationen wie die »Ligue des droits de l’homme«, die im Verein mit zahlreichen Intellektuellen und Künstlern schon seit Januar die Aufhebung des »État d’urgence« fordern, haben seit dem Attentat von Nizza am 14. Juli dieses Jahres, das 86 Todesopfer forderte, keine Chance mehr, auf den sozialdemokratischen Regierungsbänken oder bei der rechtskonservativen Opposition gehört zu werden.