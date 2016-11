Fahnenmeer

Tausende Menschen haben am Sonntag in Barcelona gegen die juristische Verfolgung katalanischer Politiker durch die Gerichte des spanischen Staats protestiert. Mehrere Abgeordnete und Mitglieder der Regionalregierung sind derzeit wegen der Organisierung eines Referendums über die Unabhängigkeit Kataloniens angeklagt, weil sie sich mit dessen Durchführung über Verbote spanischer Gerichte hinweggesetzt hatten. Unter den Beschuldigten befinden sich Regionalpräsident Artur Mas und die Parlamentssprecherin Carme Forcadell. Beide nahmen auch an der Protestversammlung teil. (jW)