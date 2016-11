»Rüstungsfirmen verdienen sich goldene Nasen«

Parade zum zehnjährigen Bestehen des ersten Korvettengeschwaders der Bundeswehr in Warnemünde (14. September) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Bildfunk

Regelmäßig werden Forderungen laut, die Militärausgaben zu erhöhen. Ziel ist es offenbar, den Wehretat auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes – und somit um 20 Milliarden Euro – zu erhöhen. Bekommt die Bundeswehr nicht schon genug Geld?

Die Bundeswehr bricht wieder alle Rekorde. In den Bundesetat haben CDU/CSU und SPD 37 Milliarden Euro eingestellt. Damit ist es der zweitgrößte Haushalt aller Ministerien. Davor liegt nur das Ministerium für Arbeit und Soziales mit 137,6 Milliarden Euro. Zieht man allerdings die Zuschüsse zur Rente ab, dann schrumpft dieser Posten auf 39,2 Milliarden Euro zusammen. In der Schlussrunde zum Etat 2017, in der sogenannten Bereinigungssitzung, wurden noch einmal eine Milliarde Euro für Arbeit und Soziales gekürzt und 1,5 Milliarden Euro für die Bundeswehr draufgelegt. Das heißt, wir investieren für Arbeit und Soziales nur etwas mehr als in die Bundeswehr. Bis 2020 sollen die Ausgaben für das Verteidigungsministerium um mehr als zehn Milliarden Euro steigen, bis 2030 sollen 130 Milliarden Euro für Beschaffung ausgegeben werden. Man könnte denken, wir sind im Krieg.

Wofür gab es den 1,5-Milliarden-Euro-Nachschlag?

Es handelt sich um fünf Korvetten. Angeblich habe die NATO diese angefordert, davon vier Schiffe in höchster Bereitschaftsstufe. Dieser Forderung müsse man entsprechen. Nur die Bundesrepublik besitzt fünf dieser Korvetten und entwickelt im übrigen parallel ein noch schlagfähigeres Kampfschiff »MKS 180«. Das Problem ist, aus dem aktuellen Bestand an fünf Korvetten können im Durchschnitt weniger als zwei Einheiten durchhaltefähig für maritime Operationen bereitgestellt werden. Auf deutsch: Die Bundeswehr braucht zehn Korvetten, um vier einsatzfähig zu haben. Die Auto­industrie würde sich freuen, wenn sich jeder fünf Autos kaufen würde, damit wenigstens zwei funktionieren. Man kann einen solchen Umgang mit Steuergeld nur als Misswirtschaft bezeichnen.

Und wie werden denn diese enormen Ausgaben begründet?

Interessant ist eine Äußerung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der im Bundestag sagte: »Wir wissen schon, dass militärische Interventionen des Westens in den letzten Jahren nicht immer Erfolg gebracht haben.« Trotz dieser Einsicht wird immer mehr Geld in die Armee gesteckt. Sie ist nicht nur erfolglos, sie richtet gewaltigen Schaden an. Der sogenannte Kampf gegen den Terror hat den Terror auch in unser Land gebracht. Es gibt also keine akzeptable Begründung für diese Ausgaben.

Gibt es denn eine inakzeptable Erklärung?

Ja, es geht nicht um unsere Sicherheit, sondern um eine sehr spezielle, fast kriminelle Art von Wirtschaftsförderung. Die Rüstungsfirmen verdienen sich eine goldene Nase, sogar, wenn sie der Bundeswehr Schrott verkaufen. Nur ein Beispiel, das der Bundesrechnungshof aufgegriffen hat: 2005 kaufte die Bundeswehr 30 Lenkflugkörper als Hauptbewaffnung ihrer Korvetten. Diese sollten 2009 einsatzbereit sein, wurden aber erst drei Jahre später geliefert. 2012 zahlte sie den vollen Kaufpreis von 60 Millionen Euro, ohne die Einsatzfähigkeit der Lenkflugkörper vorher ausreichend zu prüfen. Im Jahr 2013 schlugen Tests fehl, zwei Raketen stürzten ins Meer. Eine Wiederholung der Einsatzprüfung 2015 kostete die Bundeswehr mehrere Millionen Euro. Der Kaufvertrag gab ihr keine Möglichkeit, den Auftragnehmer an den Kosten der Tests zu beteiligen.

Wie kann man denn solche Verträge schließen?

Wer solche Verträge schließt, ist entweder komplett unfähig – oder er hat den Auftrag, solche Verträge zu Ungunsten der Steuerzahler aufzusetzen. Ich glaube, es ist eine ungesunde Mischung. Ich bin immer wieder verwundert, dass der Finanzminister diese gravierenden Unregelmäßigkeiten toleriert und keine Konsequenzen zieht. Wenn es um Geflüchtete geht, fordert er immer eine Spitzabrechnung, dieses Wort kennt die Bundeswehr überhaupt nicht.

Was kann man gegen diese Rüstungs- und Militärlobby tun?

Ich bin der Meinung, wenn man aus der Atomindustrie aussteigen kann, dann kann man auch aus der Rüstungsindustrie aussteigen.