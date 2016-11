Weiter in den Krieg hineingezogen

Die Kampagne »Macht Frieden. Zivile Lösungen für Syrien« verurteilt die Zustimmung des Bundestags zur Verlängerung und Erweiterung des Syrienmandats der Bundeswehr. Dadurch werde Deutschland noch weiter in den Krieg in Syrien hineingezogen und der Konflikt zwischen der NATO und Russland weiter eskaliert, heißt es in einer Erklärung vom Freitag:

Trotz der mehrheitlichen Verabschiedung der Mandatsverlängerung zieht Ulrich Wohland, einer der Sprecher der Kampagne, eine vorsichtig optimistische Bilanz. »Unser Ziel war, dass mehr Bundestagsabgeordnete als letztes Jahr gegen das Bundeswehrmandat stimmen – nun sind es sogar sechs weniger als 2015. Doch wenn man sich die Aufteilung der Stimmen genauer anschaut, gibt es Grund für einen vorsichtigen Optimismus«, resümiert Wohland. »Fast alle Bundestagsabgeordneten aus der Regierungskoalition von CDU/CDU und SPD, die im letzten Jahr gegen das Mandat oder mit Enthaltung gestimmt hatten, blieben bei ihrem Votum. Und im Gegensatz zu 2015, als noch jeweils drei grüne Abgeordnete den Einsatz befürworteten bzw. sich enthielten, stimmte die Grünen-Bundestagsfraktion in diesem Jahr geschlossen dagegen – wie auch wieder die Linke. Das ist ein Erfolg und macht uns Mut. In unseren Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten unterschiedlicher Fraktionen wurde deutlich: Das noch immer überwiegende Ja zum Bundeswehreinsatz ist keineswegs zementiert. Viele Abgeordnete, die jetzt noch für das Bundeswehrmandat gestimmt haben, würden zivile Lösungen der militärischen Reaktion vorziehen. Das ist für die Kampagne und für die ganze Friedensbewegung Ansporn, die Möglichkeiten ziviler und gewaltfreier Konfliktbearbeitung in Syrien noch konkreter zu vermitteln und Politiker aller Parteien dafür zu gewinnen.«

Im Bundeshaushalt wird die zunehmende soziale Spaltung des Landes ausgeblendet, erklärte Roland Claus, haushaltspolitischer Sprecher der Linksfraktion, am Freitag:

»Der Bundeshaushalt für 2017 wird sich trotz aller Erfolgsbeschwörungen der Großen Koalition als ein Haushalt nicht zukunftsfähiger Politik erweisen. Das ist bedauerlich, weil Deutschland gerade über viele finanzielle Überschüsse verfügt und die Gesellschaft auch viele Erwartungsimpulse für Veränderungen an die Regierung adressiert. Mit einer von der Linken vorgeschlagenen gerechten Steuerreform wären für den Bund mehr als 50 Milliarden Euro, für die Bundesländer mehr als 90 Milliarden Euro und für die Kommunen mehr als 25 Milliarden Euro als Einnahmeplus zu erreichen. Aus diesem potentiellen Überschuss will Die Linke auch einen Großteil ihrer Veränderungsvorschläge für den Haushalt finanzieren. Dazu gehören u.a. die Vorschläge: zehn Milliarden Euro mehr für Kindergeld (Anhebung auf 290 Euro monatlich), sechs Milliarden Euro für eine große BAföG-Reform, 2,5 Milliarden Euro mehr für den Hochschulpakt, 2,5 Milliarden Euro für die Überwindung des Investitionsstaus bei den Krankenhäusern, zwei Milliarden Euro für die Bekämpfung von Fluchtursachen, 15 Milliarden Euro für die Anhebung der Regelsätze bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende auf 560 Euro monatlich, elf Milliarden Euro für gerechtere Renten, sieben Milliarden Euro weniger Militärausgaben und davon 2,5 Milliarden Euro für einen neuen Konversionsfonds.«