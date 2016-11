Anhaltender Notstand in Altenheimen

Foto: Oliver Berg dpa/lnw/dpa-Bildfunk

Zum Jahreswechsel tritt bereits das dritte von der großen ­Koalition beschlossene »Pflegestärkungsgesetz« (PSG) in Kraft. An der durch Akkordarbeit geprägten Situation der Beschäftigten in Altenheimen werde sich dadurch nicht viel ändern – das ist die Einschätzung von Witold Konermann, der in einer solchen Einrichtung in Stuttgart als Pfleger beschäftigt ist. Am Donnerstag nachmittag berichtete er auf einer vom »Bündnis für Gute Pflege« veranstalteten Tagung unter anderem, wegen der schlechten Personalausstattung würden Pflegende, die frei haben, häufig zurückbeordert. Nicht selten müssten sie dadurch »20 Tage am Stück« malochen.

Zuvor hatte Sylvia Bühler vom ver. di-Bundesvorstand die Erfolge des Bündnisses gefeiert, in dem neben der Dienstleistungsgewerkschaft der DGB, Berufsverbände und Interessenvertretungen von Patienten, aber auch Diakonie und Caritas sowie die großen Sozial- und Wohlfahrtsverbände vertreten sind. So habe der langjährige Einsatz für einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff dazu geführt, dass dieser nun gesetzlich verankert sei. Tatsächlich wird damit der Kreis derer erweitert, die Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben. Nun müsse die tarifliche Entlohnung für alle in der Branche Beschäftigten kommen, verlangte Bühler.

Was im Gesetz nach wie vor fehlt, ist eine Personalbemessung für stationäre Einrichtungen. Die Regierung will ein »Instrument« zur Ermittlung des Arbeitskräftebedarfs bis zum Jahr 2020 entwickeln lassen. Manfred Stegger, Vorsitzender der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen, fürchtet jedoch, dass die Festschreibung solcher Richtwerte allein wenig ändern würde. Schließlich gebe es dergleichen längst in den Rahmenverträgen der Länder für die Pflege. Es halte sich aber niemand daran, da ein Unterlaufen bislang nicht öffentlich gemacht werden dürfe.

Karl-Josef Laumann, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, wies in seinem Grußwort die Verantwortlichkeit für eine Verbesserung von Bezahlung und Arbeitsbedingungen den Beschäftigten zu. Die Gewerkschaften müssten dafür kämpfen, in den Unternehmen tariffähig zu werden. Der CDU-Politiker kündigte an, er werde dafür sorgen, dass bis Ende 2017 eine »Transparenzrichtlinie« vorliegt, die Grundlage für eine Vergleichbarkeit der Verbände und Unternehmen in der Branche und für Sanktionsmechanismen bei Verstößen gegen Standards sein soll.

Wie schwierig die Durchsetzung ihrer Interessen für Pflegekräfte ist, machte Wolfgang Schröder von der Uni Kassel deutlich. Er stellte die Ergebnisse einer noch nicht veröffentlichten Studie vor, für die Beschäftigte der Branche zu ihren Arbeitsbedingungen interviewt wurden. Viele Pflegende wagten nicht zu streiken, weil sie sich verantwortlich für das Wohl der ihnen Anvertrauten fühlen. Und etlichen fehle die Kraft, weil sie, prekär in Teilzeit beschäftigt, einen Zweit- oder gar einen Drittjob ausüben müssten. Zugleich hätten die geltenden Regularien »geringe Sanktionskraft«.

Das Grundproblem der Privatisierung der Branche seit 1992 spielte nur am Rande eine Rolle – wohl auch, weil deren Nutznießer Teil des Bündnisses sind. Ver.di fordert immerhin die Vollfinanzierung der stationären Betreuung durch die Pflegekasse. Derzeit müssen Menschen, die in ein Heim gehen, 60 Prozent der Kosten selbst tragen, der Rest wird von der Pflegekasse bezahlt. Das Bündnis will zudem erreichen, dass medizinische Maßnahmen bei Personen im Pflegeheim künftig von der Krankenversicherung getragen werden, um die Pflegekasse zu entlasten.