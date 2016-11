Einer, »der seine Rolle spielt«

In einem Geschäft in der Kölner Probsteigasse explodierte im Januar 2001 ein Sprengsatz, der Mashia M. schwer verletzte Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Abgeordnete im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags ließen es sich am Donnerstag nicht nehmen, den vollen Namen von J. H. auszusprechen. Der frühere »geheime Mitarbeiter« des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes war dort Thema, weil er einem Phantombild ähnelte, das nach Angaben von Opferangehörigen den Bombenleger aus der Kölner Probsteigasse zeigt. Gegen die Berichterstattung von junge Welt über diesen Sachverhalt, sein langjähriges Auftreten als Neonazikader und die Nennung seines Namens prozessiert J. H. seit Juni 2015. Am Donnerstag wurde vor dem Oberlandesgericht Köln sogar zeitgleich zu der Berliner Ausschusssitzung darüber verhandelt. J. H. erschien allerdings nicht, sondern für ihn ein Vertreter der Anwaltskanzlei von Ralf Höcker. Ein Urteil gibt es in dieser Instanz noch nicht. Dennoch behauptete Burkhard Schnieder, Beamter des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen, als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss, J. H. habe schon »alle Verfahren gewonnen«. Der frühere Vizekameradschaftsführer, der nach eigenen Angaben nie ein echter Neonazi war, hatte im Sommer 2015 mehrere Prozesse gegen Medien angestrengt. Zuerst hatte seinerzeit die Welt am Sonntag über seine Ähnlichkeit mit dem Phantombild aus dem Jahr 2001 berichtet. Die Bundestagsabgeordneten wollten nun wissen, wie die Verfassungsschutzabteilung des Landesinnenministeriums im Februar 2012 damit umgegangen war – und warum dort erst zu diesem Zeitpunkt jemand bemerkt habe, dass die Täterbeschreibung auf den »geheimen Mitarbeiter« passte. Schließlich sei das Bild kurz nach dem Anschlag in der Öffentlichkeit sehr präsent gewesen und habe in Bahnhofshallen gehangen, betonte der Ausschussleiter Clemens Binninger (CDU).

Kurz vor Weihnachten im Jahr 2000 hatte ein vermeintlicher Kunde den Geschenkkorb mit der Bombe in einem deutsch-iranischen Lebensmittelgeschäft in der Probsteigasse zurückgelassen. Als der Mann nach rund einem Monat nicht wieder aufgetaucht war, hatte im Januar 2001 die 19jährige Tochter der Inhaber aus Neugier eine Stollendose in dem Korb geöffnet. Mashia M. überlebte die Explosion, musste aber mit schweren Gesichtsverletzungen in ein künstliches Koma versetzt und mehrfach operiert werden. Sichtbare Narben blieben zurück. Vater und Schwester der jungen Frau konnten den Täter beschreiben – seine Haarlänge war für die Neonaziszene eher untypisch; wegen leichter Geheimratsecken sah es aber auch nicht nach einer Perücke aus.

Drei Monate nach Bekanntwerden des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) im November 2011 war das Fahndungsbild mit Bitte um Überprüfung vom Bundesamt für Verfassungsschutz an die Abteilung in NRW geschickt worden. Am 8. Februar 2012 fiel dort den zuständigen Beamten die Ähnlichkeit mit J. H., dem Vizechef der Kölner »Kameradschaft Walter Spangenberg« auf, der für sie »mehr als ein V-Mann« gewesen sein soll. Unter der Federführung ihrer Chefin Mathilde Koller entschieden sie sich, die Bundesanwaltschaft und Innenminister Ralf Jäger (SPD) darüber zu informieren – allerdings verbunden mit dem Hinweis, dass sie J. H. diesen Anschlag nicht zutrauten. Zu dieser Bewertung seien sie bereits am 9. Februar gekommen. Schnieder, damals Gruppenleiter, betonte nun vor dem Ausschuss, es gebe »über das Phantombild hinaus keine Hinweise, dass er mit dem Anschlag in der Probsteigasse irgend etwas zu tun hat«. Eine Jugendstrafe, zu der J. H. wegen eines Sprengstoffdelikts in den 1980er Jahren verurteilt worden war, zählte demnach nicht.

Außerdem erklärte Schnieder, zur Zeit der Öffentlichkeitsfahndung mit dem Phantombild im Jahr 2001 habe J. H. viel kürzere Haare gehabt. Als Beleg nannte der Beamte Fotos von Weihnachten 2000, die J. H. auch in den Verfahren gegen Presseorgane vorgelegt habe. Das überzeugte die Abgeordneten nicht, denn der Mann mit dem Korb war nach Aussage der Opferfamilie schon vor den Feiertagen in dem Laden aufgetaucht. Schnieder verwies auf die angeblich alle schon zugunsten von J. H. entschiedenen Rechtsstreits.

Nachgehakt wurde aber auch wegen der Kaderfunktion des J. H. in der nach einem SA-Mann benannten Kameradschaft und im »Kampfbund Deutscher Sozialisten«. Schnieder erklärte dazu: »Natürlich hatte er dort eine gewisse Funktion, als jemand, der ein bisschen intelligenter ist als der durchschnittliche Rechtsextremist«. J. H. sei aber eher jemand, »der seine Rolle spielt«. Er habe »eine bürgerliche Existenz« und arbeite in einem großen Unternehmen in Köln. »Er hat offenbar das, was ihm aufgetragen war, zur Zufriedenheit auch erledigt«, sagte der Beamte. Unklar blieb, warum die Verfassungsschützer trotz des angeblich großen Vertrauens im Februar 2012 beschlossen hatten, die Zusammenarbeit mit J. H. zu beenden – und ob dies endgültig war. Vermutlich wurde darüber im nichtöffentlichen Teil der Ausschusssitzung gesprochen.

Die nächste Zeugin Mathilde Koller, im Februar 2012 Chefin der Abteilung Verfassungsschutz im Innenministerium NRW, äußerte sich vorsichtiger über die Qualitäten von J. H. – ob ihm der Anschlag zuzutrauen sei, habe sie »mit Leuten erörtert, die seit Jahren mit dieser Person zusammengearbeitet haben«. Zunächst erweckte sie den Eindruck, sie gehe davon aus, dass ihre Mitarbeiter J. H. noch vor einer polizeilichen Befragung über den Verdacht und das Phantombild informiert hätten. Die Grünen-Abgeordnete und gelernte Polizistin Irene Mihalic betonte, das sei ein »No go«; ein Verdächtiger könne dadurch gewarnt sein. Koller war daraufhin plötzlich unsicher, ob ihre Beamten dies beim Treffen mit J. H. getan hätten. Sie erinnere sich aber »an die Rückkehr der beiden, dass die gesagt haben, das ist alles okay«. Es sei also nichts dran an der Sache.