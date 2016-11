Repression mit Rückendeckung

Akin Atalay, Vorstandsvorsitzender der regierungskritischen türkischen Zeitung Cumhuriyet, wurde am Freitag am Istanbuler Atatürk-Flughafen festgenommen Foto: Vedat Arik/EPA/dpa-Bildfunk

Während der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Umwandlung des politischen Systems der Türkei hin zu einer Präsidialdiktatur forciert, bekommt er weiter Rückendeckung und Unterstützung der Bundesregierung. Am Freitag wurde der Vorstandsvorsitzende der regierungskritischen türkischen Zeitung Cumhuriyet am Istanbuler Atatürk-Flughafen festgenommen. Akin Atalay habe sich im Ausland aufgehalten und sei bei seiner Einreise in Gewahrsam genommen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ihm werde unter anderem die Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA kam Atalay gerade aus Berlin.

Eine Woche nach der Festnahme von Abgeordneten der prokurdischen Oppositionspartei HDP in der Türkei sind nun auch fünf Berater der Partei inhaftiert worden. Darunter sei ein Vertrauter der hinter Gittern sitzenden HDP-Vorsitzenden Figen Yüksekdag, sagte die Sprecherin der Partei, Bermali Demirdögen, am Freitag. Am Freitag vergangener Woche waren mehrere HDP-Abgeordnete, darunter die Parteichefs Yüksekdag und Selahattin Demirtas, festgenommen worden.

Ungeachtet der andauernden Verhaftungswelle gegen Oppositionelle und Journalisten in der Türkei will sich die deutsche Regierung wieder um engere Kontakte zu dem Land bemühen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) fliegt dazu kommende Woche erstmals seit dem Putschversuch Mitte Juli nach Ankara. Im Bundestag gab es am Donnerstag abend von allen Parteien Kritik an Präsident Erdogan. Trotzdem verlängerte das Parlament wenige Stunden später den Einsatz der Bundeswehr auf dem türkischen NATO-Stützpunkt Incirlik. Allerdings stimmten nicht nur die Vertreter der Opposition gegen die Verlängerung der Stationierung in Incirlik, sondern auch 27 Sozialdemokraten und zwei CDU-Abgeordnete. Der Einsatz wurde mit dem Parlamentsvotum nicht nur verlängert, sondern auch ausgeweitet. Neben »Tornado«-Aufklärungsjets, einem Tankflugzeug und einem Kriegsschiff sollen künftig auch deutsche Soldaten in AWACS-Aufklärungsmaschinen die Luftangriffe gegen Stellungen des »Islamischen Staats« in Syrien und im Irak unterstützen. (dpa/jW)