Angriff auf deutsches Konsulat

Reinigungsarbeiten nach den Kämpfen um das deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif Foto: Anil Usyan/Reuters

In Afghanistan haben die Taliban in der Nacht zum Freitag das deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Scharif attackiert. Mindestens sechs Menschen wurden getötet und fast 130 weitere verletzt, wie die afghanischen Behörden mitteilten. Bei allen Opfern soll es sich um Afghanen gehandelt haben. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sprach von einem Angriff »schwerbewaffneter Terroristen«.

Zunächst hatte am Donnerstag abend laut Polizei ein Attentäter einen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen gegen die Mauer des Konsulats gelenkt und damit eine schwere Explosion ausgelöst. Anschließend lieferten sich nach Angaben Steinmeiers bewaffnete Angreifer auf dem Gelände und im Gebäude des Generalkonsulats Kämpfe mit dem Sicherheitspersonal des Konsulats sowie NATO-Soldaten.

Obwohl sie offenkundig selbst zivile Opfer in Kauf nahmen, bezeichneten die Taliban ihren Angriff als Vergeltung für einen ­NATO-Luftangriff in der Provinz Kundus, bei dem am 3. November mehr als 30 Menschen getötet worden waren, unter ihnen viele Kinder und Frauen. Der Vorfall hatte international Empörung ausgelöst, in Kundus und anderen Teilen Afghanistans gingen Tausende Menschen aus Protest gegen die ausländischen Truppen auf die Straße. Die Bundeswehr war nach Angaben des Verteidigungsministeriums nicht an dem Angriff beteiligt. Die Taliban werfen den Deutschen dagegen vor, das Bombardement durch geheimdienstliche Informationen unterstützt zu haben.

Die USA haben bis zum Herbst 2016 laut Medien um die 700 Luftangriffe auf Stellungen der Taliban sowie der Terrormiliz IS geflogen. Dabei nahmen sie viele zivile Opfer in Kauf.

Am Freitag morgen erschossen deutsche Soldaten zwei Motorradfahrer, die sich nach Angaben der Bundeswehr dem Anschlagsort näherten und nicht auf Aufforderungen zum Halt reagierten. Ein dritter Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. (AFP/dpa/jW)