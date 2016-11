Nachschlag: Tapfer lächeln

Die Runde bei »Maischberger« und die offene Frage: Was will Trump? Foto: WDR/Max Kohr

Es war wohl die Idee, das Potential an Irrationalität, das Donald Trumps US-Wahlerfolg begleitet, als Talkshow zu inszenieren. Es traten auf: Eric T. Hansen (US-Buchautor), Zitat: »Uns (Amerika, jW) ist Russland eigentlich egal«; Julian Reichelt (Bild.de-Chefredakteur): »Rechts und links bei den Populisten treffen sich hinterm Baum. Und da sieht die Politik von Lafontaine der von Herrn Trump ehrlicherweise sehr, sehr ähnlich«; Thomas Roth (Ex-»Tagesthemen«-Moderator): Der Wahlsieg Trumps ist »das ideale Drehbuch, das im Kreml geschrieben worden sein könnte«; Moderatorin Sandra Maischberger: »Vielleicht hat er’s ja geschrieben?«; Alice Schwarzer (Publizistin) und Nadja Atwal (PR-Expertin und Trump-Unterstützerin): »Herr Gabriel braucht mal einen kleinen Crashkurs in politischer Diplomatie.« Es blieb Oskar Lafontaine (Die Linke) überlassen, den Versuch zu wagen, Schneisen der Vernunft in den Irrsinn zu schlagen. Ein Unterfangen, das er tapfer lächelnd durchhielt.(mis)