Trump und die Folgen (1)

Foto: Mike Segar/Reuters

Donald Trump und seine Wähler schulden mir ein paar Stunden Schlaf; genau wie in der Pariser Blutnacht konnte ich in der Wahlnacht nicht schlafen, aus der Ahnung heraus, dass die Welt ihr Antlitz im Anschluss temporär verstärkt als Fratze zeigen würde.

Die Mitglieder der sich selbst so bezeichnenden westlichen Wertegemeinschaften haben sich mittlerweile weit voneinander entfernt. Wie es Antisemitismus ohne Juden gibt, gibt es auch Apardheidssehnsüchte ohne Schwarze. Und es gibt Rückwärtsgewandtheit. Das »Again« in Trumps Slogan »Make America Great Again« zeigt, worum es geht: darum, etwas Vergangenes zurückzubekommen, obwohl das unmöglich ist. Dieses Versprechen zielt auf die Ausbeutung der politischen und sozialen Infantilität von Menschen, die jede Form von Inferiorität als kuschelige Nestwärme missverstehen.

Es gibt keinen Weg zurück; es ist eine Kardinalslüge zu behaupten, sich restaurativ in ein früheres Zeitalter zurückfallen lassen zu können. Wenn eine Form der Dummheit, die das Betreten von Sackgassen und Holzwegen nicht als Fehler begreift, die man korrigieren kann, sondern zum erstrangigen Grund- und Menschenrecht verklärt, den Ausschluss vom aktiven wie passiven Wahlrecht nach sich zöge, säßen einige wenige Wählbare und ein paar Handvoll Wahlberechtigte ziemlich einsam und elitär herum.

Will man diese Form von Dünkelhaft als Recht und Gesetz etablieren? Am klügsten scheint mir, man einigte sich auf einen kleinen Kanon von Geboten – es müssen ja nicht immer exakt zehn sein –; ansonsten möge jeder sich selbst regieren, so gut er es vermag. Das ist eine Lebensaufgabe und als solche schwer genug.