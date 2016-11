Führung übernehmen

Foto: Axel Schmidt/Reuters

Angela Merkel stellt Bedingungen. Da zieht Donald Trump in unsäglich sexistischer Weise über Frauen her, diffamiert Muslime, will an der Grenze zu Mexiko Mauern gegen Ausländer bauen und tritt auch sonst möglichst jeden Grundsatz zivilisierten Umgangs miteinander nieder? Nicht mit der Kanzlerin. »Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden«, erklärte sie kühl, nachdem sie Trump zum Wahlsieg beglückwünscht hatte, und fuhr fort: »Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten eine enge Zusammenarbeit an.«

Kämpft Merkel gegen den Macho-Potentaten für die zivilisierte Demokratie? Schön wär’s. Setzt man die glitzernde Welt menschenrechtlicher Ideen auf den realpolitischen Hosenboden, dann wird’s ein anderer Schuh. Das Berliner Establishment trommelt, seit Bundespastor Gauck Deutschlands globale »Verantwortung« ausgerufen hat, immer lauter für eine neue deutsche Weltpolitik, für deutsche Einmischung auf allen Kontinenten und für häufigere Einsätze der Bundeswehr. In jüngster Zeit kommt immer öfter die Forderung hinzu, endlich »auf Augenhöhe« mit den Vereinigten Staaten zu gelangen. Man sei »bereit«, die »globale Ordnung mitzugestalten« und »Führung zu übernehmen«, heißt es im neuen »Weißbuch« der Bundeswehr; und wenn »das Verhalten der USA aus deutscher Sicht kontraproduktiv« sei, dann müsse man halt auch mal »die Bereitschaft« zeigen, »sich mit der US-Regierung zu streiten«, verlangt die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

»Europa muss erwachsen werden.« So hat es am Donnerstag EU-Kommissar Günther Oettinger formuliert – auch er natürlich ein berühmter Förderer zivilisierter Manieren –, und er hat, damit es auch wirklich jeder versteht, hinzugefügt: »Die Zeiten«, in denen »wir uns als kleiner Bruder der USA fühlen konnten«, seien vorbei. »Wir wollen mit den Amerikanern zusammenarbeiten, aber wir müssen dies auf gleicher Augenhöhe tun«, verkündete ebenfalls gestern EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Auch auf den hinteren Bänken des Bundestages ist die neue deutsche Machtbegeisterung angekommen: »Wir müssen unsere Kräfte bündeln, um mit Putins Russland und Trumps USA auf Augenhöhe zu agieren«, forderte der CDU-Abgeordnete Uwe Schummer.

Also muss die Bundesregierung etwas tun. Trump bietet die beste Chance seit den Tagen des George W. Bush – denn von wem könnte man sich besser abgrenzen als vom Ekel des Tages schlechthin? Da ist es dann auch egal, dass man gerade eng mit einem Macho-Potentaten in der Türkei kooperiert, dass man im Kosovo Mafia-Machos an die Macht gebracht hat und die engsten Freunde im Mittleren Osten saudische Macho-Potentaten sind: Im Verhältnis zu den USA geht es darum, endlich einmal Bedingungen zu stellen. Wenn man das schafft, indem man sich als angebliche Vertreterin einer zivilisierten Demokratie von einem hässlichen Chauvinisten abgrenzt, dann ist das schlicht äußerst geschickt gemachte Politik.