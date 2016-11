Hoffen auf die Basis

Allein auf weiter Flur? Jean-Luc Mélenchon im EU-Parlament in Strasbourg am 20. Januar Foto: REUTERS/Vincent Kessler

Frankreichs Linke im Jahr 2016: Die Führung des französischen Parti Communiste (PCF) hat Jean-Luc Mélenchon, dem Präsidentschaftskandidaten der Linken (Parti de Gauche), ihre Unterstützung verweigert. Die Basis der Grünen-Partei EELV (Europe Ecologie – Les Verts) hat sich mehrheitlich hinter ihrem weitgehend unbekannten Europaabgeordneten Yannick Jadot versammelt. Und dann ist da noch das gute halbe Dutzend sozialdemokratischer Bewerber für die Präsidentschaftswahl im kommenden Mai. Indem sie keinen gemeinsamen Kandidaten benennen will, vermindert die politische Linke ihre ohnehin geringen Chancen gegenüber der rechtskonservativen Partei »Les Républicaines« (bis Mai 2015 UMP) auf die Teilnahme an einem zweiten Wahlgang. Falls der überhaupt nötig werden sollte: Der favorisierte rechtsextreme Front National (FN) und seine Führerin Marine Le Pen könnten die Sache mit entsprechender Mehrheit sogar schon im ersten Wahlgang erledigen.

Die rund 600 Delegierten des Nationalkomitees der Kommunisten hatten ihre Entscheidung am vergangenen Wochenende getroffen. 274 Führungskader stimmten gegen eine erneute Liaison mit dem wortgewandten Mélenchon, 218 waren dafür, ihn wie schon 2012 im ersten Wahlgang zu unterstützen. Die Mehrheit fürchtet, wie einzelne Delegierte erklärten, den »Verlust der Identität« der traditionsreichen und besonders in den ersten drei Jahrzehnten nach dem Weltkrieg mit zeitweiser Regierungsbeteiligung erfolgreichen Partei. Man werde dem als »narzistisch« und »eigensinnig« verschrienen Tribun des Parti de Gauche (Linkspartei) diesmal keinen »Blankoscheck« ausstellen, hieß es aus dem Nationalkomitee. In der Tat hatte Mélenchon sich im vergangenen Februar ohne Absprache selbst »ernannt«. Er überraschte damit nicht nur seine eigene Partei, sondern vor allem den PCF-Nationalsekretär Pierre Laurent, der gleichwohl dessen Unterstützung seitens der Französischen Kommunistischen Partei fordert.

Auch die Ökologen werden dem streitbaren und medienwirksamen Mélenchon im ersten Wahlgang nicht folgen. Ihr Kandidat Yannick Jadot ist allerdings sogar in Frankreich nur Anhängern der Partei bekannt. Jadot rechnet mit einem eher schlechteren Ergebnis und sieht seine Bewerbung als eine Art Informationskampagne, in der die »ökologische und soziale« Orientierung der EELV bei den Wählern neu beworben werden soll.

Noch ist für Mélenchon, dessen mögliches Wahlergebnis von den meisten demoskopischen Instituten derzeit mit 13 bis 17 Prozent – bei steigender Tendenz – vorhergesagt wird, die ersehnte kommunistische Unterstützung nicht ganz verloren. Nach den Kadern werden vom 24. bis zum 26. November rund 50.000 Aktivisten das Wort haben. An der Basis, auf deren Entscheidung er jetzt wartet, geniesst der umstrittene Bewerber einige Sympathie. Mélenchon selbst bedauert den seiner Meinung nach falschen Beschluss des Nationalkomitees: »Nichts hat sich seit dem (vergangenen, jW) Wochenende geändert. Schade! Wir haben uns Verstärkung erhofft.« Seinen Kritikern entgegnet Mélenchon: »Ich hätte mich über eine Einladung gefreut, dann hätte ich mich äussern und den Kommunisten auf jene Fragen antworten können, die sie sich bezüglich meiner Person stellen. Doch das war offenbar nie vorgesehen.«

Von der PCF-Basis erhofft sich Mélenchon offenbar ein anderes Ergebnis: »Die kommunistischen Aktivisten werden wählen. Dann werden wir weitersehen.« Seine ohne Parteiunterstützung getroffene Entscheidung verteidigt er gegen die Missbilligung der Medien: »Ich denke, dass meine Kandidatur bewiesen hat, dass sie ein gutes Werkzeug dafür ist, Hoffnung auf einen Bruch mit der von den vergangenen drei Präsidenten ins Werk gesetzten Politik zu erzeugen.« Bei der Präsidentschaftswahl 2012 war Mélenchon – mit kommunistischer Unterstützung – in der ersten Runde auf 11,1 Prozent gekommen. Er lag damit hinter der FN-Kandidatin Marine Le Pen (17,9 Prozent) auf dem vierten Platz.