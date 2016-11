Sieg als Warnung

Foto: Ammar Awad/Reuters

Krieg mit »linkem« oder »alternativem« Etikett war ein politischer Verkaufsschlager der vergangenen 17 Jahre in der Bundesrepublik. Insbesondere die Spitzenvertreter von SPD und Grünen sowie die Mainstream­medien sahen ihre Aufgabe seit dem illegalen NATO-Angriff auf Jugoslawien darin, »Einsätze« dieser Art unter Verweis auf Menschenrechte, Mädchenschulen, Brunnenbauen oder Terroristenbekämpfung zu fördern. Wenn dabei gleich auch noch Flüchtlinge am Flüchten vor diesem Segen gehindert wurden, war’s recht. Diese politischen und medialen Söldner des Kriegsgeschäfts gaben am Mittwoch Äußerungen von sich, die darauf schließen lassen, dass sie nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten sich einen neuen Job suchen müssen. Schön wär’s.

Sie alle hatten auf »die Frau, die schon vier Länder überfallen hat« (ZDF-Sendung »Die Anstalt«), gesetzt. Die Dame hätte vermutlich gern noch einmal »Wir kamen, wir sahen, er starb« vor Kameras gejuchzt wie 2011 nach der bestialischen Ermordung Muammar Al-Ghaddafis durch die Banden, die der NATO in Libyen als Bodentruppe dienten. Unter Lachen Verbrechen zu begehen ist eine Spezialität von Leuten, die den EU-Staaten Niedriglöhne, Armut, Rentenkürzungen und Mehrklassenmedizin aufdrückten.

Barack Obamas Bankenrettung nach der Krise, die 2007 begann, folgte denselben Leitlinien wie in der EU: Umverteilung von unten nach oben als oberste Maxime, der Anteil der 0,1 Prozent der Superreichen am Volkseinkommen der USA stieg auf weit über 20 Prozent. Daher herrschen heute Verhältnisse wie in der Großen Depression nach der Weltwirtschaftskrise von 1929. Die USA sind zu einem großen Teil ein Land der Armut und »Dritter-Welt-Zustände« – mit allen Konsequenzen: grassierende Gewalt, Rassismus, ethnische Gegensätze, religiöser Fundamentalismus, geringe Bildung. Es herrscht eine Oligarchie, die sich ein Demokratiemodell niedrigsten Niveaus hält: eine Einheitspartei mit zwei Flügeln. Donald Trump ist der Mann der Milliardäre, von einer Massenbewegung wurde er nicht getragen. Seinen Auftrag umriss er in seiner Dankesrede am Mittwoch so: die Krisenstimmung verscheuchen, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und für Jobs sorgen. Den Karren soll diesmal kein Emporkömmling oder humanitärer Krieger aus dem Dreck holen, sondern einer aus der Milliardärskaste selbst.

Zu diesem offenbar geplanten New New Deal gehören voraussichtlich eine Reduzierung des globalen Interventionismus, neue Zollschranken, massenhaftes Abschieben von Migranten und deren Abwehr sowie u. a. neue Handelsverträge mit China und der EU. Folgen für deren inneren Zusammenhalt und die Führungsrolle Deutschlands in ihr wird es auf jeden Fall geben, unabhängig davon, wieweit das Programm umgesetzt wird. Allerdings: Die Krise bleibt, der nächste Crash kommt. Mit welchen Mitteln Trump Krise und Aufruhr verhindern will, hat er im Wahlkampf angedeutet. Sein Sieg ist auch ein Warnsignal an die Oligarchie und damit an ihn selbst.