Kampf für berufliche Existenz

Rund 15.000 Stahlarbeiter verlangten am Mittwoch bei einem Aktionstag in Brüssel besseren Schutz ihrer Arbeitsplätze. Wenn die Politik die Weichen nicht richtig stelle, dann sei sie dafür verantwortlich, dass die Hochöfen in Europa abgeschaltet würden, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann bei der Kundgebung. Die Branche beklagt Umweltauflagen der EU, aber vor allem Überkapazitäten und Subventionen in China. Die EU-Kommission erhebt bereits Schutzzölle und denkt über weitere Maßnahmen nach. Am Prinzip der Globalisierung will sie nicht rühren.(dpa/jW)