Rote Fahnen in Tokio

Eisenbahngewerkschafter aus Japan und den USA auf der Demonstration in Tokio am Sonntag Foto: Zenshin

Rote Fahnen, hochgereckte Fäuste, laute Sprechchöre und überall Polizei: Das Bild, das sich am vergangenen Sonntag am Hibiya-Park in Tokio bot, ließ Erinnerungen an die großen Zeiten der japanischen radikalen Linken aufkommen. Während in den 1960er und 70er Jahren noch Zehntausende Menschen zu den Demonstrationen der Kräfte links der Kommunistischen Partei Japans kamen, sind diese heute jedoch deutlich von ihrer einstmaligen Stärke entfernt.

Laut Angaben von Zenshin, der Zeitung der »Revolutionären Kommunistischen Liga Japans (Nationalkomitee)« (JRCL), hatten sich nichtsdestotrotz 5.800 Menschen zur »Internationalen Arbeiterversammlung« im Park versammelt. Die meisten zogen danach weiter zu einer Demonstration durch die Tokioter Innenstadt, die von hunderten Beamten begleitet wurde.

Veranstaltet wird der jährlich stattfindende Aktionstag von der marxistisch orientierten Eisenbahnergewerkschaft Doro-Chiba sowie kleineren regionalen Arbeiterorganisationen. In diesem Jahr trat auch die Regionalföderation Seoul des südkoreanischen Gewerkschaftsbunds KCTU als Mitveranstalterin auf. Am 12. November soll die Zusammenkunft in der südkoreanischen Hauptstadt fortgesetzt werden, auch dort ist eine große Demonstration geplant. Eingeladen waren außerdem Gewerkschafter aus aller Welt; so gab es unter anderem Beiträge von Aktivisten der US-amerikanischen Eisenbahnergewerkschaft Railroad Workers United (RWU). Verschiedene Redner berichteten über die Bewegung gegen den antidemokratischen und arbeiterfeindlichen Kurs der südkoreanischen Regierung und die großen Streiks der vergangenen Monate – etwa beim Autohersteller Hyundai, wo am 26. September mehr als 50.000 Beschäftigte in den Ausstand getreten waren. Breiten Raum nahm auch der Kampf gegen die Militarisierung Japans unter dem rechtskonservativen Premierminister Shinzo Abe ein.

Die JRCL sowie der ihr nahestehende Studierendenverband Zengakuren hatten ebenfalls zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen. »Es ist zwingend notwendig, dass politisch aktive Studierende Seite an Seite mit der Arbeiterbewegung gegen den Kapitalismus kämpfen«, erklärte Ikuma Saito, Vorsitzender von Zengakuren, im Gespräch mit jW. Die Versammlung in Tokio sei zudem »ein Appell an die Menschen auf der ganzen Welt, gegen den Krieg aufzustehen – insbesondere auch gegen die Gefahr einer nuklearen Konfrontation auf der koreanischen Halbinsel.«

Auch Zengakuren ist heute deutlich kleiner als in den 60er bis 80er Jahren. Dazu trugen vor allem staatliche Repressionen und der Abbau nahezu sämtlicher Selbstverwaltungsorgane an den Universitäten bei. Allerdings führten auch die blutig ausgetragenen Kämpfe zwischen verschiedenen linken Gruppen zum Rückzug zahlreicher Aktivisten.

Seit einigen Jahren verzeichnet der Verband wieder einen Zuwachs an Mitgliedern. Die Universitätsverwaltungen tun jedoch alles, um eine Repolitisierung der Studierendenschaft zu verhindern. So sei es gelungen, erklärt Saito, an der Universität Okinawa im äußersten Süden Japans im Jahr 2014 wieder studentische Gremien aufzubauen, an denen sich Vertreter des Verbands beteiligten. Die Universität habe jedoch seitdem eigens neue »Sicherheitskräfte« eingestellt, um bekannte Aktivisten zu überwachen und ihre Arbeit auf dem Campus unmöglich zu machen. Professoren würden in ihren Seminaren Studenten dazu auffordern, sich gegen ihre politisch aktiven Kommilitonen zu stellen.

»Viele Professoren geben sich kritisch, sprechen sich etwa gegen die US-Militärbasen auf Okinawa aus und kritisieren die Regierung – und gleichzeitig unterdrücken sie politische Aktivitäten auf dem Campus«, so Saito. Ähnlich sei die Situation an der Universität in Kioto. Die dortige Unileitung ließ die Organisatoren eines Studentenstreiks im Oktober von der Polizei verhaften und warf vier von ihnen von der Universität. Man lasse sich jedoch nicht einschüchtern und habe bereits 5.000 Unterschriften gegen die Relegationen gesammelt. Die wachsende Repression sei ein Zeichen dafür, dass sich die Regierung mehr und mehr vor der Wut der Arbeiter- und Studierendenbewegung fürchte.