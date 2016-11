Aussicht getrübt

Der öffentliche Teil der Elbphilharmonie ist noch nicht komplett zugänglich Foto: Axel Heimken/dpa-Bildfunk

»Wasser und Himmel satt, gemütlich vorbeiziehende Cruise Liner und Binnenschiffe, neugierige Möwen, die sich durch die Lüfte schwingen. Schwelgen Sie in diesen Aussichten (…)«. Mit diesen euphorischen Worten preist das Luxushotel »The Westin Hamburg« sein »Premium Panorama Zimmer Waterkant« an. Für schlappe 295 Euro am Tag kann man das Zimmer buchen, mit »King-Size-Bett«, »großzügiger Regenwalddusche« – und einem sicher atemberaubenden Blick. Denn das Hotel befindet sich in der gerade fertiggestellten Elbphilharmonie, von Kennern Elbphi abgekürzt, hoch über Hafen und Stadt.

Dass die Lokalpresse zwar ausführlich über die Eröffnung der Plaza genannten Aussichtsplattform des Gebäudes mit Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) am Freitag berichtete, aber kein Wort darüber verlor, dass am selben Tag ein paar Etagen tiefer ein Luxushotel aufmachte, hat gute Gründe. Einmal soll die Elbphi als Wahrzeichen aller Hamburger verkauft werden, von dem auch der Hafenarbeiter oder Hartz-IV-Empfänger was hat. Zum anderen will man keine schlafenden Hunde wecken.

Denn wer sich mit dem Hotel näher befasst, stößt schnell auf den Skandal hinter dem Skandal, der mindestens ebensoschwer wiegt wie der enorme Kostenanstieg von 77 auf mindestens 866 Millionen Euro und die Bauverzögerungen. Die Linksfraktion der Bürgerschaft, bei der man sich seit Jahren intensiv mit der Elbphilharmonie befasst, hat die indirekte Subventionierung des sogenannten kommerziellen Mantels der Elbphi, zu dem das Hotel gehört, beleuchtet.

Nach den Berechnungen der Fraktion verursacht dieser Bereich eine Belastung des Haushalts, und damit des Steuerzahlers, von 287,9 Millionen Euro. Um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, muss man wissen, dass die Elbphi ursprünglich ein Vorzeigeprojekt für die sogenannte PPP, also Public Private Partnership, sein sollte, worauf der haushaltspolitische Sprecher der Linksfraktion, Norbert Hackbusch, hinweist (Interview unten). Von einer Partnerschaft von öffentlicher Hand und Unternehmen, also hier dem Baukonzern Hochtief, kann aber nicht wirklich gesprochen werden, denn alle Risiken blieben an der Stadt hängen, während Hochtief risikolos Profit einstrich.

Die ursprüngliche Idee war, dass der kommerziell genutzte Teil der Elbphi ebenso wie die Wohnungen privat erbaut und vermarktet werden. Der öffentlich genutzte Teil, also Konzerthalle und Plaza, sollte durch die Gewinne querfinanziert werden. »Das war die Grundlage für die ursprüngliche, günstige Planung der Kosten«, erklärt Hackbusch. Der Haken: Bei den lukrativen Eigentumswohnungen gab es keine Probleme, aber für Hotel, Gastronomie und Parkhaus fand sich kein Investor, weil dieser Bereich als Kostenrisiko galt.

So kam es zum »Sündenfall«: Die Stadt übernahm als Bauherr neben dem öffentlichen Teil auch den »kommerziellen Mantel« bei gleichzeitiger Verpachtung an die Hochtief-Tochter Adamanta KG. »Damit war eine Schleuse zur Kostenexplosion geöffnet«, so Hackbusch. Was sich die Stadt ausgedacht hatte, klappte nicht. Der Plan: Die Stadt nimmt für den »kommerziellen Mantel« einen Kredit auf, finanziert mit der Verpachtung 20 Jahre lang die Zinsen des Kredits und zahlt diesen dann bei Verkauf des Objekts zurück. Unter diesen Prämissen wurde der Pachtvertrag mit Adamanta abgeschlossen, die wiederum an die Nutzer untervermietete.

Doch dann kam das dicke Ende. Denn erst nach Abschluss der Pachtverträge kam es zu den enormen Kostensteigerungen. Dass der Pachtzins an Baukostensteigerungen angepasst wird, war aber nicht vorgesehen. Die Mehrkosten blieben komplett beim »öffentlichen Partner« dieser PPP hängen. »Die Stadt hat sich bei den Vertragsverhandlungen über den Tisch ziehen lassen«, konstatiert Hackbusch. Das Ergebnis: Die Nutzer mieten Hotel, Gastronomie und Parkhaus jetzt zu Preisen, die für ein viel billigeres Objekt kalkuliert wurden – und die Stadt steckte Millionen in den kommerziellen Bereich, die sie nicht wiedersieht, was einer Subvention gleichkommt.

Mit kleinen Anfragen hat die Linksfraktion ans Licht gebracht, wie hoch diese indirekte Subvention ist. Nach den Senatsangaben liegen die Projektkosten für den kommerziellen Bereich bei 424,1 Millionen Euro. In dieser Summe ist auch ein Finanzierungsschaden in Höhe von 48,5 Millionen Euro enthalten, der zustande kam, weil der Plan der Stadt, die Kreditzinsen durch die Pacht zu decken, wegen der Bauverzögerungen scheiterte.

Wenn man den nach 20 Jahren erwarteten Kaufpreis von 136,2 Millionen Euro abzieht, bleiben 287,9 Millionen Euro, die am Steuerzahler hängen bleiben, davon 210,2 Millionen fürs Hotel, 23 Millionen für die Gastronomie und 54,7 Millionen fürs Parkhaus. Die Linksfraktion hat sich den Spaß gemacht, die Subvention fürs Hotel herunterzubrechen, bei einer theoretischen hundertprozentigen Auslastung der 244 Zimmer. Dann würde der Hamburger Steuerzahler 20 Jahre lang pro Nacht und Zimmer 118,01 Euro dazugeben. Keine schönen Aussichten.