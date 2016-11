Im Ausstand

In Frankreich sind die Beschäftigten des Gesundheitssektors am Dienstag in den Ausstand getreten. Der Protest richtete sich gegen den Abbau im Gesundheitswesen sowie gegen die herrschenden Arbeits- und Gehaltsbedingungen der Beschäftigten. Laut Radio France International wurden die Kapazitäten der französischen Krankenhäuser in den vergangenen zehn Jahren um bis zu zwölf Prozent reduziert. Dies sei gefährlich für die Patienten und bringe die Beschäftigten unter Druck. Zum ersten Mal seit dreißig Jahren hatten sich rund 18 Gewerkschaften zum Protest zusammengeschlossen. (jW)