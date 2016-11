Ohrfeige für Orbán

Niederlagen bislang nicht gewohnt: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán Foto: Filip Singer/EPA/dpa-Bildfunk

Das Parlament in Budapest hat am Dienstag dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán eine Niederlage bereitet. Eine von diesem beantragte Verfassungsänderung, mit der die von der EU geplante Verteilung von Flüchtlingen per Quote auf die einzelnen Mitgliedsstaaten ausgeschlossen werden sollte, scheiterte im Plenum knapp. Um nur zwei Stimmen wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit verfehlt.

Während die 131 Abgeordneten der rechtskonservativen Regierungskoalition geschlossen für die Vorlage stimmten, votierten neben den Linksparteien überraschend auch die Vertreter der neofaschistischen Jobbik-Partei gegen die Verfassungsrevision. Parteichef Gábor Vona hatte die Zustimmung zuvor an die Bedingung geknüpft, dass auch eine Regelung abgeschafft würde, die es reichen Ausländern ermöglicht, sich das Niederlassungsrecht in Ungarn zu erkaufen. Das verweigerte der Regierungschef.

Schon am 2. Oktober hatte Orbán versucht, das »Ansiedlungsverbot« per Volksabstimmung gesetzlich zu verankern. Zwar hatten sich bei diesem Referendum mehr als 98 Prozent der Teilnehmer gegen die Aufnahme von Flüchtlingen in Ungarn ausgesprochen, wegen einer zu geringen Beteiligung war das Ergebnis allerdings ungültig.

Die nunmehrige Ablehnung durch das Parlament bedeutet einen seltenen Rückschlag für den seit 2010 regierenden Orbán. Beobachtern zufolge könnte das Votum vom Dienstag Auftakt eines Machtkampfs zwischen Orbáns Fidesz-Partei und den Neofaschisten vor den für 2018 angesetzten Parlamentswahlen sein. (AFP/jW)