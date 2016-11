In Braunschweig wird der Pausengrog schon vor dem Anpfiff zu sich genommen Foto: Matthias Arnold/dpa- Bildfunk

Als das einzige echte Derby in Niedersachsen noch erstklassig war, in der Saison 2013/14, gab es bekanntlich ziemlich auf die Mütze und den Helm. Am Wochenende trafen sich die Fressfeinde im Untergeschoss wieder. Dieses Mal hatte man im Vorfeld einiges richtig gemacht. Den aktenkundigen Halbdackeln wurde das Betreten des Stadions bzw. – bei den Auswärtigen – gleich mal ganz Braunschweigs verwehrt. Noch schöner war aber der andere Schachzug, auf den sich die Vereine geeinigt hatten. Schweigefuchs! Man hatte zum Derby vorab nichts zu melden. Die lokale Klatschpresse bekam kein Futter, sogar die sonst eher inkontinente Kommunalpolitikerblase hielt dicht. Man konnte sich also in kontemplativer Einkehr auf ein simples Fußballspiel freuen. Herrlich war das. Und die Vorfreude berechtigt.

Es wurde ein Derby-Fight, der zuallererst mal physisch einiges zu bieten hatte. Man stand sich von Anpfiff an ziemlich auf den Füßen herum. Es knackte und krachte im Gebälk, da wurden Augen aufgerissen, Gesichter geschnitten und viele jaulende Töne ausgestoßen. Schiri Felix Zwayer beeindruckte sofort durch eine Art haschkeksgesättigte Seelenruhe. Jedes Foul segnete er förmlich mit einer kleinen Andacht, die neben dem erhobenen Zeigefinger auch viele kleine Streicheleinheiten und Rubbelnüsse enthielt. Der Mann nahm Fühlung auf, er hatte das Spiel wortwörtlich im Griff. Und er fand stets die passenden Worte. Ich kann ja Lippenlesen, und ich las: »Mal nicht ganz so ruppig, meine Damen und Herren, das tut doch weh! Wir müssen morgen alle wieder arbeiten, gut, ihr nicht, aber dennoch gilt für heute und immerdar: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.« Er nahm so die Anfangshektik und ein bisschen auch den Fluss aus dem Spiel, aber der Erfolg gab ihm recht. Als Eintrachts Torwart Fejzic in der Luft vom gegnerischen Mittelfeldmotor Karaman hart angegegangen wurde und es für einen Moment nach Klassenkeile aussah, ließ er erst weiterspielen, als die beiden Heißsporne sich die Hand gegeben hatten. Alter E-Jugend-Trick, klappt immer.

Und so wurde dann irgendwann auch guter Fußball gespielt. Bei Hannover sieht das zunächst ein bisschen runder aus. Aber von optischer Überlegenheit kann man sich bekanntlich kein Eis kaufen. Und so lässt die Eintracht nach Ballgewinnen im Mittelfeld immer mal wieder durch schnelles Flügelspiel die Nerven der 23.000 Anwesenden (volle Hütte!) tremolieren. Dann kommt die große Minute von Ken Reichel, dem Eintracht-Womanizer, der noch schickere Tore schießt. Nach einer Ecke fällt der Ball Kumbela am linken Pfosten vor die Füße, der löffelt ihn auf den rechten, und da liegt schon Reichel waagerecht in der Luft und klausfischert ihn rein – Tor des Monats. Mindestens. Eintracht legt nach durch das halbkubanische Kanonenboot Onel Hernández, wird aber zwei Minuten später schon wieder ausgebremst. Ein abgefälschter Glücksschuss von Martin Harnik, aber der zählt auch – 2:1.

Offenbar ist der Halbzeitgrog bei der Eintracht zu stark. Nach der Pause macht nämlich nur noch Hannover Druck, schießt den Ausgleich (Karaman in der 65.) und hätte fast sogar noch gewonnen, auch weil sich Kumbela zweimal nachgeschenkt hat und deshalb das leere Tor aus fünf Meter Entfernung nicht mehr trifft. Egal, wenn alle Unentschieden so viel Spaß machen, sollen sie meinetwegen ruhig mal Unentschieden spielen. Wenn sie den Rest gewinnen. Bengalos wurden natürlich auch abgebrannt. Hier gab es kein Remis, hier hatten die Notabiturienten von der Braunschweiger Heimatfront mal wieder die Nase ganz weit vorn, so weit, dass selbst Zwayer die Geduld verlor und kurzzeitig wegen dicker Luft die Partie unterbrechen musste.