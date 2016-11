»Ich erhalte Hassmails mit Morddrohungen«

»Als bekannter Aktivist gegen die rechte Szene erhalte ich schon länger Hassmails mit Morddrohungen; vergangene Woche etwa einen Steckbrief mit meinem Konterfei ins Büro: Darauf war ein Kopfgeld von 10.000 Euro für denjenigen ausgesetzt, der mir einen Denkzettel verpassen würde.« – Jürgen Kasek Foto: Oliver Killig/dpa-Bildfunk

Sie sind bekannter Kritiker von Legida und werden deshalb ständig beleidigt, bedroht und angegriffen. Am Sonntag sind sogar Hooligans auf Sie und weitere grüne Politiker im Regionalzug nach Leipzig losgegangen. Was war los und wie hat die Polizei reagiert?

Wir standen am Sonntag in Naumburg auf dem Bahnhof, wollten nach Leipzig weiterfahren. Als der Regionalzug ankam, war er voll mit rechten Fußballfans. Ich hatte die Problemlage erkannt und wollte im Eingangsbereich bleiben, wo die Polizei stand. Doch die schickte uns in den Zug hinein, wo wir aus der Menge heraus angegriffen wurden. »Das ist doch der Kasek«, hieß es. Eine Hartplastikflasche traf mich am Kopf. Ich wollte der Polizei erklären, was los war, und hatte gehofft, sie werde sich zwischen uns und die Hools stellen. Das taten sie nicht. Die Situation wurde bedrohlicher; immer mehr Rechte drängten hinzu. Aber die Polizei hat – statt der Angreifer – uns aus dem Zug geworfen. Vom Bahnsteig aus konnten wir beobachten, wie die aufgeheizte Menge von innen gegen die Zugscheiben hämmerte. Woraufhin die Polizei uns aufforderte, auch das Gleis zu verlassen.

Wie bewerten Sie das Verhalten der Polizei?

Sie war wohl tatsächlich überfordert. Die jungen Polizisten erkannten uns nicht und hatten die tatsächliche Lage nicht erfasst. Sie sind davon ausgegangen, dass wir möglicherweise provoziert hätten. Weshalb sie uns mit rüdem Ton aus dem Zug herauskatapultierten, als seien wir die Verbrecher. Mutmaßlich wird die Polizei auch sagen, dass es normales Polizeivorgehen ist, die kleinere und vernünftigere Gruppe anzuweisen, auszusteigen. Damit sich die Menge im Zug wieder beruhigt.

Weshalb sind die Hools auf Sie losgegangen?

Sie hatten mich erkannt, weil ich als sehr entschiedener Gegner in der Auseinandersetzung mit menschenfeindlichem und rassistischem Gedankengut auftrete. Teilweise hatten sie Ordnerdienste bei Legida-Demos versehen. Sie sind da von der Bühne herunter als »Sportsfreunde von Lok Leipzig«, die »für uns die Sicherheit übernommen haben«, gegrüßt worden. Es gibt also Überschneidungen mit dem rechtsextremen Milieu. Die Bewegung besteht insgesamt keineswegs aus vermeintlich »besorgten Bürgern«, wie CDU-Landespolitiker es darstellen. Als bekannter Aktivist gegen die rechte Szene erhalte ich schon länger Hassmails mit Morddrohungen; vergangene Woche etwa einen Steckbrief mit meinem Konterfei ins Büro: Darauf war ein Kopfgeld von 10.000 Euro für denjenigen ausgesetzt, der mir einen Denkzettel verpassen würde.

Wie sind Sie am Sonntag nach Hause gekommen?

Dank einem Schaffner, der das Geschehen richtig eingeschätzte, und uns mit dem ICE fahren ließ, obgleich wir nur eine Karte für den Regionalzug hatten.

Wurde wegen der Übergriffe auf Sie und Ihre Begleiter niemand verhaftet?

Nein. Ob im Nachhinein Personalien festgestellt oder Bilder ausgewertet wurden, um Täter zu überführen, weiß ich nicht. Aber die Polizei ist aus meiner Sicht nicht grundsätzlich zu kritisieren: Als Pegida in Dresden »Geburtstag« feierte, hatten sie eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit geschickt, um mich als gefährdete Person zu schützen.

Wer ist dann für das vergiftete Klima in Sachsen verantwortlich?

Die CDU-geführte Landesregierung hat Gräben in der Gesellschaft aufgerissen; indem sie versucht, das Problem zu relativieren und ignorieren. Von Anfang an hätte sie eine klare Haltung einnehmen müssen, statt Pegida als »besorgte Bürger« zu verharmlosen. Sie hätte klar sagen müssen: Wer anfängt, andere zu bedrohen und zu beleidigen und Gewalt anwendet, verlässt den demokratischen Diskurs. Doch deren ständige Dialogangebote an diese Rechtsextremisten, sowie die unreflektierte Gleichsetzung von links und rechts – also das ständige Außerachtlassen dessen, dass wir vor allem ein Problem mit rechter Gewalt haben – hat dazu geführt, dass die Rechten sich bestätigt fühlen. Die Landesregierung muss endlich handeln, und sich auch in die Demonstrationen gegen Rassismus einreihen.