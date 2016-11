Mitten im Schlamassel

»peter weiss wäre nicht erstaunt. sondern, wie wir ihn aus seiner arbeit kennen, würde er heute parteilich mitarbeiten als kommunist im klassendebakel international. (…) er würde von sich, von uns, fordern, zu lernen, was los ist.« Foto: wikimedia.org/commons/public domain

Anlässlich des heutigen 100. Geburstags von Peter Weiss (8.11.1916–10.5.1982) dokumentieren wir einen Vortrag, den der Schriftsteller Christian Geissler (25.12.1928–26.8.2008) bei der dritten Arbeitstagung der Internationalen Peter-Weiss-Gesellschaft am 17./18. November 1990 in Zürich gehalten hat. Wir danken der Christian-Geissler-Gesellschaft für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. Die ursprüngliche Orthographie des Textes wurde beibehalten. (jW)

als der zürcher tages-anzeiger mich bat, das thema meines beitrages zur peter-weiss-tagung anzugeben, habe ich ihm geantwortet in fünf kurzen zeilen.

max hodann hat es gewußt.

peter weiss wäre nicht erstaunt.

unser kampf geht weiter.

ohne zu lügen.

es bleibt der schmerz.

das war von mir spontan notiert. ich will nun dieser spontaneität nachdenken und das resultat hier veröffentlichen. (erstes resultat: im dritten kurzsatz ›unser kampf geht weiter‹ möchte ich für das wort –kampf– das wort –arbeit– setzen. besser, in aller schärfe, wir kommunisten reden jetzt leise.)

da es mir wichtig ist, darauf zu achten, daß eines jeden denken und eines jeden entscheidung ihre wurzeln haben in eines jeden geschichte, will ich skizzieren, woher ich komme.

ich komme aus einer ganz gewöhnlichen freundlichen hamburger nazifamilie. durch die hin allerdings ein riß lief. der vater steht still streng allein in den langen (bürger-)stiefeln der SA; die mutter liest uns josef conrad vor und raucht pfeife. meine zuversichtliche mutter war aus polen, über dresden, in eine wohlgeordnete hanseatische ehe gegangen.

als später der deutsche vernichtungskrieg gegen das polnische volk losgebrochen wurde, fanden wir sie von nun an oft versunken in aufmerksamkeit; eigenartig wach verstummt vor den liedern der schubert’schen winterreise.

wir hatten damals in der familie plötzlich ein grammophon. und viele kostbare platten. es ist zu vermuten, diese schönheiten kamen (über das redet ein deutscher kulturbürger nicht) aus dem ›nachlaß‹ vertriebener jüdischer nachbarn. (wir kinder waren mit meiner mutter, ohne den vater, zum abschied der nachbarn an den zug nach amsterdam mitgegangen.)

unsere polnischen verwandten, die wir kinder lieber mochten als die braven an der elbe, waren entweder bald kollaborateure, oder bald auf der flucht, bald gefangen. und eines tages war der eine totgeschlagen von den nazis in einer der außensteIlen des konzentrationslagers neuengamme (neununddreißig kilometer luftlinie bis zu unsrem garten), der andere totgeschlagen vom nkwd in den wäldern um katyn. ein dritter, der jüngste bruder meiner mutter, war vor dem krieg schon totgeschlagen worden, als kommunistischer kulturfunktionär, in den kellern der stalinisten.

mein vater ist, als nazi-unteroffizier, gegen kriegsende, an der ostfront, vermutlich von polnischen zwangsarbeitern, die sich endlich hatten befreien können, totgeschlagen worden auf einer pommerschen wintersaat nahe belgard an der rega (jetzt westpolen, bialogard). ich erinnere einen schmalschultrigen, zärtlich scheuen, zugepanzerten, oft in ein selbstgeflüster weggewandten vater. einen deutschen mann im krieg. einen nazi. er tut mir leid. er hat mir angst gemacht. er hatte angst.

angst ist gewalt.

so bin ich, als er tot war, bald katholisch geworden.

im raum der sakramente war die liebe des vaters mir zugesagt.

auf immer und ewig. halleluja. alle gewalten in guter hand.

bis ich verstehen konnte, wen diese liebe sich einkauft zu welchem geschäft. an welche gewalt diese liebe verkauft ist. bis also ich einsehen konnte das handeln der vatergewalt als den handel zugunsten von herrschaft über den menschen.

auch die liebste liebe also ein deal.

das fand ich eine schande.

einfach gegen mein menscheninteresse.

inzwischen hatte ich – aus eigener schreibarbeit schon ein bißchen geschützt – lust auf freies menscheninteresse; lustiges interesse an der befreiung des menschen zu sich selbst. so kam unvermeidlich auf mich die frage: wer bindet den menschen überall fest, peinigt ihn, schneidet den hals? wer hat was von seiner verstümmelung, seinem verschleiß profitabel, seiner gemütlichen einweisung weiß ins hüpfen und lallen, in den massenhaften hospitalismus der selbstentfremdung?

gegen diesen schmerz hat jeder mensch seinen traum von der schönheit der freien sachen, von der lust des eigenen inmitten von uns allen. wer aber hat das bewußtsein von diesen sachen, das wissen vom schönen frei-sein; vom sein, das tanzt?

es war, aus der geschichte antifaschistischen mutes, aus der geschichte antiimperialistischen kampfes, logisch, daß ich nun kommunisten gefragt habe; daß ich nun meinen wunsch und mein wissen, gegen angst und dummheit und gewalt, für die klugen vielfältigkeiten unserer befreiung, verbunden habe mit kommunistischer arbeit; mich internationalistisch organisieren wollte gegen den transnationalen pakt der militärisch-industriellen institute.

aber dann dort, wo in der kleinen westdeutschen verbotenen kommunistischen partei ich ein kurzes stück zeit mitgearbeitet habe, fand ich die arbeit bald unsicher und unaufrichtig. in der mitte mißtrauisch. unsicher in der zielbestimmung. unaufrichtig in der öffentlichen aussage wie in der eigenhistorischen einsicht. und in der mitte von alledem mißtrauisch gegen den menschen im prozeß seiner befreiung, das ist: seiner selbstentdeckung.

es wurde vieles verdeckt.

es wurde viel gelogen.

in bester absicht.

»in bester absicht.«

auch wer nie kommunist war, kennt das von sich selbst. aus gutem traum der faule schaum der mogelei. so fand ich die arbeit in dieser partei zum scheitern verurteilt.

so bin ich auch von dieser arbeit weggegangen, auf der suche nach einer arbeitsbewegung, gemeinsam mit vielen, die uns, gegen die herrschenden vernichtungsmechanismen, voran bringt ohne das hilfsmittel (später: die dauerdroge) des selbstbetrugs; auf der suche nach einer ausdauernd angreifenden lernbewegung, in der wir nicht lügen.

heute sage ich: in der wir nicht lügen vom siegen.

jeder, der das leben, die schönheit des lebens (heute bin ich geneigt zu sagen: die heimliche schönheit des lebens) liebt, bangt auch; sieht ja nah den rasenden unsinn der herrschaft; ist, um nicht zu verkippen ins entsetzen, in gefahr, zu lügen: einmal endlich möge doch schluß sein mit elend und unrecht. einmal wird alles ganz wunderbar heil.

so geht das liebe lügen jedes mal los.

es geht aber keine liebe, die lügt.

also lassen wir das. entweder. oder auch unser neuer arbeitsschritt, unsere notwendige klassenarbeit demnächst, jetzt, heute noch, trotz allem, nun erstrecht, gegen mächtig öffentlich ausgespreizt weltweit die kralle der eigentümer, wird verrecken in spott und schanden.

hier nun max hodann.

warum sage ich: er hat es gewußt. was hat er gewußt? er hat gewußt den zusammenhang von selbsttäuschung und katastrophe. und also hat er gewußt – und das betraf ihn, und das betrifft nun mich und viele andere – den zusammenhang von kommunistischem lügen und kommunistischem scheitern.

und

hat darin

gewußt: das scheitern unserer revolutionären arbeit –

für selbstbestimmung,

für zuallererst die selbstaneignung des menschen,

die kollektive produktion seiner selbst

in der voranführung seiner selbst

in die freie assoziation des WIR –

das scheitern dieser kühnheit, die es wagt, den flug ältester hoffnung auf menschenfreiheit bindend zu verbünden mit den gesetzen des steins, mit der trägheit im material – das lied zu verbünden dem schlag! – hodann hat gewußt: wo uns das zerbricht, da werden auf alle menschen verheerende erfahrungen zukommen, heute ergänzen wir zeitgenössisch: verwüstende.

das straucheln unserer schwierigen arbeitsschritte, die verrechnung, das selbsttäuschende, machteilige überrechnen des wirklichen materials in der eisüberzogenen wand – ach unser schwindel, das wußte hodann, wird der entscheidende beitrag sein zur stabilisierung des imperialismus, zum ausbau all dieser weltweiten nutzungen des todes; wird das tor aufstürzen für die freien einflutungen der weißen barbarei.

unser kommunistisches scheitern ist die voraussetzung zu unserer allgemeinen niederhaltung in vereinzelung.

allgemein sind wir menschen.

und noch etwas wußte hodann damals schon für heute uns. es ist zwar unsere vereinzelung die bedingung für den vollzug herrschender manipulation, aber das lügen vom WIR, unsere verschworenheit ohne eines jeden, ohne einer jeden entdeckende einarbeitung ins kritische selbstbewußtsein, was immer wir in unserer menschensache lügen, es magert uns aus. den feind des menschen, den einkäufer, macht es fett.

das ist erstmal der stand.

hodann hat das schon vor sechzig jahren gewußt.

nun heißt es nachsitzen. lernen. ohne zu mogeln.

auf das komme ich noch unterm kurzsatz vier.

der marxistische psychoanalytiker max hodann geht durch die ganze große arbeits- und klassenbewegung der ästhetik als die gestalt einer zerbrechlichen wie unnachgiebigen wachsamkeit. als ein mensch, als ein genosse, am ende als ein zu tode verzweifelter mann, der gewußt hat.

»…denn das höre ich heute, auf deutsch, von alten genossinnen und alten genossen, nicht selten: der mensch ist ganz anders, als wir mal dachten, seht euch das an, bierbrüllz und pope und porno und deutschlandlied – der mensch ist mies!« (dpa schreibt zum Foto: »Flagge zeigen, hieß es in der Vereinigungsnacht am 3.10.1990 im Berliner Stadtzentrum«) Foto: Jan Bauer/dpa-Bildfunk

um meinen ersten kurzsatz zu füllen, will ich aus der ästhetik jetzt nur den bereich hodann’schen wissens zitieren, der einem aus meiner generation – bei kriegsende eben noch nazisoldat; bei der befreiung eben erst sechzehn jahre alt – besonders wichtig sein muß; zentral wichtig hätte werden sollen schon vor fünfundvierzig jahren.

wie für ihn (hodann) soziales denken verbunden war mit individueller verantwortung, so war ihm auch eine stellungnahme nur etwas wert, wenn sie ihren grund im eigenen urteil hatte. gerade dieses land, das millionen menschen in den tod getrieben hatte, bedurfte jetzt derer, die des zweifelns fähig waren ... er konnte kein vertrauen aufbringen für die, die gewillt waren, die dogmen ihrer partei auf neue generationen zu übertragen, es durfte nach der befreiung nichts mehr von absolutismus geben. was kommen müßte, habe einzig eine epoche der selbstprüfung zu sein. geduld war erforderlich für die kommunisten, um mit kleinsten gruppen zu reisen, um sie aufzusuchen, in den wäldern, bei der landarbeit, in ihren baracken, an einzelne, die noch schwankten, lange briefe zu schreiben, ihnen den werdegang zu erklären ... (aber) hodann sah nur, wie auf die jungen leute eingehämmert wurde, was getan werden müsse, was sie falsch gemacht hätten, wie man ihnen ins gewissen redete, wie schon einmal, nur unter anderen vorzeichen. damals war es das verkehrte gewesen, jetzt sollte es das richtige sein, aber wie hätten sie dies unterscheiden können ... nur wenige äußerten, was wir alle doch wußten ... daß dieses volk, mit seinem kadavergehorsam, neben seinen herren, denen es die treue geschworen hatte, bis zu deren letztem röcheln ausharren, dann, wenn die stärkeren kämen, diesen zuwinken und ihnen seine dienste anbieten würde, als sei nichts geschehen. ekel überkam hodann beim gedanken an dies von grund auf verdorbene land.

so genau wußte max hodann auch vom heutigen, vom deutschen desaster; vom zusammenbruchs- und lügendesaster kommunistenweltweit.

auch heute, in meinem land deutschland, kann ekel aufkommen. so viel dummheit, so viel mächtige dumme zerstörungskraft, so viel unbrüderliches lügen und trügen. so viel lieblosigkeit des vergessens.

bei christa wolf, ich glaube, im kindheitsmuster, gibt es die notiz: lieblosigkeit ist ein schauerliches geheimnis. auch das wußte hodann.

oder ich sage es so:

ich könnte uns heute in manches deutsche zimmer bringen zwischen husum und konstanz, zwischen frankfurt und frankfurt, in einsame arbeitszimmer, in runde wohngemeinschaftsküchen, in die starrenden augenblicke einer frau, die ihr kind ansieht, eines mannes, der sich selbst ansieht, in die kammern der rätsel der ohnmacht, in denen, von jungen leuten, die fragen der emigration diskutiert werden. ekelentsetzt die erwägungen der flucht bei jungen leuten des widerstands, der seIbstentdeckung, der emanzipation. was haben wir falsch gemacht?

aus hodanns arbeit lerne ich: wir wollten das schwierige subjekt nicht sein, nun sind wir das leichte objekt. auch nun wieder das objekt öffentlicher hatz. denn es werden verfolgungen einsetzen. sie setzen schon ein. und zwar, – durchaus mitverschuldet aus unsrer, kommunistischen, geschichte der vergeßlichkeit, der feigheit, des verbrechens, angeheizt von den medien tag und nacht, stunde für stunde, – setzt ein die uns deutschen vertraute verfolgung gegen marxisten, gegen den klassenwiderspruch praktisch, gegen den klaren aufständischen menschen, gegen simpel die lust des menschen auf seine befreiung. und an alles dumpf hin patscht die platte entstellung aus oggersheim.

hodann würde jetzt sagen: was in oggersheim nistet, das nistete längst auch in pankow.

dies dumme aus lügen sich mächtig machen, diese blase als scheingestalt, hat er bekämpfen, abwehren, wirklich auslernen wollen. das ging nicht. das hat ihm das leben genommen.

so ist das.

so ist das gefährlich, was wir am liebsten wollen. die sich endlich frei, mit allen, von gleich zu gleich, ihr leben nehmen wollen, nehmen manchmal am ende ihr leben sich allein.

ich wünsche mir, daß wir uns entscheiden, von hodann zu lernen. beizeiten. um gemeinsam zu leben.

erstens.

jetzt zwei.

peter weiss wäre nicht erstaunt.

sondern, wie wir ihn aus seiner arbeit kennen, würde er heute parteilich mitarbeiten als kommunist im klassendebakel international. er würde die schande, unsere, die schweinereien, unsere, trug und jammer und wut, alles unsres, ansehen mit offenen augen. er würde nachsehen, nachgehen, nachfragen, nachdenken. er würde von sich, von uns, fordern, zu lernen, was los ist. er würde sorgfältig (bestimmt nicht ohne entsetzen) abtasten dieses wirre kippen der wirklichen fronten im sturm der militär- und industrieprogramme des kapitals. auch zu packen versuchen das wegrutschen aus den dünsten parteiförmiger angst vor dem menschen in zynisch das überlaufende wächtergelächter gegen das leben selbst.

denn das hörte er heute, wär er noch hier, denn das höre ich heute, auf deutsch, von alten genossinnen und alten genossen, nicht selten: der mensch ist ganz anders, als wir mal dachten, seht euch das an, bierbrüllz und pope und porno und deutschlandlied – der mensch ist mies!

was ist das aber?

sie haben als leitende kader den menschen schief gezogen, und nun rufen sie, peinlich empört: seht euch das an, das läuft schief! und das, schon wieder von oben herab, sie hatten noch nie die freude von gleich zu gleich, labern die, die vierzig jahre zeit hatten; die vor fünfundvierzig jahren endlich die macht sich genommen hatten (mithilfe von allerhand bruderpanzern ...), dem arbeitenden menschen wissen und lust zu machen zu sich selbst. aber sie haben ihn klein gemacht und dumm und feig. und nun macht er genau so seinen neuen schritt – ja, und sie auch: dumm und klein und feig.

(so machen es übrigens bei uns hier die großen medien längst. ich habe viel für die sender gearbeitet: jahrzehntelang trommeln sie dreck; dann schmeißen sie den so vertrommelten leuten scheiße zum fraß hin und sagen: so ist der mensch, das schmeckt dem affen. sieh mal die einschaltquoten! und zeigen auf ihn. und denken sich, aus dieser geste frech resignierenden wissens, flink entschuldigt).

wir sind aber nicht entschuldigt.

und flink schon gar nicht.

sondern wir sind verantwortlich, langsam.

wir kommunisten, klar auch wir kommunistischen schriftsteller, sind verantwortlich als die, die mutig und stolz und stur, auch unter blutigen opfern (unsere besten kollegen und kolleginnen sind opfer geworden; unsere schlimmsten kolleginnen und kollegen haben opfer gemacht; dochdoch: schweigen ist machen), gesagt haben, geschrieben haben, getan haben: uns menschen gehört die welt. wir nehmen sie in die hand. alle zusammen. wir machen es gut.

wir haben es aber oft schlecht gemacht.

also lassen wir mal das geheul gegen die, die dabei schlecht geworden sind; denen dabei schlecht geworden ist. seien wir jetzt mal nicht so von oben herab erstaunt.

peter weiss wäre nicht erstaunt.

er, wie keiner meiner kollegen im westen, hat solidarisch gegen das abwürgen, abwimmeln, abrichten unter uns kommunisten gestritten.

wo ich längst wütend aufgegeben hatte die hoffnung auf einen gemeinsamen kampf mit den frommen rechnern der engen büros, längst neue wege gesucht hab in der reinen lehre der kleinen, kämpfenden gruppe, da ist er, durch den dreck der denunziationen, durch den mief der angst, durch lügen und schielen und trott hin und her gereist, hat nicht locker gelassen, wollte uns, unsern internationalen kampf, unsere genauigkeit, unsere lust am lernen, die nicht kapituliert.

die hier versammelt sind, wissen, von welchem mut, von welcher hartnäckigkeit gegen kränkung, von welcher schönheit – o sehr begründeten schönheit! – des klassenbegriffs, von welcher strenge des lernens alle arbeitsschritte des peter weiss geprägt sind.

ich will aber sagen, daß es nicht nur gut, sondern wichtig ist für den neuaufbau unsrer künftigen kämpfe international, gründlich den ganzen prozeß unsres versagens und unsrer hoffnung noch einmal bei weiss zu studieren. besonders wichtig ist das, denke ich, für junge kommunistinnen und kommunisten heute in diesem deutschland, in diesem peinlich mächtigen deutschland, in diesem mächtig peinlichen täuschland. ich denke da an die (hoffentlich) vielen jungen leute in den vormals antifaschistisch denkenden ostprovinzen, die noch nicht fassen wollen, noch nicht einschlucken wollen den schnapp der dompteure, die noch zögern zu lernen die lügen der zähmung, die weisheit der feisten, die denunziationen der habgierigen, energisch kriminellen leitungsfiguren im benz, nach deren verheuchelter mitteilung tag für tag, allseits mediengestützt, der antifaschist erich honnecker nichts war als ihr mattes pendant: habgierig, kriminell, dumm. bei der lektüre von peter weiss’ ästhetik des widerstands, also ohne beschönigendes lügen, werden sie kapieren, daß das nicht stimmt.

(aber warum schweigen in dem nun verkauften land die, die die verantwortung hatten? warum sagt nicht mal einer, warum sagt nicht mal eine scharf und treffend und also selbstbetreffend kritisch und also unter schmerzen und scham und stolz, wer er war, als er die leitung hatte, wer sie war, als sie die leitung hatte, in welchem land, im bündnis mit wem, aus welcher erfahrung, in welcher hoffnung gegen welchen rasenden feind? woher das schweigen? was denn haben die alten genossen und genossinnen, so nah dem tod, noch groß zu verlieren?)

peter weiss hat aus arbeitsgesprächen viele leitende parteiarbeiter persönlich gekannt, mit vielen gestritten. sie ernst genommen. ich zitiere aus den notizen.

ich versuche im gästehaus (des zentralkommitees der sozialistischen einheitspartei deutschlands) zu erkären, daß meine bemühungen um dieses thema (trotzki) nicht im widerspruch zu meiner sozialistischen parteilichkeit ständen ... es gab indessen nicht das geringste entgegenkommen in dem punkt ... trotzdem war das gespräch nicht von feindseligkeiten geprägt ... was den vertretern des politbüros in jedem fall deutlich werden mußte, war mein wunsch, trotz unserer verschiedenartigen grundeinstellung die hervorgerufene trennung zu überwinden.

in der misere sind

im gleichen elend

alle

in gleicher grundIdee befindlich

ich wiederhole das letzte lieber noch einmal.

in der misere sind

im gleichen elend

alle

in gleicher grundIdee befindlich

denn so ist das.

so ist das auch heute unter uns kommunisten.

sind in der misere – in gleicher grundIdee befindlich.

haben viel zu kapieren.

und was ist die grund’idee?

uralt die freude auf den menschen.

und entschlossen die feindschaft gegen die, die ihn kaufen und oder vernichten.

hier sind wir von altersher merkwürdig gewarnt. auch gestützt. das schlechte ende derer, die ihre seele verkaufen, droht durch alles erzählen der völker. das ist gut, und nicht schlecht, hätte mao tsetung gesagt (auch einer, den wir vergessen, verkaufen sollen). ein mensch sagt dem andren, durch jahrhunderte hin, singend oder flüsternd, bescheid: verkauf dich nicht! und wir, in der kommunistischen arbeit, wollen das künftig nicht flüstern, auch wohl erstmal nicht singen, aber bestimmt vernünftig laut öffentlich sagen. und die bedingungen dafür erarbeiten, die notwendig sind, um herbeizuführen, was wir alle brauchen: daß den eigentümern doch noch ihr menscheneinkaufen mißlingt; ihnen nicht nur auf die füße fällt.