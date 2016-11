Staat und Evolution

Franklin D. Roosevelt (1882–1945) rettete – auch unter Druck einer kämpferischen Arbeiterbewegung – vermöge des »New Deal« genannten Programms sozialer Reformen und der Demokratisierung nach dem großen Crash von 1929 den US-amerikanischen Kapitalismus (Szene aus dem Franklin Delano Roosevelt Memorial in Washington, D. C.) Foto: NCinDC/www.flickr.com/photos/ncindc/7037096883/(CC BY-ND 2.0)

Zukünftige Historikerinnen und Historiker werden in der Erforschung der zwei Amtsperioden von Barack Obama als Präsident der Vereinigten Staaten eine dankbare Aufgabe finden. Der erste Schwarze, der das höchste Staatsamt der USA bekleidet, wurde auf dem Höhepunkt der tiefsten Krise des Kapitalismus seit den 1930er Jahren gewählt, und die Krise wird – soviel steht jetzt schon fest – fortdauern, wenn er im Januar 2017 sein Amt an die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton oder den Republikaner Donald Trump übergeben haben wird. Kurzum, Obama wird als der Krisenpräsident in die (Welt-)Geschichte eingehen.

Krisenmanagement

Die Tatsache, dass die Krise fortwähren wird, deutet auch auf die Probleme im Management der Regierung Obama hin. Die Aufgabe des Staates im Kapitalismus besteht darin, ein grundsätzlich krisenhaftes Wirtschaftssystem zu betreuen, seine Widersprüche wenigstens partiell und temporär einzuhegen und in einer großen Krise seinen Übergang zu einem neuen Kapitalismustyp und auf neue Wachstumspfade zu bewerkstelligen. Dabei organisiert der Staat – nach Nicos Poulantzas – die kapitalistische Klasse zu einem historischen (Macht-)Block und desorganisiert die Arbeiterklasse. Deren Zustand ist – wie Frank Deppe betont hat1 – historisch im Regelfall immer eher fragmentiert als einheitlich gewesen, weshalb es gerade die Aufgabe der Arbeiterbewegung war, dieser Fragmentierung durch aktive Klassenformierung etwas entgegenzusetzen, anstatt passiv auf das »revolutionäre Subjekt« zu warten.

Für Friedrich Engels war der Staat dabei der »ideelle Gesamtkapitalist«, der die »allgemeinen äußern Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise« nicht nur »gegen Übergriffe (…) der Arbeiter«, sondern auch »der einzelnen Kapitalisten« aufrechterhält.2 Diese »relative Autonomie« des Staates (Poulantzas) gegenüber partikularen Kapitalinteressen, die gewährleistet, dass »die Organisierung des Allgemeininteresses der Bourgeoisie« sichergestellt werden kann3, muss der Staat dabei jedoch immer wieder neu hervorbringen. Sie ist nicht einfach gegeben. Zugleich ist der Prozess des Krisenmanagements ein Prozess des Durchwurschtelns, ein »Muddling through«, wie das die kanadischen Staatstheoretiker Leo Panitch und Sam Gindin nennen.4 Mit dem vom damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt ab 1933 begonnenen »New Deal« – als klassischem Vorbild eines sozial-integrativen, politisch hegemonialen, nichtautoritären und nichtfaschistischen Krisenmanagements – etwa verbinden wir heute ein Projekt der Überwindung kapitalistischer Überakkumulation und Massenarbeitslosigkeit durch die Integration von Massenproduktion und Massenkonsumtion unter keynesianischer Regierung und sozialstaatlicher Absicherung. Jedoch war der »New Deal« zunächst eine bloße Chiffre, kaum mehr als das vage »Hoffnung und Wandel« von Obama.

Entscheidend ist darüber hinaus, dass der Staat seine relative Autonomie auch nur in dem Maße behaupten kann, wie die lohnabhängigen Volksmassen in der Lage sind, ihre eigenen Interessen auf seinem umkämpften institutionellen Terrain – in den verschiedenen Staatsabteilungen wie Wirtschafts-, Finanz-, Arbeits- und Sozialministerien, die gemäß den Erfordernissen der neuen Ordnung auf- und abgewertet werden – wenigstens in Teilen durchzusetzen. Das ist die große Herausforderung für antikapitalistische Politik: Nicht der Restabilisierung des Systems zu dienen, sondern mit einer »revolutionären Realpolitik« (Rosa Luxemburg5) die Transformation in eine postkapitalistische Gesellschaft zu organisieren6. Historisch wurden Klassenkämpfe dabei, wie wir von Antonio Gramsci wissen, immer wieder eingehegt und – wie im New Deal – durchaus zur Modernisierung von kapitalistischer Klassenherrschaft benutzt, wenn sie nicht stark genug waren, das System als solches zu stürzen, sondern dieses bloß zu einer »passiven Revolution« mit prekären Zugeständnissen zu zwingen, so wie das historisch in den USA etwa in der »Progressive Era« (etwa von 1890 bis in die 1920er Jahre) – einer Mischung aus sozialer Reform im Innern und imperialistischer Politik nach außen – der Fall war.7 Dabei bleiben die lohnabhängigen Volksmassen freilich ein untergeordneter Teil des herrschenden Projekts des Machtblocks, das auf einem spezifischen Akkumulationsregime, einer spezifischen Produktionsweise und Lebensweise beruht.

Krise – Faschismus – Krieg

Der Kapitalismus hat sich dabei, wie gesagt, stets in und durch Krisen hindurch erneuert. Auf der einen Seite funktioniert der Staat im Kapitalismus in diesen Krisen, die harte Verteilungskonflikte sind, häufig so, dass die Krisenkosten auf die unteren Bevölkerungsklassen abgewälzt werden. Die politische Rechte, die den radikalisierten Mittelklassen entspringt und zur Behauptung ihrer Privilegien auf Ausgrenzung setzt und deren konservative Weltanschauung historisch immer auf die Legitimation von Ungleichheit als quasi-natürlich hinausläuft, bestärkt diesen Modus. Zum Schluss stand am Ende von kapitalistischen Großkrisen häufig die Barbarei: Die Große Depression (1873–1896) endete mit der Fragmentierung des Weltmarkts (Protektionismus), der Zunahme zwischen­imperialistischer Spannungen und Konflikte, deren weitere Zuspitzung durch nationalistische und rassistische Ideologien sowie die Militarisierung bis zum (Welt-)Krieg. Die Weltwirtschaftskrise von 1929–1939 endete mit dem Aufstieg autoritärer und faschistischer Bewegungen, der Beseitigung der bürgerlichen Demokratien überall außerhalb der USA und Großbritanniens (und der physischen Eliminierung der Organisationen und Führer der Arbeiterbewegung), der erneuten Zunahme zwischenimperialistischer Konflikte und deren abermaliger Zuspitzung durch Nationalismus, Rassismus, Militarisierung und (Welt-)Krieg. Die dritte große Krise des Kapitalismus, die Fordismuskrise von 1967–1979, endete schließlich nach einer kurzen Vorwärtsperiode der Linken mit dem erneuten Sieg der Rechten und dem von ihnen durchgesetzten Neoliberalismus als Projekt zur Wiederherstellung von Klassenmacht, der die Lohnabhängigen und ihre Bewegungen weltweit in die Defensive und in eine tiefe Krise führte.8

Entsprechend gilt: Auch wenn die Krisen und Kriege häufig zu Revolutionen führten (von der Oktoberrevolution bis zur Welle der Entkolonialisierungen unmittelbar nach 1945), ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Großkrisen des Kapitalismus im Regelfall mit einem Prozess der Barbarisierung einhergingen. Denn die Revolutionen und Siege der Linken waren häufig nur und entsprechend kompliziert Folge derselben.

Zugleich sind die USA das historische Beispiel, dass die Systemkrisen des Kapitalismus nicht zwingend ein solches Ende nehmen mussten. Mit Hilfe des staatlichen Krisenmanagements bewies der Kapitalismus in den USA der 1930er Jahre durchaus eine bemerkenswerte Wandlungsfähigkeit. Die Krisenlösung des US-Staats war – unter Druck gesetzt durch eine starke, vielerorts kommunistisch getragene Arbeiterbewegung im Inland und durch die Existenz einer sozialistischen Systemalternative namens Sowjetunion – die soziale Reformierung und Demokratisierung des Kapitalismus. Die Roosevelt-Regierung schuf, um den Kapitalismus vor sich selbst zu retten, mit dem New Deal die Grundlagen des »Goldenen Zeitalters des Kapitalismus«: Sozialstaat und Demokratie. Dieser New Deal wurde mit dem Aufstieg des American Empire nach 1945 als keynesianischer Wohlfahrtsstaat internationalisiert. Und seit der neoliberalen Wende wird dieser »demokratische Kapitalismus« nun Schritt für Schritt abgewickelt.

New New Deal?

Die gegenwärtige Kapitalismuskrise ähnelt dabei jener der 1930er Jahre am meisten (und mehr als jener der »Großen Depression« und der »Fordismuskrise«). Entsprechend häuften sich am Anfang seiner Amtszeit auch Vergleiche zwischen Obama und Roosevelt. Erwartungen oder Forderungen nach einem New oder Green New Deal wurden damals laut.

Entsprechend lassen sich die acht Jahre der Oba­ma-Regierung grob in zwei Phasen unterteilen: Eine kürzere des Krisenmanagements, in der der Umgang mit den Problemen der Krise regierungsintern durchaus umkämpft war (2008–2010), und eine Phase des endgültigen Übergangs zur Austeritätspolitik auch auf Bundesebene (2010–2016).

Nach seinem Amtsantritt versprach Obama einen »Post-Blasen-Kapitalismus«. Die Staaten reagierten 2008 anders auf die Krise als noch 1929. Während der private Sektor seine Investitionstätigkeit zurückfuhr, weiteten die Staaten keynesianisch ihre Ausgabentätigkeit aus, anstatt selbst angesichts wegbrechender Steuereinnahmen die Ausgaben zurückzufahren und eine Deflationsspirale einzuleiten. Soviel war aus der furchtbaren Geschichte der 1930er und 1940er Jahre gelernt worden.

Der US-Staat legte 2009 ein Konjunkturprogramm (American Recovery and Reinvestment Act [ARRA]) im Umfang von 787 Milliarden US-Dollar auf. Die Obama-Administration war intern gespalten in einen linken Reformflügel um Obamas persönliche wirtschaftspolitische Beraterin, die Wirtschaftswissenschaftlerin Christina Romer, und einen um die Wall-Street-nahen Entscheidungsträger Finanzminister Timothy Geithner und (Quasi-)Wirtschaftsminister Lawrence »Larry« Summers. Romer vertrat das Projekt einer Nutzung der staatlichen Konjunkturprogramme, um den Kapitalismus auf eine neue dynamische Grundlage mit »grünen« Technologien zu stellen. Geithner und Summers wollten lediglich die finanzielle Kernschmelze mit Hilfe des kleinzuhaltenden, neuen Staatsinterventionismus verhindern, um anschließend mit Austeritätspolitik den Haushalt wieder auszugleichen und die Krisenkosten so nach unten abzuwälzen. Die regierungsinternen Aushandlungen wurden weitgehend ohne Obamas Kenntnis durchgeführt. Letztlich war die eingesetzte Summe nicht einmal halb so groß wie in Romers Plan ursprünglich vorgesehen. Zudem war ARRA in vielerlei Hinsicht neoliberal, insofern der Stimulus auf wirkungslos verpuffenden Steuersenkungen beruhte und zugleich hochgejazzt war mit Zuzahlungen an die Arbeitslosenversicherung, die angesichts der steigenden Massenarbeitslosigkeit ohnehin fällig gewesen wären. Der Anteil der Investitionen in Forschung und Entwicklung von »grünen« Technologien belief sich bei ARRA am Ende auf nur 3,5 Prozent.

Romers Ansatz, der von Summers und Geithner blockiert wurde, war indes von Anfang an begrenzt. Im Gegensatz zu Roosevelt sah sich – angesichts der relativen Schwäche des sozialen Drucks von unten – niemand in der Regierung gezwungen, die Krisenursache globale Vermögensungleichheit durch die massive Erhöhung von Steuern auf unproduktive Großvermögen, Erbschaften und Spitzeneinkommen anzugehen, geschweige denn fortschrittliche Sozialisierungsmaßnahmen vorzunehmen. Der Anteil der reichsten 0,1 Prozent der Bevölkerung am US-Volksvermögen wuchs nach einer volkswirtschaftlichen Studie der Universität Berkeley zwischen Januar 2009 und Ende 2012 noch mal von 19 auf 22 Prozent und jener der reichsten zehn Prozent auf 77,2 Prozent.9 Zugleich wurden mehr als eine Million Stellen im öffentlichen Sektor – Lehrer, Sozialarbeiter, Polizisten, etc. – vernichtet und so die öffentliche Infrastruktur für alle weiter demoliert. Auch wurden keine Schritte zur Stärkung der Gewerkschaften gemacht, um so den krisenbedingten Druck auf die Löhne abzufedern und die Binnenkonjunktur anzukurbeln. Im Gegenteil, in der temporär verstaatlichten Autoindustrie veranlasste die Obama-Regierung die Halbierung der Löhne für alle neueingestellten Beschäftigten. Kurzum, so wie der Staat im Neoliberalismus immer eine starke Rolle nach innen wie nach außen gespielt hat (und sich lediglich als Sozialstaat und Demokratie zurückzog), diente der neue Staatsinterventionismus jetzt dazu, den Neoliberalismus noch zu vertiefen.

Renovierter Neoliberalismus

Mit Obamas Übergang zur Austeritätspolitik im Sommer 2010 – zeitgleich zu den Troika-Diktaten von EZB, EU-Kommission und IWF in der EU – begann die zweite Phase. Innenpolitisch seit der von den Republikanern gewonnenen Zwischenwahl 2010 ohnehin in seiner Handlungsfähigkeit immer stärker eingeschränkt und von der marktradikalen Tea-Party-Bewegung in den Konflikten um die Schuldenobergrenze vor sich hergetrieben, propagierte Obama seither faktisch dieselbe Wachstumsstrategie wie die EU: Wettbewerbsfähigkeit und Export. Kurzum, den Kampf um ein größeres Stück vom kaum noch wachsenden Kuchen eines stagnativen Weltkapitalismus. Damit einher ging eine Verschärfung der offensiven Ausrichtung der US-Außenpolitik, insbesondere an den Rändern ihres Empires: in der Ukraine gegen Russland und im Südchinesischen Meer gegen China. Obamas Außenministerin Hillary Clinton erklärte das 21. Jahrhundert gleich zu »Amerikas pazifischem Jahrhundert« und forcierte das geopolitisch gegen China gerichtete Freihandels- und Investitionsschutzabkommen TPP. (An Obamas Ausweitung des Drohnenkriegs sowie an die Kriegsführung in Libyen und auch in Syrien und dem Irak sollten diejenigen denken, die mit Obamas Diplomatie gegenüber dem Iran und Kuba die These von einem außenpolitischen Bruch mit der Politik der Bush-Administration vertreten.)

Mit der exportorientierten Wachstumsstrategie war die Obama-Regierung jedoch kaum erfolgreich. Insgesamt weisen die USA leicht stärkere Steigerungsraten und eine geringere Jugend- und Massenarbeitslosigkeit auf als die EU. Unter der Oberfläche dieser ökonomischen Eckdaten verbirgt sich allerdings eine tiefe soziale Krise: Drei von fünf in der Krise neu entstandene Jobs liegen im Niedriglohnsektor, Unterbeschäftigung und entsprechende Krankenversicherungslosigkeit grassieren gerade in der »verlorenen Generation« der Jugend, die Reallöhne für abhängig Beschäftigte mit Hochschulabschluss stagnieren trotz steigender Produktivität, für abhängig Beschäftigte ohne Hochschulabschluss fallen sie ins Bodenlose. Diese Lage der arbeitenden Klassen in den USA war der Ausgangspunkt des bemerkenswerten Wahlkampfes von Bernard »Bernie« Sanders und seiner Popularität – wie zugleich auch des Aufstiegs des rechten Nationalismus in Gestalt von Donald Trump. Die neoliberale »Mitte«-Politik der Obama- (und Clinton-)Demokraten ist nicht mehr haltbar.

Barack Obama (geb. 1961) legte im Zuge der 2007 begonnenen Krise in seiner ersten Amtszeit ein Konjunkturprogramm auf, das weitgehend wirkungslos verpuffte (Jobsuchende in New York, April 2012) Foto: Lucas Jackson/Reuters

Allein im Politikmodus nahm Obama am Ende seiner zweiten Amtszeit einen Wandel vor. Seine ursprüngliche, zentristische und technokratische, auf Kompromisse mit den Republikanern angelegte Politik, die wesentlich auch für den besonders industriefreundlichen Charakter seiner Gesundheitsreform verantwortlich ist, änderte sich in einigen Bereichen zu einem konfrontativeren Stil – allerdings nicht auf dem Wege der Mobilisierung außerparlamentarischer Sozialbewegungen, sondern in Gestalt einer »Stunde der Exekutive«. Mit der Politik der Exekutivanordnung probierte Obama dabei durchaus, einige linksliberale Reformvorhaben durchzusetzen: Mit der Beschränkung der CO2-Emmissionen war er erfolgreich, mit der Legalisierung der rund zwölf Millionen papierlosen Einwanderer aus Lateinamerika jedoch leider nicht. Mit denselben autoritären Machtbefugnissen forcierte Obama allerdings zugleich TPP (Trans-Pacific Partnership) und TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) – als Schlüsselprojekte der – gegen China und Russland gerichteten – US-Geopolitik und der Unterstützung der Expansionsinteressen des transnationalen Kapitals.

Am Ende der Hoffnung

Und den Staffelstab im Management der globalen Krise reicht Obama nun an seine(n) Nachfolger(in) weiter. Lange schien es so, dass er an Obamas Exaußenministerin gehen wird, um die sich herum im Grunde die gesamte ökonomische und politische Elite und auch die neokonservativen Außenpolitik-Falken der Bush-Administration versammelt haben. Im Gegensatz zu Obama aber erwartet die breite Bevölkerung von Clinton und den »Post-Hoffnungs-Demokraten«10 nicht einmal »Hoffnung« und »Wandel«, denn wenn diese kommen, dann werden sie von unten ausgehen.

Sollte Clinton also gewählt werden, dann gilt wohl Bertolt Brechts Satz: »Die Widersprüche sind unsere Hoffnung.« Sollte Donald Trump, der Kandidat der rechtspopulistischen Hoffnungslosigkeit und Barbarisierung, doch noch – mit dem Momentum der letzten Woche – gewinnen, dann gilt wohl, was Franz Kafka einmal auf die Frage geantwortet haben soll, ob es denn gar keine Hoffnung gäbe: »Es gibt unendlich viel Hoffnung – nur nicht für uns.«

