Was das Bundesinnenministerium am Wochenende via Welt am Sonntag mitteilen ließ, ist nicht neu: Aus dem Mittelmeer gefischte Flüchtlinge aus Afrika sollen dorthin zurücktransportiert werden – nein, nicht nach Libyen, von wo aufgrund der mit westlicher Hilfe zerstörten Staatlichkeit die meisten kommen. Sondern in Nachbarländer wie Tunesien und Ägypten.

Wofür keinerlei rechtliche Grundlage besteht, das will CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière, seines Zeichens Volljurist, mal eben durchsetzen. Wohin die Flüchtlinge genau gebracht werden sollen, ließ seine Sprecherin offen. Konkreter war de Maizières Amtsvorgänger Otto Schily (SPD), Rechtsanwalt, später Grünen- und dann SPD-Mitglied, schon 2004 geworden, als er »Aufnahmeeinrichtungen« für Flüchtlinge in Afrika forderte, in denen diese faktisch interniert werden sollten, bevor man sie in ihre mutmaßlichen Herkunftsländer zurückverfrachten würde, natürlich nicht, ohne vorher die Berechtigung ihrer Asylanträge geprüft zu haben. Damals hatte nicht etwa ein Flüchtlingsrat, sondern CDU-Mann Wolfgang Schäuble Schily vorgeworfen, er sei drauf und dran, »die Genfer Flüchtlingskonvention auszuhebeln«.

De Maizière hat Schilys Idee schon mehrfach versucht zu recyceln, jetzt ist der Vorstoß quasi offiziell. Es läuft auf eine australische Lösung hinaus, christlich verbrämt, versteht sich. Man will schließlich verhindern, dass sich die Menschen auf die lebensgefährliche Reise über das Mittelmeer machen und sich dafür bei Schlepperbanden verschulden. Zurück in Afrika, könnten sie ja dort einen Asylantrag für Deutschland stellen.

Dagegen sprechen neoliberale Ökonomen vom Schlage Bernd Raffelhüschens Klartext. Er hatte schon vor einem Jahr unverblümt für die »australische Lösung« plädiert. Australien interniert Geflüchtete seit Jahren auf abgelegenen Inseln, und hält selbst anerkannte Asylbewerber dort fest. Eine Chance auf einen Neuanfang Downunder wird ihnen strikt verwehrt.

Schily hatte für seine Idee vor zwölf Jahren noch nicht allzuviel Unterstützung bekommen. Inzwischen wird längst auf EU-Ebene über Aufnahmezentren bzw. Lager in Nordafrika diskutiert. Pro Asyl warnte am Sonntag einmal mehr vor der endgültigen Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl. In Berlin und Brüssel ist man angesichts der großen Zahl derer, die etwa vor dem von EU und USA zum Krieg eskalierten politischen Konflikt in Syrien nach Europa fliehen, längst bereit dazu. Linksparteichef Bernd Riexinger nannte den Vorschlag aus dem Innenministerium einen »humanitären Skandal«.

Was aus wirtschaftlicher Sicht plausibel scheint und den Forderungen von Pegida, AfD, CSU und Co. entspricht, ist tatsächlich ein weiterer Beleg dafür, wie ernst der Westen die von ihm deklarierten Menschenrechte nimmt, die er in anderen Teilen der Welt gern mit Waffengewalt durchsetzt – und dadurch Hunderttausende zur Flucht zwingt.