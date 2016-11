Des Kaisers neue Kleider

Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi stützt seine Macht auf Milizen und ausländische Mächte Foto: Ali Owidha/Reuters

Der UN-Sonderbotschafter für den Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, ist wieder einmal mit einem neuen Friedensplan zwischen Sanaa und Aden unterwegs. In den beiden Hauptstädten der Bürgerkriegsparteien fanden vor der Ankunft des 55jährigen Mauretaniers Protestdemonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmern gegen seine Vorschläge statt. Die Szenen unterschieden sich jedoch deutlich: In der offiziellen Landeshauptstadt Sanaa regiert eine Koalition der schiitischen Organisation Ansarollah mit der Partei des früheren Präsidenten Ali Abdullah Saleh, dem Allgemeinen Volkskongress. Über ihre Führer hat der UN-Sicherheitsrat Strafmaßnahmen verhängt. Alle Massenkundgebungen in Sanaa fanden unter einem Meer von rot-weiß-schwarzen Fahnen statt, der 1952 in Ägypten eingeführten »Fahne der arabischen Befreiung«, die seit 1990 Staatsflagge des Jemen ist.

Anders das Bild am Donnerstag in Aden, der provisorischen Hauptstadt der international anerkannten und unterstützten Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi, der sich »aus Sicherheitsgründen« aber lieber in Saudi-Arabien aufhält. Zu sehen war auf der Protestkundgebung überwiegend oder ausschließlich die Fahne der ehemaligen Volksdemokratischen Republik, die sich 1990 mit dem Nordteil des Landes zusammenschloss und seither nicht mehr existiert. Wer heute diese Flagge zeigt, bekennt sich zum sogenannten Volkswiderstand, zur südjemenitischen Separatistenbewegung. Ohne deren Milizen wäre der international anerkannte Präsident trotz militärischer Unterstützung Saudi-Arabiens und anderer autoritär regierter Staaten der arabischen Halbinsel schnell am Ende. Er hat keine eigene Hausmacht.

Hadi hat den neuen Friedensplan des UN-Sonderbotschafters sofort abgelehnt. Er klammert sich statt dessen an die Resolution 2216, die am 14. April 2015 ohne Gegenstimme und bei Enthaltung Russlands beschlossen wurde. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen klagt darin einseitig »die Huthis« an, was eine abwertende Bezeichnung für Ansarollah ist, und fordert sie auf, sich bedingungslos und ohne Gegenleistungen der Hadi-Regierung zu unterwerfen. Von den »Huthis« und ihren Verbündeten wird außerdem verlangt, sich aus allen seit Beginn des Bürgerkriegs im Sommer 2014 eroberten Gebieten zurückzuziehen. Außerdem sollen sie »alle dem Militär und anderen Sicherheitskräften abgenommenen Waffen« abliefern. Nicht berücksichtigt wurde dabei, dass ein großer Teil der regulären Streitkräfte gemeinsam mit Ansarollah kämpft.

Mit der Resolution 2216 hat der UN-Sicherheitsrat den Anspruch verspielt, in diesem Konflikt als neutraler Vermittler aufzutreten. Zugleich sind die gestellten Forderungen auch unrealistisch, da die in Sanaa regierende Koalition nach wie vor militärisch stark, wenn nicht sogar überlegen, und keineswegs zu einer Kapitulation genötigt ist.

Schon die vorangegangenen Friedensvorschläge des UN-Sonderbotschafters, über die zwischen April und August dieses Jahres verhandelt wurde, waren deshalb von dem vorsichtigen und halbherzigen Bemühen gekennzeichnet, aus der Sackgasse herauszukommen, in die sich der Sicherheitsrat manövriert hat. Zu diesem Zweck brachte Ahmed Gedanken über die Bildung einer gemeinsamen Regierung der Bürgerkriegsparteien ins Spiel. Gespräche darüber sollten jedoch erst nach der militärischen Selbstaufgabe von Ansarollah und ihren Verbündeten beginnen. Dagegen fordern diese als erstes Hadis Rücktritt und die Schaffung einer breiten Regierung, die dann alle weiteren Maßnahmen überwachen und garantieren soll.

Davon ist auch Ahmeds neuester Friedensplan, der indessen noch nicht vollständig veröffentlicht wurde, weit entfernt. Er spricht zwar die schrittweise Ablösung Hadis an, hält aber an der einseitigen Abrüstung der Sanaa-Regierung als erstem Schritt fest. Ahmed versucht jetzt lediglich, den zeitlichen Abstand zwischen den Schritten so gering wie möglich zu halten oder zumindest so erscheinen zu lassen. Er lässt aber unter anderem die zentrale Frage offen, wer die Bevölkerung der Hauptstadt, die großenteils mit der dort regierenden Koalition sympathisiert, nach dem geforderten Abzug von deren Truppen vor den Separatistenmilizen schützen soll.

Ansarollah hat die Vorschläge dennoch als »Diskussionsbasis« bezeichnet, aber zugleich kritisiert, dass sie noch »Schwachstellen im Allgemeinen, in Einzelheiten und im Zeitrahmen« enthielten. Hadi dagegen hat Ahmeds »Roadmap« grundsätzlich abgelehnt und als »Abgehen von Resolution 2216« verurteilt. Dadurch würden »die Rebellen belohnt« und werde »das jemenitische Volk bestraft«. Einige Medien, angeführt von der Nachrichtenagentur Reuters, berichteten am Donnerstag, dass Saudi-Arabien die Vorschläge des UN-Sonderbotschafters »weitgehend« zu akzeptieren scheine und auch Hadi zu deren Annahme überreden wolle. Zitiert wurden in diesem Zusammenhang jedoch ausschließlich anonyme und nicht einmal näher bezeichnete Quellen. Es scheint sich also vorläufig nur um bloße Gerüchte und Vermutungen zu handeln.

Der nächste Schritt wird voraussichtlich in einer neuen Resolution des UN-Sicherheitsrats bestehen. Ein britischer Entwurf dafür kursiert bereits. Er ruft alle am Krieg Beteiligten, also implizit auch die von den Saudis angeführten arabischen Interventionsstaaten, dazu auf, zu dem Waffenstillstand zurückzukehren, der am 10. April geschlossen wurde, niemals vollständig eingehalten wurde und schließlich Anfang August zerbrach. Die Resolution soll außerdem die Forderung nach sofortiger Wiederaufnahme der Verhandlungen und eine klare Unterstützung für Ahmeds aktuelle Version der »Roadmap« enthalten.