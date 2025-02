Ab geht die Lutzi

Bevor die Deutsche Bahn vor 30 Jahren am 1. Februar 1995 (erster Gültigkeitstag war der 4. Februar 1995) das »Schönes-Wochenende-Ticket« (kurz »WET«) eingeführt hatte, musste man sich mitunter finanziell ganz schön strecken, um vom weiten Fußballfeld querbeet zu naschen. In NRW konnte man damals von Glück sagen, dass mit vielen Eintrittskarten (die billigsten kosteten fünf bis acht D-Mark) quer durch die VRS- und VRR-Zonen gedüst werden konnte. Wollte einer am Woche...