Fabricius-Bjerre, Winkler, Thurber

Als Bent Fabricius-Bjerre mit 22 Jahren in seiner Heimatstadt Kopenhagen ein Musikstudium aufnahm, war er bereits ein erfolgreicher Jazzmusiker am Klavier. Er war umtriebig, komponierte auch, und zum dänischen Film holte ihn 1959 der fast gleichaltrige Regisseur Erik Balling für die Spielfilmserie »Einesteils der Liebe wegen« (1958–1963), die auch in der DDR beliebt war. Beider Zusammenarbeit fand ihren Höhepunkt in der »Olsenbande«-Filmreihe (1968–1998), deren Tite...