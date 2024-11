Ein »bisschen zerbrochenes Glas« (The Nation), weiter nichts. Gemessen an Größe und Heftigkeit im Vergleich zu den militanten Auseinandersetzungen in Lateinamerika während der 1990er Jahre war die »Schlacht von Seattle« eher unbedeutend. Der kanadische Soziologe Richard Day resümierte einige Jahre später: »Das einzig Besondere an dem, was in Seattle geschah, war, wo es geschah.« Der schiere Umstand, dass sich die Proteste gleichsam im »Herzen der Bestie« ereigneten,...